Pradziad w Jesionikach - tę górę rozpoznamy z daleka

Pradziad (cz. Praděd) to najwyższy szczyt pasma Wysokiego Jesionika w północno-wschodnich Czechach, położony na terenie gminy Malá Morávka. Wznosi się na 1491 m n.p.m., co czyni go jednocześnie najwyższym wierzchołkiem całych Sudetów Wschodnich.

Góra jest bardzo charakterystyczna - jej kopulasty szczyt wieńczy potężna wieża telewizyjna z tarasem widokowym, widoczna z wielu kilometrów, także z Polski. Na platformę można wjechać windą (bilet normalny kosztuje około 150 CZK, czyli 26 zł), a przy sprzyjającej pogodzie widać z niej nawet Tatry.

Pradziad należy do najczęściej odwiedzanych szczytów w Sudetach i w całych Czechach. Swoją popularność zawdzięcza zarówno malowniczym trasom prowadzącym na wierzchołek, jak i spektakularnej panoramie rozciągającej się z punktu widokowego na wieży.

Podejście na Pradziad. Łatwa i krótka trasa dla rodzin

Na szczyt można dotrzeć kilkoma szlakami, jednak najkrótszy z nich ma zaledwie 3,9 km i prowadzi szeroką, asfaltową drogą. To doskonała propozycja dla rodzin z dziećmi, a nawet dla osób podróżujących z wózkami - przejście zajmuje około godziny i nie wymaga dużego wysiłku. Trasa jest łagodna, pozbawiona stromych podejść i uchodzi za bezpieczną także dla młodszych turystów.

Początek tej drogi znajduje się przy parkingu Ovčárna. Trzeba jednak pamiętać, że w sezonie miejsce to bywa bardzo zatłoczone. Oprócz dużego ruchu samochodowego, na miejscu musimy się spodziewać wysokich opłat za parkowanie.

Dolina Białej Opawy - najpiękniejsza i najbardziej widowiskowa droga

Dla osób, które oprócz zdobycia szczytu szukają także wyjątkowych wrażeń po drodze, istnieje znacznie bardziej malownicza alternatywa niż najkrótsza trasa.

Za najpiękniejszy szlak na Pradziada uznaje się drogę z Karlovej Studánki przez dolinę Białej Opawy (trasa żółta). Prowadzi ona przez dziką, górską scenerię pełną wodospadów, kaskad oraz drewnianych kładek i mostków. Po drodze mija się również górską chatę, w której można odpocząć przed dalszą wędrówką.

Początkowo trasa biegnie szeroką, leśną ścieżką wzdłuż potoku, który tworzy niewielkie progi i kaskady - stanowiące jedynie zapowiedź bardziej widowiskowych fragmentów doliny. Po około 30 minutach marszu dotrzemy do rozwidlenia, to właśnie za nim rozpoczyna się najbardziej efektowna część trasy, która prowadzi dalej szlakiem żółtym. Tam czekają nas liczne wodospady i skalne progi, a przejście wzdłuż potoku umożliwiają drewniane mostki, pomosty oraz schodki.

Kolejnym ciekawym punktem na trasie jest schronisko Barborka, położone na wysokości 1325 m n.p.m. Aby do niego dotrzeć, należy odbić na szlak niebieski. Choć obiekt powstał jeszcze w czasie II wojny światowej, zaliczany jest do młodszych schronisk w paśmie Jesioników. Oferuje nie tylko noclegi, lecz także restaurację, a nawet saunę.

Ostatnie trzy kilometry podejścia na szczyt prowadzą już asfaltową drogą oznaczoną kolorami czerwonym i zielonym.

Na wierzchołku Pradziada. Panorama Sudetów i widoki aż po Tatry

Po ponad trzech godzinach wędrówki z Karlovej Studánki docieramy na wierzchołek Pradziada. Na turystów czeka tu rzeźba legendarnego ducha gór - Pradziada, a tuż za nią wznosi się monumentalna wieża telewizyjna - najwyższa taka konstrukcja w całych Sudetach. Góruje nad szczytem na wysokość 146,5 metra, a na poziomie około 70 metrów znajduje się przeszklony taras widokowy, na który można wjechać windą.

Panorama rozciągająca się z wieży należy do najbardziej imponujących w tej części Europy. Przy dobrej widoczności można dostrzec m.in. Ślężę, Śnieżnik, a także szczyty Beskidu Śląskiego - Skrzyczne, Klimczok i Szyndzielnię. Najbardziej spektakularnym widokiem są jednak Tatry - oddalone o ponad 220 km - w tym najwyższe ich szczyty, takie jak Gerlach i Rysy.

Powrót ze szczytu - malownicze warianty zejścia i praktyczne wskazówki

Powrót rozpoczyna się tą samą asfaltową drogą. Na pierwszym rozwidleniu warto wybrać szlak niebieski i to nim kontynuować zejście. Jest on nadal bardzo malowniczy, a jednocześnie łagodniejszy i mniej wymagający niż powrót stromym odcinkiem szlaku żółtego.

Cała trasa w obie strony liczy około 16 km, dlatego na jej pokonanie najlepiej zarezerwować mniej więcej 7 godzin.

Jeśli jednak zależy nam na czasie, lub czujemy już zmęczenie, możemy spokojnie kontynuować zejście szlakiem czerwonym i zielonym, czyli asfaltową, łagodną drogą prowadzącą do parkingu Ovčárna, skąd kursują autobusy.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

