Spis treści: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył drzwi dla pierwszych gości Nocleg za ponad 1600 zł. Tyle kosztuje pobyt w nowym hotelu Ceny w restauracjach Hotelu Gołębiewski. Sprawdziliśmy menu

Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył drzwi dla pierwszych gości

W środę, 10 czerwca, o godzinie 11:00 nastąpiło oficjalne otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Obiekt przyjął pierwszych gości wcześniej niż początkowo zapowiadano - jeszcze niedawno na łamach Interii pisaliśmy, o tym, że pierwsze rezerwacje można składać dopiero na 26 czerwca.

Decyzja o wcześniejszym uruchomieniu obiektu zaskoczyła część klientów i wywołała mieszane reakcje. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy rozczarowanych osób, które zarezerwowały nocleg na koniec czerwca, licząc tym samym na możliwość pobytu w pierwszych dniach działalności obiektu. Niestety w przypadku wykupienia oferty bezzwrotnej, tacy turyści nie mogą liczyć zwrot kosztów rezerwacji.

Mimo pewnych kontrowersji zainteresowanie inwestycją pozostaje ogromne. Już po uruchomieniu systemu rezerwacyjnego strona hotelu odnotowała ponad 250 tysięcy wizyt w ciągu zaledwie jednej doby. Pierwsze terminy wyprzedawały się błyskawicznie, choć ceny pobytów należą do najwyższych nad polskim morzem.

Nocleg za ponad 1600 zł. Tyle kosztuje pobyt w nowym hotelu

Najtańszy pokój dwuosobowy kosztuje obecnie od około 1615 zł za dobę w ofercie bezzwrotnej. W wariancie elastycznym cena wzrasta do około 1736 zł. Są to jednak stawki obowiązujące głównie w środku tygodnia - podczas weekendów koszty pobytu są jeszcze wyższe.

Rodzina z dwójką dzieci musi przygotować się na wydatek przekraczający 2 tysiące złotych za noc. Jeszcze więcej zapłacą osoby zainteresowane apartamentami rodzinnymi, których ceny rozpoczynają się od ponad 4 tysięcy złotych za dobę.

Docelowo kompleks ma dysponować 1240 pokojami i apartamentami. Na początek gościom udostępniono ponad 500 pokoi, jednak po zakończeniu wszystkich prac hotel będzie mógł jednocześnie przyjąć nawet około trzech tysięcy osób. Oprócz części noclegowej na terenie obiektu znajduje się również park wodny, strefa rekreacyjna oraz kilka punktów gastronomicznych.

Na terenie hotelu w Pobierowie znajdują się trzy restauracje oraz kawiarnia Przemek Swiderski/REPORTER East News

Ceny w restauracjach Hotelu Gołębiewski. Sprawdziliśmy menu

Choć ceny noclegów robią niemałe wrażenie, z uroków hotelu można skorzystać również bez rezerwowania pokoju. Wystarczy odwiedzić jedną z trzech restauracji działających na terenie kompleksu. Sprawdziliśmy, co znajduje się w menu i ile trzeba zapłacić za poszczególne dania.

Najbardziej rozbudowane menu oferuje Restauracja Zielona. Za tatar wołowy trzeba zapłacić 69 zł, sałatka Cezar kosztuje 46 zł, a bulion z kaczki 36 zł. Wśród dań głównych znajdziemy między innymi stek z polędwicy wołowej za 149 zł, schab za 74 zł oraz grillowanego łososia za 75 zł. Desery również utrzymane są w hotelowym standardzie cenowym - puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną kosztuje 34 zł, natomiast klasyczna kawa lub herbata 17 zł.

Miłośnicy kuchni azjatyckiej mogą odwiedzić restaurację Monsoon. Pad Thai wyceniono na 63 zł, wołowinę po tajsku na 86 zł, a popularną zupę Tom Kha na 42 zł. W karcie znalazło się również sushi - za nigiri zapłacimy 39 zł, natomiast futomaki z węgorzem kosztują 47 zł.

Trzecia opcja to restauracja Czerwona, w której serwowane są dania w formie bufetu.

Na słodką przekąskę można wybrać się do kawiarni Patio. Monoporcje pistacjowe, kokosowe lub orzechowe kosztują 29 zł, a puchary lodowe z owocami 34 zł. Ceny kaw wahają się od 17 do 30 zł, a w menu dostępne są także koktajle i napoje mleczne z lodami.

Choć ceny w hotelowych restauracjach nie należą do niskich, nie odbiegają znacząco od stawek spotykanych w wysokiej klasy obiektach wypoczynkowych nad Bałtykiem. Dla wielu turystów możliwość odwiedzenia największego hotelu w Polsce i skorzystania z jego oferty gastronomicznej może być ciekawą atrakcją nawet bez rezerwowania noclegu.

Najlepsze miejsce na tanie wakacje nad Bałtykiem Bobolin Gąski Grzybowo Lubiatowo Mikoszewo Poddąbie Rusinowo Zagłosuj

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL





Odcinek 6 INTERIA.PL