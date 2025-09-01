Świetna wiadomość dla turystów. Remont popularnego szlaku przesunięty

Babiogórski Park Narodowy informuje, że planowane zamknięcie szlaku niebieskiego w dniu 01.09.2025 zostaje przesunięte. Nowy termin zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem w oddzielnym komunikacie - wskazuje BgPN. Do czasu ogłoszenia nowej daty szlak pozostaje otwarty. Oznacza to, że turyści nadal mogą korzystać z wszystkich, dostępnych tras w rejonie Babiej Góry.

Remont szlaku miał rozpocząć się 1 września na odcinku Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki) - Markowe Szczawiny. Szacuje się, że prace potrwają ok. dwunastu tygodni i przez ten czas szlak niebieski na całej długości będzie zamknięty, co oznacza brak dojścia do Perci Przyrodników (szlaku zielonego) i Akademickiej Perci (szlaku żółtego).

Remont szlaku sfinansowany zostanie ze środków z Funduszu Leśnego, a modernizacja ma obejmować poprawę bezpieczeństwa i stanu technicznego szlaku w postaci wyrównania nawierzchni i likwidacji wybrzuszeń, zasypania ubytków i wymiany kamiennych sączków, wymiany drewnianych krawężników i barierek na całej długości szlaku.

Planujesz wędrówkę na Babią Górę? O tym musisz pamiętać

Przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego apelują do turystów, by na górską wycieczkę nie wybierać się samotnie, a o planowanej trasie i terminie powiadamiać znajomą osobę.

"Na babiogórskich szlakach trzeba zachować szczególną uwagę, zwłaszcza przy schodzeniu; zorientować się, jakie mogą panować warunki atmosferyczne i warunki na szlakach turystycznych, najlepiej opierając się na aktualnej prognozie pogody" - czytamy na stronie BgPN.

Należy również pamiętać, że na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego można poruszać się tylko znakowanymi szlakami turystycznymi, zakazane jest zaśmiecanie i niszczenie przyrody. Na teren Parku, z wyjątkiem ścieżki Mokry Kozub - ochrona krajobrazowa, nie wolno wprowadzać psów.

