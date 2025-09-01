Istotna zmiana dla turystów ws. Babiej Góry. Władze parku podjęły decyzję
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom na razie nie zostanie zamknięty niebieski szlak turystyczny Górny Płaj na odcinku Przełęcz Lipnicka - Markowe Szczawiny - poinformował Babiogórski Park Narodowy. Prace na szlaku planowano rozpocząć się 1 września, co miało się wiązać ze sporymi utrudnieniami dla entuzjastów górskich wędrówek. Nowy termin zamknięcia szlaku nie został jeszcze ustalony.
Świetna wiadomość dla turystów. Remont popularnego szlaku przesunięty
Babiogórski Park Narodowy informuje, że planowane zamknięcie szlaku niebieskiego w dniu 01.09.2025 zostaje przesunięte. Nowy termin zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem w oddzielnym komunikacie - wskazuje BgPN. Do czasu ogłoszenia nowej daty szlak pozostaje otwarty. Oznacza to, że turyści nadal mogą korzystać z wszystkich, dostępnych tras w rejonie Babiej Góry.
Remont szlaku miał rozpocząć się 1 września na odcinku Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki) - Markowe Szczawiny. Szacuje się, że prace potrwają ok. dwunastu tygodni i przez ten czas szlak niebieski na całej długości będzie zamknięty, co oznacza brak dojścia do Perci Przyrodników (szlaku zielonego) i Akademickiej Perci (szlaku żółtego).
Remont szlaku sfinansowany zostanie ze środków z Funduszu Leśnego, a modernizacja ma obejmować poprawę bezpieczeństwa i stanu technicznego szlaku w postaci wyrównania nawierzchni i likwidacji wybrzuszeń, zasypania ubytków i wymiany kamiennych sączków, wymiany drewnianych krawężników i barierek na całej długości szlaku.
Planujesz wędrówkę na Babią Górę? O tym musisz pamiętać
Przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego apelują do turystów, by na górską wycieczkę nie wybierać się samotnie, a o planowanej trasie i terminie powiadamiać znajomą osobę.
"Na babiogórskich szlakach trzeba zachować szczególną uwagę, zwłaszcza przy schodzeniu; zorientować się, jakie mogą panować warunki atmosferyczne i warunki na szlakach turystycznych, najlepiej opierając się na aktualnej prognozie pogody" - czytamy na stronie BgPN.
Należy również pamiętać, że na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego można poruszać się tylko znakowanymi szlakami turystycznymi, zakazane jest zaśmiecanie i niszczenie przyrody. Na teren Parku, z wyjątkiem ścieżki Mokry Kozub - ochrona krajobrazowa, nie wolno wprowadzać psów.