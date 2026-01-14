Nowa inwestycja na Podhalu zlokalizowana jest tuż przy stacji narciarskiej Szymoszkowa i hotelu Bachleda Kasprowy, w miejscu dotychczasowego sezonowego kąpieliska. Obiekt będzie działał przez cały rok, oferując zarówno baseny kryte, jak i zewnętrzne. W planach nie brakuje miejsca dla stref wellness i rekreacji.

Spis treści: Skala projektu robi wrażenie Nowy gigant pod Tatrami. Kiedy budowa i otwarcie? Znaczenie dla regionu i turystyki

Skala projektu robi wrażenie

Inicjatorem projektu jest Bachleda Grupa Inwestycyjna, należąca do rodziny Adama Bachledy-Curusia - jednego z najbogatszych przedsiębiorców Podhala i byłego burmistrza Zakopanego. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie nowej jakości na mapie atrakcji turystycznych u podnóży Tatr i wypełnienie luki w ofercie samego Zakopanego. Do tej pory nie było jednoznacznie kojarzone z obiektami geotermalnymi, przegrywając w tej kategorii z innymi ośrodkami na Podhalu.

Kompleks Bachleda Termy Kasprowy będzie zajmować powierzchnię ponad 47 tysięcy metrów kwadratowych, co plasuje go w czołówce największych obiektów tego typu w Polsce. Rozmach ten ma przemienić Zakopane w liczący się ośrodek turystyki wodnej w Europie Środkowej.

Nowy gigant pod Tatrami. Kiedy budowa i otwarcie?

Budowa ogromnego kompleksu została zlecona firmie Polimex Mostostal. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 384,9 mln zł plus VAT, co czyni ją jedną z najdroższych w historii polskiej turystyki. Koszty przewyższyć mają nawet budowę słynnego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Zgodnie z kontraktem prace budowlane powinny rozpocząć się wiosną 2026 roku, a planowane uruchomienie kompleksu przewidziano na 6 grudnia 2028 roku.

Znaczenie dla regionu i turystyki

Zakopane do tej pory bazowało przede wszystkim na atrakcjach górskich i narciarstwie, co przyciągało turystów głównie latem i zimą. Kompleks Bachleda Termy Kasprowy jako atrakcja całoroczna ma być sposobem na podtrzymanie ruchu turystycznego również w okresach przejściowych, kierowanym zarówno do rodzin, miłośników relaksu, jak i terapii wodnej.

Celem inwestycji zlokalizowanej na zboczu Gubałówki jest także zwiększenie konkurencyjności Zakopanego wobec innych ośrodków termalnych w Polsce, zwłaszcza tych zlokalizowanych w Białce Tatrzańskiej, Chochołowie, Bukowinie Tatrzańskiej czy Szaflarach.

