Spis treści: Podhale od lat żyje z geotermii. Rozwija turystykę wellness Nowy odwietr geotermalny. Tutaj woda ma ponad 100 st. C Niecka podhalańska - unikat na skalę kraju

Podhale od lat żyje z geotermii. Rozwija turystykę wellness

Wody geotermalne nie są na Podhalu niczym nowym. To właśnie tam od dekad funkcjonuje Geotermia Podhalańska, uruchomiona w 1993 roku i uznawana za fundament lokalnego systemu ciepłowniczego. Gorąca woda wydobywana z głębi ziemi najpierw ogrzewa domy i obiekty publiczne, a dopiero później - po schłodzeniu - trafia do basenów termalnych w takich miejscowościach jak Szaflary czy Chochołów.

Ten kaskadowy sposób wykorzystania energii sprawił, że region stał się jednym z liderów ekologicznego ogrzewania w Polsce, a przy okazji ważnym punktem na mapie turystyki wellness. Dotychczas jednak temperatura wód, choć wysoka, mieściła się w granicach znanych już możliwości geologicznych kraju.

Nowy odwietr geotermalny. Tutaj woda ma ponad 100 st. C

Sytuację może diametralnie zmienić odwiert Bańska PGP-4 wykonany w Szaflarach i zakończony na początku 2025 roku. Badania wykazały istnienie głębszych struktur geotermalnych, w których temperatura wody przekracza 100 stopni Celsjusza. To poziom, z którym wcześniej w Polsce nie mieliśmy do czynienia.

Tak gorące zasoby otwierają zupełnie nowe perspektywy. Poza wykorzystaniem uzdrowiskowym i turystycznym eksperci wskazują również na potencjał technologiczny - w tym możliwość produkcji energii elektrycznej z geotermii. Do tej pory było to w naszym kraju praktycznie nieosiągalne ze względu na zbyt niską temperaturę wód. Teraz ten scenariusz przestaje być wyłącznie teoretyczny.

Odwiert geotermalny Bańska zakończono na początku 2025 roku Pawel Murzyn East News

Niecka podhalańska - unikat na skalę kraju

Znaczenie odkrycia potwierdzają specjaliści. Główny Geolog Kraju, prof. Krzysztof Galos w rozmowie z PAP podkreślił, że niecka podhalańska to wyjątkowa struktura geologiczna, wyróżniająca się najlepszymi warunkami geotermalnymi w Polsce. Obszar ten rozciąga się pomiędzy Tatrami a Pieninami i od lat uznawany jest za najcenniejszy region geotermalny w kraju.

O jego wyjątkowości decyduje m.in. budowa geologiczna - grube warstwy paleogeńskich piaskowców i łupków, spoczywające na skałach węglanowych mezozoiku. To właśnie one zapewniają wysoką temperaturę, dużą wydajność i stosunkowo niską mineralizację wód. Zdaniem ekspertów takich warunków próżno szukać w innych częściach Polski. Jeśli potencjał zostanie dobrze wykorzystany, Podhale może stać się nie tylko turystycznym, ale i energetycznym symbolem nowej epoki geotermii.

"Nomada": Z Kazachstanu do Bydgoszczy. Jej historia podbija internet INTERIA.PL

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL