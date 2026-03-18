Kiedy wypada majówka w 2026 roku?

Majówka majówce nierówna. Niby wszyscy wiedzą, że jest, ale kto naprawdę sprawdza, kiedy dokładnie wypada? A przecież tylko wtedy można ją zaplanować sprytnie i oszczędnie. W 2026 roku weekend majowy jest dość skromny. Z ustawowo wolnych dni od pracy mamy tylko piątek, czyli Święto Pracy. Natomiast Święto Konstytucji 3 maja przypada w niedzielę, więc o przedłużonym weekendzie raczej możemy zapomnieć. Choć niektórzy decydują się jednak wziąć urlop w czwartek lub poniedziałek, by wydłużyć czas wolny. Mimo wszystko, nawet krótka majówka może być pełna przygód i małych radości.

Gdzie na weekend majowy? Kraina muminków za grosze

Jednym z mniej typowych kierunków, a jednocześnie najbardziej korzystnych cenowo pod względem biletów lotniczych jest Finlandia. Z Polski można polecieć na przykład do Turku. To opcja, gdzie bilety w terminie 1-3 maja zaczynają się już od około 240 zł z Gdańska. Koszty zakwaterowania są równie przystępne, a nawet okazują się niższe niż w naszych polskich górach. Według serwisu Booking, apartament dla dwóch osób na cały weekend można zarezerwować już od 270 zł za dwie osoby. W porównaniu z innymi krajami, za taką kwotę często można mieć jedynie łóżko w wieloosobowym pokoju.

Turku uznaje się za najstarsze miasto w Finlandii, a dawniej pełniło nawet rolę stolicy kraju. Podzielone jest przez rzekę na dwie części, co nadaje temu miejscu romantycznej scenerii. Chociaż miasto nie jest tak zapełnione zabytkami, jak Helsinki, to wciąż stanowi świetny wybór na wyjazd, by na moment odetchnąć, pospacerować lub spróbować miejscowych potraw. W Turku zobaczyć można między innymi Katedrę, która dla Finów jest najważniejszą świątynią, a także miejscowy zamek czy halę targową. Niedaleko Turku leży popularny park rozrywki Mummimaailma na wyspie Naantali - co powinno ucieszyć fanów bajki, którzy będą mogli wrócić na chwilę do czasów dzieciństwa. Łatwo tam dojechać miejskim autobusem. Wszystko to sprawia, że Turku to idealny kierunek na majówkę połączoną z relaksem i odpoczynkiem.

Gdzie na majówkę? Turku to doskonały wybór

Majówka za granicą. Kierunek idealny na city-break

Kolejną ciekawą propozycją jest Holandia, a dokładniej Maastricht - miasto, które szczególnie wiosną potrafi zachwycić. To właśnie wtedy ulice zaczynają tętnić życiem, a zieleń i kwitnące rośliny dodają mu wyjątkowego uroku. Na miejscu nie brakuje zabytków, klimatycznych zakątków i widoków, które aż proszą się o spacer i zdjęcia. Dodatkowym plusem są przystępne ceny przelotów. Loty z Katowic można znaleźć już za ok. 390 zł za osobę. Nieco drożej wypadają noclegi. Ceny apartamentów na Bookingu zaczynają się od ok. 1200 zł za dwie osoby za dwie noce. Tańszą alternatywą może być Airbnb, gdzie da się znaleźć prywatny pokój ze współdzieloną łazienką lub miejsce w domku gościnnym w przedziale 760-1000 zł. Warto jednak śledzić oferty na bieżąco, bo zdarzają się naprawdę atrakcyjne promocje. A co warto zobaczyć w Maastricht? Lista atrakcji jest całkiem imponująca. Eksperci turystyczni strony internetowej Tripates wyróżniają kilka miejsc, które wręcz trzeba zobaczy w Holandii. Ich zdaniem, odwiedzający miasto powinni:

udać się na spacer po rynku głównym i okolicach ratusza ,

zobaczyć bazylikę św. Serwacego - najstarszy kościół w Holandii,

odwiedzić b azylikę Najświętszej Marii Panny ,

zwiedzić Muzeum Bonnefanten ,

podziwiać mury Starego Miasta i słynną Bramę Piekieł ,

wybrać się na spacer wzdłuż mostów Wilhelminabrug i Sint Servaasbrug ,

udać się na wycieczkę do pobliskiego, urokliwego, romantycznego miasteczka Valkenburg ,

zobaczyć De Bisschopsmolen , czyli zabytkowy młyn biskupi,

zwiedzić Muzeum Historii Naturalnej ,

udać się do Museumkelder Derlon - małego muzeum archeologicznego.

Maastricht to idealny kierunek na krótki city break. Dlaczego? Przede wszystkim łączy ze sobą wiele zabytków historycznych, wraz kulturą i spokojnym, sielankowym klimatem. To pomysł na bardzo aktywny weekend majowy.

Weekendowy wypad do Holandii? Te miejsca warto odhaczyć

Tani weekend majowy. Pomysł na niezapomniany wyjazd

Trzecią propozycją na aktywny majówkowy city break jest Stuttgart w Niemczech - miasto, które wiosną rozkwita kolorami i zachęca do długich spacerów pełnych ciekawych przystanków. To świetny kierunek dla tych, którzy lubią łączyć zwiedzanie z ruchem i miejskim klimatem. Ceny lotów z Warszawy zaczynają się już od ok. 240 zł za osobę, co czyni ten kierunek wyjątkowo przystępnym. Równie korzystnie wypadają noclegi - pokój dwuosobowy ze współdzieloną łazienką można znaleźć od ok. 440 zł. Jeśli jednak zależy nam na centrum i większym komforcie, ceny hoteli zaczynają się od ok. 1200 zł za dwie osoby. Nieco tańsze opcje tradycyjnie można upolować na Airbnb.

Stuttgart ma naprawdę sporo do zaoferowania - od zabytków po zielone przestrzenie. Wiele miejsc można zwiedzić spacerem, choć przy krótkim, np. trzydniowym wyjeździe warto momentami skorzystać z komunikacji miejskiej, by zobaczyć jak najwięcej. Co warto wpisać na swoją listę?

Nowy Pałac i pobliski park Oberer Schlossgarten,

Pałac Rosenstein,

Schillerplaz - kawałek dawnej starówki,

liczne muzea motoryzacyjne np. Mercedes Benz Muzeum, czy Muzeum Porshe,

Rezydencję Ludwigsburg,

Operę w Stuttgarcie,

Muzeum Sztuki w Stuttgarcie,

nietypowe i największe na świecie Muzeum Świń,

wieżę widokową w parku Killesberg.

To miejsce będzie idealne zarówno dla pasjonatów historii, jak i tych, którzy po prostu chcą poczuć atmosferę miasta i aktywnie wykorzystać kilka wolnych dni. Jak można zauważyć, nawet krótka majówka daje szansę na zobaczenie wielu atrakcji w przystępnej cenie.

