Spis treści: Majówka już nie tylko na weekend. Wybieramy dłuższe wyjazdy Idealne połączenie wypoczynku na plaży i miejskiej energii Miasto z tradycją uzdrowiskową. Oferuje ponad 800 zabytków Majówka w rytmie pierwszych wakacji. Europejska wyspa kusi słońcem

Majówka już nie tylko na weekend. Wybieramy dłuższe wyjazdy

Wiosna to doskonały moment na podróże, a długi weekend majowy stanowi idealną okazję do zaplanowania urlopu. Eksperci zauważają jednak wyraźną zmianę w podejściu do majówki - coraz więcej osób traktuje ją nie jako okazję do krótkiego wypadu, lecz jako pierwsze wakacje w roku. Sprzyja temu zarówno poprawiająca się pogoda, jak i rosnąca dostępność atrakcyjnych ofert.

Z danych eSky.pl wynika, że ponad połowa podróżnych decyduje się na city break trwający od 3 do 4 dni. Jednocześnie rośnie odsetek osób wybierających dłuższe wyjazdy - ponad 40 proc. turystów planuje co najmniej pięciodniowy pobyt. To wyraźny sygnał, że majówka zaczyna pełnić funkcję pierwszego większego wyjazdu w roku.

Polacy coraz częściej stawiają także na komfort. Aż 20 proc. klientów wybiera oferty all-inclusive, rezygnując z intensywnego zwiedzania na rzecz pełnego relaksu. Co ciekawe, mimo że kalendarz w 2026 roku nie sprzyja dłuższym urlopom - jedynym dodatkowym dniem wolnym jest piątek - zainteresowanie wyjazdami znacząco wzrosło.

"68 proc. więcej użytkowników niż rok temu - to nie jest efekt jednej promocji. Majówka stała się pierwszym testem sezonu. Polacy sprawdzają nowy kierunek, formę oraz konstrukcję podróżowania. Dane pokazują coś ważniejszego niż sam wzrost: ponad 40 proc. wyjazdów w tym oknie to już pełne wakacje, a nie city break. Majówka przestała być długim weekendem - stała się bramą do sezonu" - mówi Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w eSky Group.

Jakie kierunki królują w tym roku?

Idealne połączenie wypoczynku na plaży i miejskiej energii

Wśród najchętniej wybieranych kierunków na majówkę 2026 wyróżnia się Barcelona. Miasto przyciąga turystów nie tylko śródziemnomorskim klimatem, ale także niezwykłą atmosferą, która łączy historię, sztukę i nowoczesność.

Wiosna to jeden z najlepszych momentów na wizytę - temperatury sprzyjają zwiedzaniu, a brak letnich upałów pozwala na komfortowe odkrywanie miasta. W maju możemy spodziewać się 22 st. C w dzień oraz 15 st. C. w nocy.

Jednym z najważniejszych punktów na mapie miasta pozostaje Sagrada Familia - monumentalna bazylika zaprojektowana przez Antoniego Gaudíego. Warto jednak zobaczyć również inne jego dzieła, takie jak Park Güell, pełen kolorowych mozaik i fantazyjnych form architektonicznych.

Barcelona to także miejsce dla miłośników wypoczynku nad morzem. Dzielnica Barceloneta oferuje szerokie, piaszczystą plażę, nadmorskie promenady oraz bogatą ofertę gastronomiczną. To przestrzeń, w której można połączyć zwiedzanie z relaksem.

"4-dniowy, majówkowy city break w Barcelonie w pakiecie dynamicznym Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 959 zł od osoby" - podaje eSky.pl

Miasto z tradycją uzdrowiskową. Oferuje ponad 800 zabytków

Kolejnym kierunkiem, który cieszy się dużym zainteresowaniem, jest Budapeszt. Stolica Węgier przyciąga turystów swoją różnorodnością. W mieście czeka na nas ponad 800 zabytków i setki muzeów oraz galerii. Na szczególną uwagę zasługują obiekty wpisane na listę UNESCO, w tym Wzgórze Zamkowe czy malownicze nabrzeża Dunaju. Spacer po mieście to podróż przez różne epoki i style architektoniczne.

Budapeszt słynie również z tradycji uzdrowiskowych. Wśród najbardziej znanych miejsc znajdują się Termy Gellérta oraz Termy Széchenyi - imponujące kompleksy kąpielisk termalnych, które przyciągają turystów przez cały rok.

Za 4-dniowy pakiet Lot+Hotel ze śniadaniem w Budapeszcie w majówkę zapłacimy od 659 zł od osoby.

Dodatkową atrakcją może być wycieczka nad Balaton - największe jezioro Węgier, oddalone o około 135 km od stolicy. To świetna propozycja dla osób, które chcą połączyć miejskie zwiedzanie z odpoczynkiem nad wodą.

Majówka w rytmie pierwszych wakacji. Europejska wyspa kusi słońcem

Coraz więcej Polaków decyduje się jednak wykorzystać majówkę jako okazję do rozpoczęcia sezonu wakacyjnego. W tym kontekście dużą popularnością cieszy się Grecja, a szczególnie jej największa wyspa - Kreta.

Kreta oferuje wszystko, czego można oczekiwać od idealnego kierunku wypoczynkowego: sprzyjający klimat, piękne plaże oraz bogatą historię. Wiosną temperatury pozwalają zarówno na zwiedzanie, jak i pierwsze chwile relaksu nad morzem, a ceny są bardziej przystępne niż w szczycie sezonu.

Kreta nie bez powodu nazywana jest "królową greckich wysp". To właśnie tutaj znajduje się Pałac w Knossos - jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Grecji, związane z legendą o Minotaurze. Kreta przyciąga także krajobrazami. Jednym z najbardziej spektakularnych miejsc jest Laguna Balos, słynąca z jasnego piasku i wody w odcieniach błękitu. Różnorodność wyspy sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie - od górskich pejzaży po spokojne zatoki.

Tygodniowe wakacje na Krecie w pakiecie Lot+Hotel w formule all-inclusive to koszt od 2300 zł od osoby.

Dane eSky.pl pokazują, że Polacy coraz odważniej planują swoje podróże i chętnie wykorzystują każdą okazję do wyjazdu. Niezależnie od tego, czy wybierają krótki city break, czy dłuższy pobyt w ciepłych krajach, jedno jest pewne - wiosna stała się początkiem turystycznego sezonu.

