Wiosenne wyjazdy Polaków. Bałtyk zdecydowanym liderem

Wiosną 2026 Polacy najchętniej wyjeżdżać będą nad morze. Z danych serwisu Travelist.pl wynika, że aż 51 proc. wszystkich rezerwacji między marcem a majem dotyczy właśnie wybrzeża Bałtyku. To znacząca przewaga nad innymi kierunkami - góry przyciągają około 30 proc. turystów, jeziora zaledwie 8 proc., a uzdrowiska i miasta łącznie 11 proc.

Popularność Bałtyku wiosną wynika z kilku czynników. Budząca się do życia przyroda, pierwsze słoneczne dni, brak wakacyjnych tłumów oraz dobra infrastruktura hotelowa sprawiają, że turyści coraz chętniej wybierają nadmorskie miejscowości na wypoczynek przed sezonem. To tego dochodzi jeszcze bardzo ważna kwestia:

"Co istotne, marzec i kwiecień należą do najtańszych miesięcy w całym roku, co potwierdzają nasze wcześniejsze analizy. Dzięki temu łatwiej połączyć dobrą pogodę z komfortowym wypoczynkiem w obiekcie, który oferuje dostęp do stref spa, basenów czy dodatkowych atrakcji w bardzo przystępnej cenie" - komentuje Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w portalu rezerwacyjnym Travelist.pl.

Ulubiony kurort Polaków. Hit wiosny 2026

Wśród najchętniej wybieranych nadmorskich miejscowości tej wiosny wyróżniają się trzy kierunki: Gdańsk oraz Mielno, które zajmują drugie miejsce ex aequo, oraz lider zestawienia - Kołobrzeg. To nie pierwszy raz, gdy właśnie to miasto wygrywa ranking popularności, co tylko potwierdza jego silną pozycję na turystycznej mapie Polski.

Kołobrzeg przyciąga przede wszystkim swoim uzdrowiskowym charakterem. Położony u ujścia Parsęty kurort łączy ponad tysiącletnią historię z nowoczesną ofertą wypoczynkową i leczniczą. To właśnie tutaj wykorzystywane są naturalne surowce, takie jak solanki, borowina czy wody mineralne, które znajdują zastosowanie w licznych zabiegach zdrowotnych.

Kołobrzeg oferuje turystom nie tylko bogatą ofertę uzdrowiskową, ale także doskonałe warunki do wypoczynku. Do dyspozycji mamy trzy główne plaże, z których największą popularnością cieszy się Plaża Centralna. To miejsce łatwo dostępne, położone w pobliżu Alei Nadmorskiej, z rozwiniętą infrastrukturą i licznymi punktami gastronomicznymi.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów jest molo o długości 220 metrów. To miejsce, które przyciąga zarówno osoby szukające ciszy, jak i tych, którzy chcą podziwiać widoki na Bałtyk. Spacer po molo to także okazja do naturalnej inhalacji dzięki obecności aerozolu solankowego.

Wśród atrakcji nie brakuje także zabytków. Na uwagę zasługuje latarnia morska, odbudowana po wojnie, oraz neogotycki ratusz z XIX wieku, w którym dziś mieści się galeria i punkt informacji turystycznej.

Polacy chętnie wybierają Kołobrzeg z uwagi na dobrą infrastrukturę

Ceny wypoczynku. Ile kosztuje wiosenny wyjazd?

Jeśli chodzi o koszty, wiosenne wyjazdy pozostają stosunkowo przystępne cenowo.

Jak podaje Travelist.pl średni koszt noclegu w hotelu o standardzie 4-5 gwiazdek wynosi około 495 zł za noc dla dwóch osób. W okresie Wielkanocy ceny rosną do około 610 zł, co udowadnia, że świąteczne terminy są droższe niż standardowe wiosenne pobyty.

Choć Wielkanoc i majówka naturalnie kojarzą się z wyjazdami, ich udział w ogólnej liczbie rezerwacji nie jest dominujący - każdy z tych okresów odpowiada za około 4 proc. wszystkich podróży między marcem a majem. To oznacza, że Polacy coraz częściej decydują się na spontaniczne, krótkie wyjazdy także poza świątecznymi terminami, wykorzystując dobrą pogodę i wiosenną aurę.

