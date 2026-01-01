Spis treści: Startujemy z malowniczej Przełęczy Snozka Leśna ścieżka ku przygodzie Widoki jak z najpiękniejszej pocztówki Odpoczynek na szczycie i powrót Co jeszcze warto zobaczyć w okolicy?

Startujemy z malowniczej Przełęczy Snozka

Naszą przygodę rozpoczynamy na Przełęczy Snozka, gdzie znajduje się spory, bezpłatny parking. Warto jednak przyjechać tu wcześnie, bo miejsce to cieszy się dużą popularnością. Już na starcie krajobraz zapiera dech w piersiach - roztacza się stąd wspaniały widok na Tatry, Pieniny i Jezioro Czorsztyńskie. Kierujemy się za niebieskimi znakami, które będą naszymi przewodnikami aż na sam szczyt. Początkowo trasa wiedzie przez malownicze łąki, łagodnie pnąc się w górę. To sielski spacer, idealny na rozgrzewkę i nacieszenie oczu otaczającą przestrzenią. Warto przystanąć na chwilę i spojrzeć za siebie - panorama, która się stamtąd wyłania, jest tego warta.

Rozwiń

Leśna ścieżka ku przygodzie

Po kilkunastu minutach marszu wkraczamy do lasu, a szlak staje się nieco bardziej stromy, ale bez obaw - jest to podejście, które nie powinno sprawić większych trudności. Trasa wiodąca przez las ma swój niepowtarzalny urok, szczególnie latem, gdy drzewa dają przyjemny cień, a zimą, kiedy wszystko otulone jest białym puchem. Cała trasa w jedną stronę to około 5,5 kilometra, a jej pokonanie, w zależności od tempa, zajmuje średnio od 2 do 2,5 godziny. Po drodze miniemy ruiny dawnej bacówki i schroniska, ale również źródełko z którego latem korzysta Studencka Baza Namiotowa.

Widoki jak z najpiękniejszej pocztówki

Gdy już wdrapujecie się na szczyt Lubania (1211 m n.p.m.), waszym oczom ukaże się wieża widokowa. Nie poddawajcie się, bo zaledwie 138 schodów dzieli was od jednego z najpiękniejszych widoków w całych Beskidach. Wieża ma 30 metrów wysokości, co może nie brzmi imponująco, ale biorąc pod uwagę, że stoi na samym wierzchołku, perspektywa, jaka się stamtąd roztacza, jest absolutnie oszałamiająca. Z tarasu widokowego można podziwiać panoramę 360 stopni, obejmującą Tatry w całej okazałości - od Bielskich po Zachodnie, malownicze Pieniny z Trzema Koronami, Beskidy, Gorce i błękitną taflę Jeziora Czorsztyńskiego.

Rozwiń

Odpoczynek na szczycie i powrót

Na szczycie, oprócz wieży, znajduje się studencka baza namiotowa, która w sezonie letnim tętni życiem, a jesienią i zimą zamienia się w spokojny azyl. Przez cały rok dostępne są tu drewniane ławy i stoły, przy których można odpocząć i zjeść prowiant. To idealne miejsce na dłuższą przerwę przed drogą powrotną. Zejście tym samym, niebieskim szlakiem na Przełęcz Snozka zajmuje około 1,5 godziny, pozwalając jeszcze raz spojrzeć na pokonaną trasę z innej perspektywy.

Grywałd widziany z Trzech Koron i wieża widokowa na Lubaniu Albin Marciniak East News

Co jeszcze warto zobaczyć w okolicy?

Zejście z Lubania to nie koniec przygód! Okolice Przełęczy Snozka obfitują w atrakcje, które idealnie dopełnią górską wycieczkę. Oto kilka propozycji:

• "Organy" Władysława Hasiora: tuż przy parkingu na przełęczy znajduje się monumentalna, żelbetowa rzeźba plenerowa słynnego artysty. Choć oficjalnie nosi tytuł "Pomnik ofiar walk wewnętrznych po II wojnie światowej", ze względu na swój kształt jest powszechnie nazywana "Organami". Dzieło skłania do refleksji i jest charakterystycznym punktem krajobrazu.

• Góra Wdżar: jeśli macie jeszcze siłę na krótki spacer, warto podejść na pobliską górę Wdżar. To miejsce wyjątkowe ze względu na swoje wulkaniczne pochodzenie. Czeka tam na was nie tylko piękna panorama, ale również dodatkowe atrakcje, takie jak całoroczna kolejka krzesełkowa, letni tor saneczkowy (Alpine Coaster) oraz ścieżka edukacyjna prowadząca przez dawny kamieniołom andezytu.

• Jezioro Czorsztyńskie i zamki: zaledwie kilka minut jazdy samochodem dzieli Przełęcz Snozka od tafli Jeziora Czorsztyńskiego. To prawdziwa turystyczna perełka regionu. Można tu podziwiać dwa średniowieczne zamki - gotycką warownię w Niedzicy oraz ruiny zamku królewskiego w Czorsztynie. Pomiędzy nimi kursują gondole i statki wycieczkowe, co pozwala spojrzeć na obie twierdze z perspektywy wody. Dla aktywnych polecamy przejażdżkę fragmentem słynnej trasy rowerowej Velo Czorsztyn.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

Drezdeńskie strucle: niemieckie ciasto bożonarodzeniowe bogate w tradycję i smak © 2025 Associated Press