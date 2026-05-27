Spis treści: Nad Bałtykiem powstaje kolejny luksusowy hotel Nowa inwestycja w Kołobrzegu budzi skrajne emocje Wiadomo, kiedy hotel przyjmie pierwszych gości

Nad Bałtykiem powstaje kolejny luksusowy hotel

Polskie wybrzeże od kilku lat przechodzi prawdziwą inwestycyjną rewolucję. Po głośnym otwarciu giganta w Pobierowie kolejny imponujący obiekt wyrasta nad Bałtykiem, tym razem jednak w jednym z ulubionych kurortów Polaków - w Kołobrzegu. Hotel Mearl powstaje przy ul. Sułkowskiego, zaledwie kilkadziesiąt metrów od morza, na terenie dawnego ośrodka Proton. Inwestycja od początku była zapowiadana jako obiekt klasy premium.

Choć skala projektu jest mniejsza niż w przypadku hotelu w Pobierowie, nowy obiekt i tak ma należeć do największych i najbardziej luksusowych nad polskim morzem. W pięciogwiazdkowym hotelu znajdzie się ma oferować 369 pokoi w tym 18 apartamentów. Goście będą mogli korzystać między innymi z dwóch restauracji, rozbudowanej strefy SPA, sky baru z widokiem na Bałtyk, sali kinowej, klubu nocnego i winiarni.

Twórcy projektu podkreślają, że inspiracją były ekskluzywne kurorty znane z południa Europy oraz Dubaju. Hotel ma być całorocznym miejscem wypoczynku i przyciągać turystów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.

Nowa inwestycja w Kołobrzegu budzi skrajne emocje

Nowoczesny hotel jeszcze się nie otworzył, a już wywołuje wiele dyskusji. Zwolennicy inwestycji przekonują, że tego typu obiekty podnoszą prestiż polskiego wybrzeża i mogą przyciągnąć nowych turystów. Według nich Kołobrzeg dzięki takim projektom ma szansę stać się konkurencją dla zagranicznych kurortów.

Nie brakuje jednak także krytycznych opinii. Część mieszkańców i ekologów uważa, że kolejne ogromne hotele stopniowo zabudowują nadmorski krajobraz i negatywnie wpływają na środowisko naturalne. Inwestycja porównywana jest do hotelu Gołębiewski w Pobierowie, który również od początku wzbudzał liczne kontrowersje związane z rozmiarem obiektu i jego wpływem na otoczenie.

Dyskusje dotyczą przede wszystkim tego, jak powinien rozwijać się polski Bałtyk i czy luksusowe kompleksy hotelowe nie zmieniają charakteru nadmorskich miejscowości.

Wizualizacje hotelu prezentują się naprawdę imponująco Paweł Murzyn/screenshot Hotel Mearl East News

Wiadomo, kiedy hotel przyjmie pierwszych gości

Obecnie na terenie inwestycji trwają intensywne prace wykończeniowe. Budynek jest już w zaawansowanej fazie realizacji, a inwestorzy przygotowują obiekt do rozpoczęcia działalności. Według zapowiedzi pierwszych gości hotel Mearl ma przyjąć w połowie 2027 roku.

Wiele wskazuje na to, że po otwarciu będzie to jeden z najbardziej ekskluzywnych adresów nad polskim morzem. Kołobrzeg od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kurortów w kraju, a nowe inwestycje mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie miastem. Jednocześnie już teraz widać, że temat rozbudowy nadmorskich terenów nadal będzie wywoływał gorące dyskusje wśród mieszkańców, turystów i ekspertów.

