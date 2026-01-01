Spis treści: Leczniczy mikroklimat i szum morza Ustka - perła bałtyckiego wybrzeża Gorące źródła i inne zabiegi, które oferują sanatoria w Ustce Największe atrakcje w pobliżu Ustki

Leczniczy mikroklimat i szum morza

Ustka może się poszczycić wspaniałym położeniem - z jednej strony otaczają ją gęste lasy sosnowe, a z drugiej morze. Dzięki temu panuje tu unikalny leczniczy mikroklimat. Powietrze, szczególnie zimą, nasycone jest jodem, a także dużą zawartością borowiny. Morska bryza połączona z olejkami eterycznymi z czarnej sosny tworzy naturalną leczniczą mgiełkę. Dłuższy pobyt niezwykle korzystnie wpływa na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy, wzmacnia też odporność.

Jedną z atrakcji w Ustce jest Latarnia Morska wybudowana w XIX wieku. Razem z Zaułkiem Kapitańskim stanowią "serce" miasta Marek Bazak East News

Najstarsze uzdrowisko na Pomorzu leży ok. 20 km od Słupska i znajduje się na niezwykle urokliwym Wybrzeżu Słowińskim. Miejscowość już od ponad 150 lat wykorzystuje naturalne bogactwa, takie jak gorące źródła, solanki i borowinę do leczenia różnorodnych dolegliwości.

Ustka - perła bałtyckiego wybrzeża

W Ustce, jak mało gdzie, można jeszcze poczuć klimat dawnej rybackiej wioski. O historii i tradycji przypomina tu wciąż średniowieczny układ ulic oraz urokliwe "domy w kratę". Niewielki port, w którym można podziwiać kutry, jachty i wycieczkowe statki, dzieli miasto na dwie części. W pierwszej rozkoszować można się przyjemnym gwarem knajpek i restauracji oraz długą i piękną promenadą prowadzącą wzdłuż morza. Tu znajdziemy Zaułek Kapitański z makietą dawnych zabudowań oraz latarnię morską z 1892 r. Wrażeń dostarczy również spacer po wschodnim falochronie, nad którym "czuwa" ustecka syrenka.

Miłośnicy kameralnych spacerów powinni wybrać się na zachodnią część miasta. Atrakcją samą w sobie jest "przeprawa" przez obrotową kładkę nad Słupią. Most zimą otwierany jest o pełnych godzinach na 15-20 minut.

Obrotowa kładka w porcie nad Słupią to atrakcja sama w sobie WYTRAZEK 123RF/PICSEL

Ustka zachwyca również szerokimi plażami, które zimą gwarantują ciszę i spokój, nie licząc szumu morza. O tej porze roku dość często można podziwiać też spektakularne zjawisko, jakim jest sztorm.

Gorące źródła i inne zabiegi, które oferują sanatoria w Ustce

A co zrobić po spacerze na świeżym i zimnym powietrzu? Najlepiej rozgrzać się w gorących źródłach solankowych, które wykorzystuje się do zabiegów leczniczych w tutejszych sanatoriach. Poprawiają one stan mięśni i stawów, wykazują zbawienny wpływ na drogi oddechowe i pomagają zwalczyć problemy dermatologiczne. W ośrodkach na terenie uzdrowiska można także korzystać z kąpieli mineralnych, inhalacji solankowych, okładów borowinowych oraz specjalistycznej fizjoterapii. Pobyt jest możliwy zarówno w ramach NFZ, jak i na własną rękę.

Zimowe nadmorskie spacery dostarczają wielu wrażeń i ogromnej dawki jodu Hubert Bierndgarski/REPORTER East News

Największe atrakcje w pobliżu Ustki

W Ustce nie brakuje atrakcji nawet zimą. Przy niesprzyjającej pogodzie zwiedzić warto Muzeum Ziemi Usteckiej, Muzeum Minerałów i Bursztynu czy Muzeum Chleba. Jednym z bardziej tajemniczych miejsc są słynne Bunkry Blüchera - wizyta w podziemnych korytarzach jest niezwykłą lekcją historii.

Z Ustki koniecznie trzeba się też wybrać do pobliskiego Słowińskiego Parku Narodowego. Prowadzą do niego atrakcyjne szlaki piesze i rowerowe. Godna uwagi jest zabytkowa latarnia morska w Czołpinie, a spacer po ośnieżonych ruchomych wydmach (szlak wytyczono przez Wydmę Czołpińską) gwarantuje niezapomniane krajobrazy i przeżycia.

