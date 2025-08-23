Stresują cię turbulencje? Nigdy nie siadaj w tej części samolotu

Według Mitchell najgorszym miejscem, jakie możemy wybrać, są siedzenia w ostatnich rzędach samolotu. To właśnie tam turbulencje są odczuwalne najmocniej - konstrukcja maszyny sprawia, że tylna część kadłuba reaguje na wstrząsy znacznie gwałtowniej niż jego środek. Osoby, które boją się latać lub cierpią na chorobę lokomocyjną, powinny więc unikać tych miejsc.

To jednak nie koniec niedogodności. Tylne rzędy oznaczają także większy ruch pasażerów zmierzających do toalety, hałas dochodzący z kuchni pokładowej oraz ryzyko intensywnych zapachów.

Co więcej, powietrze z tyłu kabiny jest najgorzej cyrkulowane. To z przodu kadłuba uruchamiane są systemy wentylacyjne, które stopniowo kierują świeże powietrze do dalszych rzędów. W praktyce oznacza to, że im dalej siedzimy, tym bardziej narażeni jesteśmy na nagromadzenie nieprzyjemnych zapachów czy większe stężenie drobnoustrojów.

Fotele z tyłu kabiny zapewniają najmniej komfortu podczas podróży blackday 123RF/PICSEL

Gdzie w samolocie najmniej trzęsie? To najlepsze miejsca

Jeżeli chcemy zminimalizować dyskomfort podczas turbulencji, warto wybrać miejsca znajdujące się na wysokości skrzydeł. To właśnie tam znajduje się środek ciężkości maszyny, a więc punkt najbardziej stabilny aerodynamicznie. Dzięki temu wszelkie wstrząsy odczuwalne są znacznie słabiej, a lot wydaje się bardziej płynny.

Dobrym wyborem mogą okazać się również miejsca z przodu kabiny. Również tam, wstrząsy będą mniej odczuwalne niż z tyłu samolotu. Jeśli mamy obawy związane z lataniem, dodatkową zaletą może okazać się bliskość załogi pokładowej.

"Nomada": Jak wygląda życie w Nowym Jorku? "Nie można dać sobie w kaszę dmuchać" INTERIA.PL