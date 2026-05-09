Pławniowice - wyjątkowe miejsce na mapie Górnego Śląska

Właśnie tutaj, w niepozornej miejscowości znajduje się jedna z najbardziej okazałych rezydencji w tej części Polski. Pławniowice położone są w województwie śląskim, niespełna 20 km od Gliwic.

W pobliżu znajduje się także Jezioro Pławniowice, które dodatkowo podnosi poziom atrakcyjności całej okolicy. Zbiornik powstał w pierwszej połowie lat 70. XX wieku wskutek zalania dawnej kopalni piasku podsadzkowego w Taciszowie. Miejsce szybko zyskało uznanie okolicznych mieszkańców, dziś stając się doskonałą scenerią do niezobowiązującej rekreacji. Rozumianej zarówno poprzez beztroskie pluskanie się w wodzie, jak i wędkowanie czy uprawianie sportów wodnych.

Pławniowice to wieś, która skrywa niezwykły pałac

Pałac w Pławniowicach - skromne początki

Mimo że pierwsza wzmianka na temat wsi pojawia się w historycznych aktach już w 1317 roku, przez długie wieki nie wyróżniała się niczym szczególnym. Jej ranga wzrosła w pierwszej połowie XVIII wieku, jednak kluczowym wydarzeniem okazało się przejęcie włości przez hrabiego Karola Franciszka von Ballestrema. Pozostawały w rękach rodu aż do 1945 roku, jednak to koniec XIX wieku zaważył nad tym, że dziś Pławniowice są miejscem wartym odwiedzenia.

Historia pałacu w pigułce

Właśnie wtedy zapadła decyzja o budowie rodzinnej siedziby. Biorąc pod uwagę, że jej inicjatorem był Franciszek II Ballestrem, jeden z najbogatszych przemysłowców ówczesnego Śląska, nie można było poprzestać na budynku wolnym od rozmachu. Rezydencję zaprojektowano w stylu manieryzmu niderlandzkiego i szybko stała się jedną z najbardziej imponujących siedzib arystokratycznych w regionie.

Pałac utrzymany jest w znakomitym stanie

Po II wojnie światowej pałac przeszedł trudny okres i częściowo podupadł. Na szczęście z czasem rozpoczęto prace renowacyjne, dzięki który obiekt odzyskał dawny blask. Dziś uznawany jest za jeden z najcenniejszych zabytków województwa śląskiego.

Co można zobaczyć w pałacu?

Pałac w Pławniowicach w lotu ptaka

Zwiedzanie majestatycznej budowli pozwala zobaczyć efektowne wnętrza dawnej rezydencji arystokratycznej. Turyści zaczynają od przechadzki eleganckimi korytarzami i obszerną, robiącą imponujące wrażenie klatką schodową. Wszystko po to, by dotrzeć do reprezentacyjnych pomieszczeń, takich jak dawna jadalnia (pełniąca aktualnie rolę sali koncertowej), salony, biblioteka czy gabinet hrabiego. Duże wrażenie robi także pałacowa kaplica.

W bogato zdobionych murach budowli organizowane są wystawy, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Dzięki temu niezwykła architektura zamienia się w scenografię tutejszego życia artystycznego, a nie tylko kurzy się po cichu. Należy pamiętać, że wejście do pałacu jest biletowane, a godziny zwiedzania zmieniają się w zależności od sezonu.

Park wokół pałacu zachwyca spokojem

Bardzo dużym atutem Pławniowic jest otaczający pałac park krajobrazowy. To miejsce w sam raz na spokojny spacer wśród starych drzew, zadbanych alejek i romantycznych zakątków. Wydają się bardzo dobrze przemyślane i nie jest to tylko złudne wrażenie.

Dawni właściciele posiadłości mieli świadomość, że ich siedziba powinna współgrać z otaczającym krajobrazem, będącym dopełnieniem przestrzeni mieszkalnej. Podobnie jak w przypadku pałacu, wejście na teren parku również jest płatne.

