Spis treści: Ateny - niedroga baza wypadowa do odkrywania Grecji Marzysz o Grecji, ale liczysz wydatki? To najtańsza ze wszystkich wysp Grecja na każdą kieszeń. Te wyspy nie rujnują budżetu

Ateny - niedroga baza wypadowa do odkrywania Grecji

Szukając budżetowej opcji na greckie wakacje, warto spojrzeć w stronę Aten. Stolica oferuje nie tylko zabytki i miejskie atrakcje, ale także świetną bazę wypadową na pobliskie wyspy, do których można dotrzeć promem bez dużych kosztów. Według wyszukiwarek lotów, takich jak Skyscanner, bilety do Aten można znaleźć już od około 340 zł za osobę w sierpniu. W lipcu ceny są nieco wyższe i rozpoczynają się od około 375 zł za osobę. Sprawdziliśmy także ceny noclegów. Na Bookingu najtańsze oferty na tygodniowy pobyt dla dwóch osób (10-17 sierpnia) zaczynają się już od około 775 zł za 7 nocy, co daje mniej więcej 55 zł za noc od osoby. To atrakcyjna opcja, szczególnie jeśli potraktujemy Ateny nie tylko jako cel podróży, ale także jako wygodną bazę do zwiedzania okolicy.

Akropol w Atenach 123RF/PICSEL

Jeżeli podczas pobytu w Atenach zależy ci na ograniczeniu wydatków, a jednocześnie chcesz mieć dostęp do morza, warto poszukać noclegu poza ścisłym centrum miasta. Dobrym rozwiązaniem mogą być okolice Pireusu, gdzie często można znaleźć korzystniejsze ceny zakwaterowania, a dodatkowym atutem jest bliskość portu, z którego odpływają promy na pobliskie wyspy. Ciekawą alternatywą są również Paleó Faliro oraz okolice Alimos - miejsca położone nad wodą, które zapewniają wygodny dojazd do centrum Aten.

Zamiast wydawać duże kwoty na noclegi na popularnych greckich wyspach, bardziej ekonomiczną opcją może być zatrzymanie się w stolicy i organizowanie jednodniowych wycieczek. Z Aten łatwo dotrzeć m.in. na Eginę, Agistri, Poros czy Hydrę, dzięki czemu można połączyć zwiedzanie miasta z odkrywaniem wyspiarskiego klimatu. Ateny są więc ciekawym wyborem dla osób, które chcą poznać Grecję w bardziej budżetowy sposób.

Wyspa Hydra, Grecja 123RF/PICSEL

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Marzysz o Grecji, ale liczysz wydatki? To najtańsza ze wszystkich wysp

W tym sezonie Kreta ponownie okazuje się jednym z najbardziej przystępnych cenowo kierunków na wakacje. Choć ceny lotów w sierpniu nie należą do najniższych - bilety do Heraklionu zaczynają się od około 618 zł, a do Chanii od 648 zł - wydatki rekompensują atrakcyjne ceny noclegów. Dodatkowym atutem wyspy są dwa lotniska, dzięki którym można wybrać region najlepiej dopasowany do swoich planów i potrzeb.

Oszczędzając, najlepiej postawić na mniejsze miejscowości. Według ofert dostępnych na Bookingu tygodniowy pobyt dla dwóch osób w prywatnym pokoju (10-17 sierpnia) można znaleźć już od około 1120 zł, co oznacza koszt około 80 zł za noc na osobę. Do najtańszych miejsc na nocleg obecnie należą m.in. Sivas, Pitsidia i Kamilari. Co ciekawe, najkorzystniejsze cenowo oferty częściej pojawiają się na południu wyspy. Z kolei porównując okolice dwóch największych lotnisk, obecnie bardziej opłacalnie wypada Chania, gdzie podobne noclegi potrafią kosztować nawet kilkaset złotych mniej niż w rejonie Heraklionu. W przypadku tej drugiej części wyspy atrakcyjnych ofert warto szukać także u prywatnych gospodarzy. Choć przez lata to okolice Heraklionu uchodziły za bardziej budżetową część Krety, w tym sezonie analiza cen lotów i zakwaterowania wskazuje, że korzystniejszym wyborem może być właśnie zachodnia część wyspy.

