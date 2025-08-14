Położona w malowniczym otoczeniu lasów i gór. Jednym z najbardziej interesujących miejsc w Wiśle i Beskidach bez wątpienia jest Rezydencja Prezydenta RP, znana również jako Zameczek Prezydenta RP w Wiśle.

Imponująca rezydencja w Beskidach

Rezydencja jest usytuowana nad miejscem połączenia Białej i Czarnej Wisełki, u podnóża Baraniej Góry. Z zamku można się udać na szlaki turystyczne prowadzące na Szarculę, Stecówkę , Kubalonkę, Baranią Górę czy Kozińce. Niedaleko rezydencji znajdują się stoki narciarskie i trasy biegowe, a w Dolinie Białej Wisełki, na Kubalonce i Stecówce, organizowane są kuligi. W 2008 roku, w sąsiedniej Wiśle Malince oddano do użytku skocznię narciarską K-120 im. Adama Małysza.

Zamek w Wiśle: jak to się zaczęło?

Modernistyczny kompleks rezydencjalny wzniesiono w latach 1929-1930 na stokach Zadniego Gronia. Autorem projektu był Adolf Szyszko-Bohusz. Wcześniej, na miejscu rezydencji znajdował się modrzewiowy pałac myśliwski, wzniesiony w 1906 roku. Inicjatorem budowy był arcyksiążę cieszyński, Fryderyk Habsburg.

Nowy obiekt powstał dzięki składkom społeczeństwa Śląska, a następnie przekazany prezydentowi Ignacemu Mościckiemu. Zameczek Prezydenta to nie tylko przykład architektury międzywojennej, ale również miejsce o ważnym znaczeniu historycznym i reprezentacyjnym. W skład Rezydencji Prezydenta RP wchodzą obiekty takie jak:

Zamek - historyczna rezydencja prezydenta Ignacego Mościckiego,

Drewniana zabytkowa kaplica z 1909 roku,

Zamek Dolny z Gajówką.

Wisła. Widok na Rezydencję Prezydenta Karol Makurat/REPORTER East News

Prezydent Mościcki po raz pierwszy odwiedził Zamek w Wiśle na przełomie stycznia i lutego 1931 roku. Do wybuchu wojny bywał w nim nawet kilka razy w roku. Za jego kadencji w Wiśle gościli m.in. śpiewak operowy Jan Kiepura czy Edward Windsor, książę Kentu.

Już wtedy, w trakcie nieobecności prezydenta, obiekt był dostępny dla zwiedzających. W trakcie wojny obiekt stał się siedzibą oficerów i urzędników Trzeciej Rzeszy. W 1945 roku Zamek znów stał się własnością polskiego prezydenta, a w 1952 roku trafił pod pieczę Urzędu Rady Ministrów. Od tego momentu w Zamku bywali m.in. Józef Cyrankiewicz, Edward Ochab i Edward Gierek. W 1981 roku został on przekazany górnikom z KWK im. XXX-lecia PRL (obecnie KWK "Pniówek" z Pawłowic Śląskich).

Nowe otwarcie

W latach 90. kompleks trafił do rejestru zabytków. W tym samym czasie rozpoczęto też starania o powrót zamku pod opiekę Prezydenta RP. Zakończyły się one sukcesem, a w 2005 roku ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski uroczyście otworzył zamek w Wiśle. Obiekt został poddany modernizacji i przystosowany do współczesnych standardów.

"Dziś cieszę się, że jako prezydent mogłem sprawić, by Zamek w Wiśle odzyskał dawny blask. Ta budowla nie pretenduje do wiekowych, ale jest pamiątką szczególną w naszej historii. Jest niewątpliwie dowodem dumy społeczności śląskiej z odzyskanej przez Polskę państwowości i złączenia tej ziemi, po latach rozbiorowego rozbicia - z Macierzą (…). Zameczek, wkomponowany w beskidzkie zbocza, który gości polskich prezydentów, miał świadczyć o niepodważalnej jedności piastowskich ziem (…) Odtworzona i oczywiście zmodernizowana z myślą o współczesnych potrzebach powinna trwać jako historyczna pamiątka odrodzonej po zaborach polskiej państwowości i patriotycznego ducha Śląska tamtej epoki. I również, co chcę mocno podkreślić, wysokiej klasy zabytek rodzimej architektury i sztuki wnętrzarskiej pierwszej połowy XX wieku" - mówił w trakcie uroczystego otwarcia Aleksander Kwaśniewski.

Kwaśniewski bardzo upodobał sobie zamek i bywał w nim nader często. Z kolei Lech Kaczyński jako głowa państwa zawitał tu dwa razy, a Bronisław Komorowski - chociaż najczęściej wypoczywał na Suwalszczyźnie - kiedy tylko mógł, pojawiał się w Wiśle. W Beskidach pojawiał się często prezydent Andrzej Duda. Jego wizyty zazwyczaj miały charakter nieoficjalny, a spotkania z mieszkańcami odbywały się raczej w kameralnym gronie. W Wiśle przebywał najczęściej zimą, m.in. po to, by móc pojeździć na nartach. Czy pochodzący z Gdańska prezydent Karol Nawrocki będzie tu równie częstym gościem?

Jak zwiedzić Zamek Prezydenta w Wiśle?

Planując wycieczkę do Wisły i okolic, w planie zwiedzania warto uwzględnić wizytę w Rezydencji Prezydenta. Jak głosi oficjalny komunikat na stronie prezydent.pl, zwiedzanie kaplicy i rezydencji jest bezpłatne i odbywa się w zorganizowanych grupach do 10 osób z przewodnikiem. Wnętrza zamku, kaplicy i ekspozycje można oglądać od środy do soboty w godzinach 11.00,12.30,14.00.

Istnieje też możliwość dodatkowego, odpłatnego zwiedzania. Zapisy na zwiedzanie, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, przyjmuje Recepcja Rezydencji.

Na miejsce można dotrzeć samochodem lub wybrać się pieszo. Spacer to rozwiązanie idealne, zwłaszcza, jeśli chcemy delektować się malowniczymi widokami. Warto wybrać się w trasę wiodącą przez miejsca takie jak: Wisła Czarne nad Zaporą (trasa zaczyna się obok dawnego Domu Turysty PTTK "Nad Zaporą", nieopodal Hotelu Aries), Groń, Kozińce, Kubalonka, Przełęcz Szarcula, Rezydencja Prezydenta RP, Wisła Czarne Zapora i Wisła Czarne Nad Zaporą.

