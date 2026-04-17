Spis treści: Syros - "kocia wyspa" zaprasza na darmowy pobyt Jakich osób szuka organizacja Syros Cats? Co warto zobaczyć na Syros?

Grecka wyspa Syros zyskała miano "kociej wyspy" dzięki organizacji Syros Cats, która zajmuje się opieką nad bezdomnymi i schorowanymi czworonogami. W ramach swoich działań przeprowadzają sterylizacje, leczą i opiekują się lokalnymi kotami. Organizacja każdego roku zaprasza wolontariuszy, którzy przez minimum 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu będą pracować w schronisku i wykonywać niezbędne w danym momencie prace. Do codziennych obowiązków należy karmienie zwierząt, czyszczenie legowisk, przygotowywanie miejsc dla nowych zwierząt, podawanie leków czy zwykłą obecność.

W zamian organizacja oferuje darmowy nocleg wraz ze śniadaniami. Wolontariusze mieszkają zwykle w 3- lub 4-osobowych pokojach z ogólnodostępną łazienką i kuchnią. Koszty transportu na miejsce trzeba pokryć samodzielnie. Minimalny czas pobytu to miesiąc lub dłużej.

Jakich osób szuka organizacja Syros Cats?

Organizacja działająca na rzecz kotów na Syros szuka osób energicznych i zaangażowanych, a także odpowiedzialnych i zdyscyplinowanych. To nie jest praca o określonych godzinach i ramach czasowych, nikt też nie kontroluje stale wolontariuszy. Dlatego tak ważna jest gotowość do samodzielnej pracy oraz serce dla zwierząt. Rekrutacja trwa kilka razy w roku, a chętnych jest więcej niż miejsc. Następna tura naboru rozpoczyna się we wrześniu.

Mimo wielu obowiązków i mało wakacyjnego rytmu dnia, w czasie wolontariatu można też korzystać z uroków wyspy. To także niepowtarzalna okazja, by poznać wartościowych ludzi z całego świata.

Syros Cats szuka odpowiedzialnych wolontariuszy, którzy zajmą się kotami 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu 123RF/PICSEL

Co warto zobaczyć na Syros?

Mało znana Syros to jedna z najciekawszych cykladzkich wysp - słynie z romantycznych kurortów, imponującej architektury i przepysznej kuchni. Zobaczyć trzeba zwłaszcza elegancką stolicę Ermupoli z arystokratyczną dzielnicą Vaporia. Niezwykle urokliwe są też mniejsze miejscowości, na czele z malowniczo położoną Ano Syros. W trakcie spaceru ukwieconymi wąskimi uliczkami między kolorowymi domami poczujemy prawdziwie grecki klimat. Podobnie jak w romantycznej wiosce rybackiej Kini. Można tu zjeść pyszne ryby i owoce morza i obejrzeć jeden z najpiękniejszych zachodów słońca na wyspie. Północ Syros to z kolei raj dla piechurów. Górzysty teren słynie z licznych szlaków i spektakularnych widoków na morze. Odpocząć można na jednej z urzekających plaż.

Syros kusi pięknymi widokami, zabytkami i pyszną kuchnią 123RF/PICSEL

