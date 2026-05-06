Miejsce jest uznawane za jeden z największych skarbów południowej Francji i obowiązkowy punkt podróży po Prowansji. Kanion Verdon znajduje się w południowo-wschodniej części kraju. Jego długość to około 27 kilometrów. Niezwykła formacja została wyrzeźbiona przez rzekę Verdon, która przez tysiące lat żłobiła wapienne skały. W ten sposób powstały głębokie wąwozy i strome skały osiągające nawet 700 metrów wysokości.

Miejsce, które wygląda jak koniec świata

Dziś okolica przyciąga zarówno miłośników spektakularnych panoram, jak i fanów aktywnego wypoczynku. Z racji tego, że kanion położony jest dość daleko od dużych miast (podróż z Nicei samochodem zajmuje trochę ponad dwie godziny), właściwie niewykonalne jest dostanie się tu komunikacją zbiorową.

Najwygodniej jest więc dotrzeć tu samochodem lub motocyklem. Takie opcje dają swobodę podczas eksplorowania magicznego zakątka. Wokół niego wiją się widowiskowe drogi z licznymi punktami widokowymi. Na trasie spotkamy także rowerzystów i pieszych turystów, którzy przemierzają okoliczne szlaki.

Jeden z największych kanionów Europy zachwyca kolorem wody

Kanion Verdon uznawany jest za drugi największy w Europie. Pierwsze miejsce zajmuje kanion rzeki Tara w Czarnogórze. Mimo to wiele osób uważa, że pod kątem urody złoty medal należy się francuskiemu rywalowi.

Wpływ na tak wysokie oceny ma z pewnością niezwykły kolor wody, która mieni się odcieniami turkusu i szmaragdu. Kontrast pomiędzy jasnymi, wapiennymi urwiskami a intensywną barwą wody tworzy krajobraz, którzy przypomina najbardziej egzotyczne miejsca na świecie. Trudno się dziwić, że Kanion Verdon staje się rajem dla fotografów i osób szukających wyjątkowych widoków. Popularnością cieszą się tutaj także sporty wodne oraz wspinaczka. Tutejsze skalne ściany uchodzą za jeden z najlepszych terenów wspinaczkowych w całej Francji.

Perełka, której nie można pominąć

Jednym z najpiękniejszych miejsc w okolicy jest jezioro Sainte-Croix. Choć nie powstał wskutek działania sił natury, a przez ingerencję człowieka i budowę tamy na rzece Verdon, zbiornik stał się jedną z największych atrakcji regionu.

Jezioro zachwyca niezwykle czystą, turkusową wodą. Turyści decydują się więc na wypożyczenie kajaków i niewielkich łódek, aby móc podziwiać okolicę nie tylko z brzegu, ale i z wodnej perspektywy.

Najpiękniejsze miasteczka w okolicy kanionu

Podróż, której celem jest eksploracja Kanionu Verdon, warto połączyć ze zwiedzaniem prowansalskich miasteczek. Wyglądają jak scenografa z francuskiego filmu z dawnych lat i sprawiają wrażenie, jakby czas zwolnił w magiczny sposób.

Ogromne wrażenie robi Moustiers-Sainte-Marie, uważane za jedno z najpiękniejszych miasteczek całej Francji. Kamienne domy, wąskie uliczki i klimatyczne restauracje tworzą romantyczną i nostalgiczną atmosferę.

Warto zobaczyć także Castellane, położone u wrót kanionu. Charakterystycznym punktem miasta jest górująca nad domami kaplica, zlokalizowana na wysokiej skale. Urokliwe są również Aiguines i La Palud-sur-Verdon, które powitają nas spokojem i widokami na okoliczne góry.

