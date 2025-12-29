Intrygująca nazwa wsi na Śląsku. U niektórych wywoła uśmiech

Parafrazując znane powiedzenie: nie to jest dziwne, co jest dziwne, ale co kogo zaskakuje. W kategorii "nazwy wsi w województwie śląskim" takim zaskoczeniem mogą być Parzymiechy. Choć trzeba przyznać, że konkurencja jest wyrównana, a w regionie znajdziemy sporo językowych perełek.

Mała, spokojna wieś z domami jednorodzinnymi otoczonymi zielenią, wzdłuż asfaltowej drogi, z polami uprawnymi sięgającymi horyzontu.
W Parzymiechach interesująca jest nie tylko nazwacanva66352Wikimedia Commons

Parzymiechy - nie tylko intrygująca nazwa

Na wypadek, gdyby ktoś po lekturze artykułu chciał odwiedzić wieś o niezwykłej nazwie, zacznijmy od podstawowych informacji: Parzymiechy znajdują się w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim w gminie Lipie. Miejscowość liczy 622 mieszkańców. Odwiedzić ją warto nie tylko z uwagi na intrygująca nazwę, ale również walory przyrodnicze i krajobrazowe. Na północy wsi znajduje się rezerwat przyrody, utworzony dla ochrony grądu i dębów szypułkowych (przez wieś przechodzi szlak rezerwatów przyrody, znakowany na niebiesko). Interesujący jest też historyczny park w stylu angielskim, położony w środkowej części wsi. Całość składa się na obraz, wystarczająco kuszący, by z Parzymiechów uczynić np. cel rowerowej wycieczki.

Parkowy zakątek jesienią z dużym drzewem otoczonym płotkiem, miniaturową makietą domku na podwyższonym terenie oraz bujną roślinnością i kolorowymi liśćmi na drzewach.
Park w ParzymiechachWikimedia Commons

Wracając jednak do nazwy: jej historia jest długa, jak czytamy na stronie gminy Lipie, pierwsze wzmianki o Przymierzach pochodzą z XIII wieku. Na tej samej stronie możemy znaleźć krótkie wyjaśnienie dotyczące pochodzenia intrygującego miana. "Parzymiechy - od przezwiska Parzymiech; to pierwotnie nazwa określająca grupę ludzi - później powiązana z miejscem, w którym funkcjonowali; samo Parzymiech należy do grupy częstych przed wiekami przezwisk złożonych, typu: Kwasigroch, Woziwoda itp." - czytamy na stronie lipie.pl.

Zobacz również:

"Mała Szwajcaria" w Sudetach podbiła już serca wielu odwiedzających. To miejsce zdecydowanie należy do wyjątkowych
Podróże

Niezwykła wieś zwana "małą Szwajcarią". Turyści twierdzą, że niewiele jest takich miejsc w Polsce

Gdyby jednak drążyć dalej, można by zastanowić się, skąd wzięło się samo przezwisko. Najbardziej oczywiste skojarzenie to słowo miech - narzędzie, używane do tłoczenia powietrza np. do kowalskich pieców. Kto wie, może więc u źródeł osobliwej nazwy stoi jakaś kowalska przygoda?

Najdziwniejsze nazwy wsi na Śląsku

Znak drogowy informujący o wjeździe do terenu zabudowanego, z czarnym konturem sylwetki zabudowań miejskich na białym tle na tle zieleni i nieba.
Skąd się biorą nazwy miejscowości?Artur Szczepanski/REPORTERReporter

Parzymiechy to tylko początek niespodzianek. Kto chciałby udać się na samochodową wycieczkę po regionie, po sąsiedzku napotka Zimnowodę (od nazwy strumienia Zimna Woda), Kleśniska (od zapadającego się, podmokłego terenu) i Giętkowiznę (od nazwiska Gędek). Będzie i Napoleon - skojarzenie z Bonapartem jak najbardziej prawidłowe. Właściciele tutejszych dóbr ziemskich chcieli w ten sposób upamiętnić osobę francuskiego cesarza.

A gdyby zapuścić się nieco dalej, na Śląsku znajdziemy też takie miejscowości jak: Niezdara, Zagacie, Łysiny czy Zabijak.

Skąd się biorą nazwy miejscowości?

Skąd ta różnorodność? Badanie pochodzenia nazw miejscowości to złożone zagadnienie. Zwykle jednak miano w jakiś sposób łączy się z historią lub charakterem danej wsi, miasteczka czy miasta. Wyróżniamy min. nazwy:

  • Topograficzne - związane z miejscem. Np. Skała, Grądy, Dąbrowa
  • Kulturowe
  • Służebne - odnoszące się do zajęcia, wykonywanego przez mieszkańców np. Kowale, Zduny
  • Etniczne - określające grupę mieszkańców na podstawie ich pochodzenia np. Zagórzany
  • Patronimiczne - określające potomków lub poddanych danego człowieka np. Anielin, Michałowice

Nazwy często zmieniały się na przestrzeni dziejów, ulegały zagranicznym wpływom, wzbogacały o określenia w rodzaju "małe", "nowe", "wielkie". W każdej z nich kryje się kawałek historii. Warto więc, by ich widok na przydrożnej tablicy nie tylko wywoływał uśmiech na twarzy, ale skłaniał do okrywania losów danego miejsca.

Źródła:

lipie.pl

Wikipedia: Nazewnictwo miejscowości i ich części w Polsce

Jak przechowywać świąteczne potrawy? Dietetyczka ostrzega przed błędamiPolsat

Najnowsze