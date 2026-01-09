Spis treści: Ile Polacy wydadzą na ferie 2026? Góry kontra morze. W tych miejscach Polacy spędzą ferie. Są zaskoczenia Terminy ferii zimowych 2026 w Polsce

To będzie jeden z najintensywniejszych sezonów ostatnich lat. Tak uważają autorzy raportu dotyczącego wyjazdów na ferie zimowe 2026, przygotowanego przez portal Triverna.pl. Na kilka dni przed ich startem liczba rezerwacji jest wyższa o 26 proc. w porównaniu z 2025 rokiem.

Ile Polacy wydadzą na ferie 2026?

Jednak jak wynika z danych portalu, średnia wartość rezerwacji kształtuje się na takim samym poziomie jak rok temu - 2190 zł. Zbyt dużej różnicy nie uległa również średnia długość wyjazdów, która wynosi 3,7 doby (rok temu było to 3,8 doby), jak i cena za noc - 551 zł (557 zł w 2025).

Według danych coraz liczniejszą grupą podróżnych są rodziny - niemal 49,5 proc. wszystkich rezerwacji dotyczy pobytów z dziećmi.

Autorów raportu interesowało również, jakie obiekty najchętniej wybierali Polacy.

"Wyniki? Te są bardzo ciekawe. Hotele z czterema i pięcioma gwiazdkami, a także luksusowe resorty odpowiadają na naszym portalu aż za 53,9 proc. wszystkich rezerwacji. To nieco mniej niż rok temu, ale wciąż stanowią ponad połowę rynku" - przekazał Krzysztof Dębski z Triverna.pl.

Dodał, że to właśnie tych obiektach Polacy spędzą ferie dłużej - średnio 3,7 doby, wobec 3,3 w obiektach niższej klasy. I oczywiście wydadzą więcej - według danych średnia wartość rezerwacji w segmencie premium waha się między 2300 a 2500 zł. W tańszych obiektach wynosi ona około 1800-2000 zł. Wyższy standard wybierają szczególnie rodziny z dziećmi (56 proc.).

Góry kontra morze. W tych miejscach Polacy spędzą ferie. Są zaskoczenia

Zaskoczeniem może być kierunek, który w tym roku jest wybierany najczęściej. Do tej pory ferie zimowe kojarzyły się raczej z białym szaleństwem w górach. Co ciekawe, w 2026 roku to morze odpowiada za 49,8 proc. wszystkich rezerwacji. Dla porównania: rok temu było to 39,5 proc.

"Co istotne, dzieje się to mimo wyraźnego wzrostu cen. Średni koszt pobytu nad Bałtykiem wynosi dziś około 1900-2000 zł, a cena za dobę 500-540 zł, czyli zauważalnie więcej niż w poprzednim sezonie. Rok temu za wypoczynek nad morzem trzeba było zapłacić 1700 zł, a koszt za dobę wahał się między 420 a 470 zł" - informuje Dębski.

Góry tym razem zanotowały lekki spadek z 44,9 proc. do 42 proc. rezerwacji. Chociaż średnie ceny pobytów są niższe niż rok temu (2800-3500 zł, 2900-3600 zł ), a stawki za dobę spadły z 840 zł do 600-780 zł, nie przekłada się to na wzrost zainteresowania.

"Widać wyraźnie, że część klientów szuka dziś alternatywy dla zatłoczonych kurortów górskich. Morze zimą przestaje być egzotyką, a coraz częściej jest świadomym wyborem - także dla rodzin" - dodaje.

Jak wynika z raportu, w tym sezonie tracą też inne regiony w Polsce. W ubiegłym roku prawie 16 proc. rezerwacji dotyczyło kierunków poza morzem i górami. Teraz to już tylko 8 proc. Wyjazdy na ferie dotyczą coraz częściej dwóch wspomnianych miejsc. Wśród pozostałych części kraju prowadzą Pomorze Zachodnie, Śląsk, pasma górskie Karpat, Beskidów i Sudetów. Najczęściej wybierane miejscowości to m.in. Kołobrzeg, Świeradów-Zdrój, Świnoujście, Szczyrk, Ustroń i Międzyzdroje.

Polacy zimą chętnie decydują się na wyjazdy zagraniczne. W 2025 roku stanowiły one zaledwie 2 proc., a obecnie to już 5 proc. wszystkich rezerwacji.

Krzysztof Dębski zwraca uwagę, że przy okazji rezerwacji zimowych ferii widoczny jest następujący trend: "first minute wygrywa z last minute". Dotyczy to zarówno dostępności, jak i cen.

"Nasi klienci bookowali wyjazdy zimowe już wczesną jesienią - nawet we wrześniu. Osoby, które zarezerwowały je wtedy miały większy wybór i zapłaciły mniej niż ci, którzy odłożyli tę decyzję na ostatnią chwilę" - przyznał.

Terminy ferii zimowych 2026 w Polsce

Ferie zimowe 2026 są podzielone na trzy tury. Potrwają od 19 stycznia do 1 marca. Tak dokładnie wyglądają terminy dla poszczególnych województw:

19 stycznia - 1 lutego 2026:

mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

2 lutego - 15 lutego 2026:

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego - 1 marca 2026:

podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