To dobra wiadomość dla turystów, ponieważ okolice Chanii są uznawane za jedne z najpiękniejszych na Krecie. Miasto zachwyca klimatycznym weneckim portem, urokliwymi uliczkami i stanowi doskonałą bazę wypadową do najsłynniejszych plaż wyspy, takich jak Balos, Elafonisi czy Falasarna. Nie oznacza to jednak, że okolice Heraklionu mają mniej do zaoferowania. W pobliżu znajdują się malownicze plaże, m.in. Agia Pelagia, Bali czy Matala, a sam Heraklion będzie świetnym wyborem dla osób zainteresowanych historią i zabytkami. To również wygodna baza do zwiedzania środkowej i wschodniej części Krety. Natomiast miejscowości, których warto unikać ze względu na zawyżone ceny w sezonie to: Hersonissos, Malia oraz Stalida. Budżetowe wakacje na Krecie są jak najbardziej możliwe, ale kluczem jest rozsądne planowanie i kontrolowanie wydatków.

Plaża Balos na Krecie 123RF/PICSEL

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Grecja na każdą kieszeń. Te wyspy nie rujnują budżetu

W tym sezonie atrakcyjne ceny lotów można znaleźć m.in. na Rodos i Korfu. W sierpniu bilety na Rodos zaczynają się od około 460 zł za osobę, natomiast na Korfu od około 500 zł. Nieco trudniej wygląda sytuacja z noclegami. Wiele tańszych obiektów, szczególnie dostępnych przez platformy takie jak Airbnb, zostało już zarezerwowanych. Obecnie tygodniowy pobyt dla dwóch osób (10-17 sierpnia) często wiąże się z wydatkiem rzędu minimum 2000 zł za apartament lub pokój hotelowy. Niekiedy jednak, podczas przeglądania ofert, można trafić na okazje w postaci pobytu za 1500, czy 1800 zł. Jeśli chcemy ograniczyć koszty, warto rozważyć krótszą wycieczkę. Przy wyjeździe trwającym 5-6 dni (24-29 sierpnia) można znaleźć zakwaterowanie w pokoju hotelowym lub bunglaow czy apartamencie na wyłączność już od około 1000-1200 zł dla dwóch osób, co pozwala znacząco obniżyć całkowity budżet wyjazdu.

Na Korfu większy wybór tańszych noclegów znajdziemy m.in. w okolicach Kavos, położonego około 1,5 godziny drogi od lotniska. Choć miejscowość znajduje się na południu wyspy, dobra komunikacja sprawia, że przemieszczanie się po Korfu jest stosunkowo łatwe i niedrogie. Na Rodos ceny noclegów mogą wyglądać podobnie, jednak zwiedzanie wyspy bez samochodu bywa nieco bardziej wymagające. Do odleglejszych miejscowości, takich jak Apolakkia, można dotrzeć komunikacją publiczną, ale często wiąże się to z przesiadkami i dłuższym czasem podróży. Warto więc dokładnie sprawdzać różne lokalizacje i terminy. Przy elastycznym podejściu można znaleźć oferty noclegów w pobliżu lotniska nawet za około 1400 zł dla dwóch osób np. poprzez Airbnb (24-29 sierpnia).

Zarówno Rodos, jak i Korfu należą do bardzo popularnych greckich kierunków, dlatego znalezienie najtańszych opcji wymaga nieco cierpliwości i elastyczności. Mimo to dobrze zaplanowany wyjazd pozwala cieszyć się pięknymi plażami, zabytkami i greckim klimatem bez konieczności dużych wydatków.

Korfu przypadnie do gustu osobom uwielbiającym odkrywanie dzikich tereów 123RF/PICSEL

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