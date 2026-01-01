Gorące źródło jak z Islandii? Niezwykłe odkrycie na Podhalu
Gejzery i wrzące źródła zwykle kojarzymy z Islandią albo znanymi uzdrowiskami Europy Zachodniej. Tymczasem okazuje się, że woda termalna o temperaturze aż 100 st. C. występuje również w Polsce. Najnowsze odkrycie na Podhalu pokazuje, że pod ziemią kryje się potencjał, jakiego dotąd u nas nie znano.
Spis treści:
- Podhale od lat żyje z geotermii. Rozwija turystykę wellness
- Nowy odwietr geotermalny. Tutaj woda ma ponad 100 st. C
- Niecka podhalańska - unikat na skalę kraju
Podhale od lat żyje z geotermii. Rozwija turystykę wellness
Wody geotermalne nie są na Podhalu niczym nowym. To właśnie tam od dekad funkcjonuje Geotermia Podhalańska, uruchomiona w 1993 roku i uznawana za fundament lokalnego systemu ciepłowniczego. Gorąca woda wydobywana z głębi ziemi najpierw ogrzewa domy i obiekty publiczne, a dopiero później - po schłodzeniu - trafia do basenów termalnych w takich miejscowościach jak Szaflary czy Chochołów.
Ten kaskadowy sposób wykorzystania energii sprawił, że region stał się jednym z liderów ekologicznego ogrzewania w Polsce, a przy okazji ważnym punktem na mapie turystyki wellness. Dotychczas jednak temperatura wód, choć wysoka, mieściła się w granicach znanych już możliwości geologicznych kraju.
Nowy odwietr geotermalny. Tutaj woda ma ponad 100 st. C
Sytuację może diametralnie zmienić odwiert Bańska PGP-4 wykonany w Szaflarach i zakończony na początku 2025 roku. Badania wykazały istnienie głębszych struktur geotermalnych, w których temperatura wody przekracza 100 stopni Celsjusza. To poziom, z którym wcześniej w Polsce nie mieliśmy do czynienia.
Tak gorące zasoby otwierają zupełnie nowe perspektywy. Poza wykorzystaniem uzdrowiskowym i turystycznym eksperci wskazują również na potencjał technologiczny - w tym możliwość produkcji energii elektrycznej z geotermii. Do tej pory było to w naszym kraju praktycznie nieosiągalne ze względu na zbyt niską temperaturę wód. Teraz ten scenariusz przestaje być wyłącznie teoretyczny.
Niecka podhalańska - unikat na skalę kraju
Znaczenie odkrycia potwierdzają specjaliści. Główny Geolog Kraju, prof. Krzysztof Galos w rozmowie z PAP podkreślił, że niecka podhalańska to wyjątkowa struktura geologiczna, wyróżniająca się najlepszymi warunkami geotermalnymi w Polsce. Obszar ten rozciąga się pomiędzy Tatrami a Pieninami i od lat uznawany jest za najcenniejszy region geotermalny w kraju.
O jego wyjątkowości decyduje m.in. budowa geologiczna - grube warstwy paleogeńskich piaskowców i łupków, spoczywające na skałach węglanowych mezozoiku. To właśnie one zapewniają wysoką temperaturę, dużą wydajność i stosunkowo niską mineralizację wód. Zdaniem ekspertów takich warunków próżno szukać w innych częściach Polski. Jeśli potencjał zostanie dobrze wykorzystany, Podhale może stać się nie tylko turystycznym, ale i energetycznym symbolem nowej epoki geotermii.
