Parzymiechy - nie tylko intrygująca nazwa

Na wypadek, gdyby ktoś po lekturze artykułu chciał odwiedzić wieś o niezwykłej nazwie, zacznijmy od podstawowych informacji: Parzymiechy znajdują się w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim w gminie Lipie. Miejscowość liczy 622 mieszkańców. Odwiedzić ją warto nie tylko z uwagi na intrygująca nazwę, ale również walory przyrodnicze i krajobrazowe. Na północy wsi znajduje się rezerwat przyrody, utworzony dla ochrony grądu i dębów szypułkowych (przez wieś przechodzi szlak rezerwatów przyrody, znakowany na niebiesko). Interesujący jest też historyczny park w stylu angielskim, położony w środkowej części wsi. Całość składa się na obraz, wystarczająco kuszący, by z Parzymiechów uczynić np. cel rowerowej wycieczki.

Park w Parzymiechach Wikimedia Commons

Wracając jednak do nazwy: jej historia jest długa, jak czytamy na stronie gminy Lipie, pierwsze wzmianki o Przymierzach pochodzą z XIII wieku. Na tej samej stronie możemy znaleźć krótkie wyjaśnienie dotyczące pochodzenia intrygującego miana. "Parzymiechy - od przezwiska Parzymiech; to pierwotnie nazwa określająca grupę ludzi - później powiązana z miejscem, w którym funkcjonowali; samo Parzymiech należy do grupy częstych przed wiekami przezwisk złożonych, typu: Kwasigroch, Woziwoda itp." - czytamy na stronie lipie.pl.

Gdyby jednak drążyć dalej, można by zastanowić się, skąd wzięło się samo przezwisko. Najbardziej oczywiste skojarzenie to słowo miech - narzędzie, używane do tłoczenia powietrza np. do kowalskich pieców. Kto wie, może więc u źródeł osobliwej nazwy stoi jakaś kowalska przygoda?

Najdziwniejsze nazwy wsi na Śląsku

Skąd się biorą nazwy miejscowości? Artur Szczepanski/REPORTER Reporter

Parzymiechy to tylko początek niespodzianek. Kto chciałby udać się na samochodową wycieczkę po regionie, po sąsiedzku napotka Zimnowodę (od nazwy strumienia Zimna Woda), Kleśniska (od zapadającego się, podmokłego terenu) i Giętkowiznę (od nazwiska Gędek). Będzie i Napoleon - skojarzenie z Bonapartem jak najbardziej prawidłowe. Właściciele tutejszych dóbr ziemskich chcieli w ten sposób upamiętnić osobę francuskiego cesarza.

A gdyby zapuścić się nieco dalej, na Śląsku znajdziemy też takie miejscowości jak: Niezdara, Zagacie, Łysiny czy Zabijak.

Skąd się biorą nazwy miejscowości?

Skąd ta różnorodność? Badanie pochodzenia nazw miejscowości to złożone zagadnienie. Zwykle jednak miano w jakiś sposób łączy się z historią lub charakterem danej wsi, miasteczka czy miasta. Wyróżniamy min. nazwy:

Topograficzne - związane z miejscem. Np. Skała, Grądy, Dąbrowa

Kulturowe

Służebne - odnoszące się do zajęcia, wykonywanego przez mieszkańców np. Kowale, Zduny

Etniczne - określające grupę mieszkańców na podstawie ich pochodzenia np. Zagórzany

Patronimiczne - określające potomków lub poddanych danego człowieka np. Anielin, Michałowice

Nazwy często zmieniały się na przestrzeni dziejów, ulegały zagranicznym wpływom, wzbogacały o określenia w rodzaju "małe", "nowe", "wielkie". W każdej z nich kryje się kawałek historii. Warto więc, by ich widok na przydrożnej tablicy nie tylko wywoływał uśmiech na twarzy, ale skłaniał do okrywania losów danego miejsca.

Źródła:

lipie.pl

Wikipedia: Nazewnictwo miejscowości i ich części w Polsce

Jak przechowywać świąteczne potrawy? Dietetyczka ostrzega przed błędami Polsat