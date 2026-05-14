Spis treści: Rusza okno rezerwacyjne. Turyści mogą planować wakacje Aquapark, spa i kino. Na gości czeka ogrom atrakcji Największa inwestycja w historii marki Gołębiewski

Rusza okno rezerwacyjne. Turyści mogą planować wakacje

Możliwość rezerwacji pobytów zostanie uruchomiona 15 maja 2026 roku. Dzięki temu osoby planujące letni wypoczynek nad Bałtykiem będą mogły odpowiednio wcześnie zabezpieczyć miejsce w nowym resorcie. Jednak od kiedy można rezerwować pokoje?

Od czerwca zapraszamy do Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

W pierwszym etapie działalności hotel udostępni ponad 500 pokoi, z czego wiele z nich oferuje bezpośredni widok na morze. Docelowo kompleks ma dysponować aż 1240 pokojami, co uczyni go największym obiektem hotelowym w kraju.

Położenie także robi wrażenie. Hotel znajduje się zaledwie 150 metrów od plaży i zapewnia gościom wygodne zejście prosto na nadmorski piasek. Całość zaprojektowano jako całoroczny resort premium, przeznaczony zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i gości biznesowych.

Aquapark, spa i kino. Na gości czeka ogrom atrakcji

Skala inwestycji robi ogromne wrażenie. Centralnym punktem kompleksu jest Park Wodny Tropikana - największy hotelowy aquapark w Polsce. Dodatkowo na terenie resortu powstał imponujący basen zewnętrzny o wymiarach 104 na 60 metrów, największy tego typu obiekt w polskiej ofercie hotelowej.

Na odwiedzających czeka także rozbudowana strefa wellness z 11 gabinetami spa, grotą solną i lodową, nowoczesna siłownia, kręgielnia, klub nocny oraz dwie sale kinowe. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych.

- Pary, single czy rodziny z dziećmi znajdą tu wszystko, czego oczekują od nowoczesnego resortu. Dorośli docenią rozbudowaną strefę relaksu, zarówno pod względem liczby dostępnych udogodnień, jak i ich standardu wykonania. Najmłodsi natomiast mogą liczyć na restaurację zaprojektowaną specjalnie dla nich oraz liczne możliwości zabawy i aktywnego spędzania czasu - mówi Barbara Garczyńska, dyrektor Hotelu Gołębiewski w Pobierowie cytowana przez Business Insider.

To właśnie kompleksowość oferty ma być jednym z największych atutów nowego obiektu.

Budowa hotelu w Pobierowie rozpoczęła się w 2018 roku

Największa inwestycja w historii marki Gołębiewski

Nowy hotel w Pobierowie to największe przedsięwzięcie w historii marki, której początki sięgają działalności Tadeusza Gołębiewskiego. Przez dekady firma budowała swoją pozycję w polskim hotelarstwie premium, rozwijając kolejne obiekty wypoczynkowe.

Kompleks w Pobierowie ma być ukoronowaniem tej strategii. Całkowita powierzchnia inwestycji wynosi około 180 tysięcy metrów kwadratowych, co czyni ją rekordową nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy.

