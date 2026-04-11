Spis treści: Lipce Reymontowskie: sławę zawdzięczają polskiemu nobliście Co zobaczyć w Lipcach Reymontowskich? Tu poczujesz się jak na dawnej polskiej wsi Wszystko w jednym miejscu Nie tylko Lipce. Co jeszcze zwiedzić?

Lipce Reymontowskie: sławę zawdzięczają polskiemu nobliście

To jedna z tych miejscowości, w której poczujesz dawny klimat. Lipce Reymontowskie to malownicza wieś położona na północno-wschodnim skraju Wyżyny Łódzkiej, nieopodal Skierniewic. Jest położona na trasie kolei Warszawa-Łódź (dawny Szlak Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej).

Historia Lipiec i kilku okolicznych wsi, które obecnie wchodzą w skład gminy Lipce Reymontowskie, sięga pierwszej połowy XIV wieku. Wieś została założona w 1338 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława.

Wieś zyskała rozgłos dzięki Władysławowi S. Reymontowi, który umiejscowił w niej akcję swojej powieści "Chłopi", za którą w 1924 roku otrzymał Nagrodę Nobla.

Lipce Reymontowskie to urokliwa wieś w woj. łódzkim

Miejscowość nie zawsze nazywała się Lipce Reymontowskie. Do 31 grudnia 1983 roku obowiązywała nazwa Lipce, która odnosiła się do wybudowanego w czynie społecznym w 1945 roku przystanku kolejowego.

Pisarz bywał i mieszkał w Lipcach i okolicy w latach 1888-1893. Obecnie na terenie wsi znajdują się cztery pomniki Reymonta, jest on też patronem głównej ulicy. W latach 70. XX wieku Lipce stały się jednym z miejsc, w których Jan Rybkowski kręcił zdjęcia do filmu "Chłopi". Ze względu na to, że zabytkowej wiejskiej architektury nie zachowało się tu wtedy wiele, większość zdjęć powstało w pobliskim Pszczonowie.

Co zobaczyć w Lipcach Reymontowskich? Tu poczujesz się jak na dawnej polskiej wsi

Władysław Reymont w latach 1889-1891 pracował w Lipcach na stanowisku starszego pracownika kolei. Mieszkał wówczas w niewielkim domku dróżnika, na skraju wsi, nieopodal stacji kolejowej. W międzyczasie obserwował wiejskie życie i zwyczaje mieszkańców, co znalazło odbicie w powieści "Chłopi". O obecności pisarza w tym miejscu świadczy pamiątkowa tablica umieszczona na ścianie budynku. Dom nie jest przeznaczony do zwiedzania, można go jedynie zobaczyć z zewnątrz.

Muzeum Regionalne w Lipcach Reymontowskich

Miejsce, które trzeba koniecznie zobaczyć? Muzeum Regionalne im. Władysława Stanisława Reymonta. Tutaj w mig przeniesiecie się do świata opisanego na kartach powieści "Chłopi". Wśród XIX-wiecznych budynków, niegdyś wchodzących w skład manufaktury włókienniczej rodziny Winklów, znajduje się ekspozycja poświęcona nobliście. Ale nie tylko - to też okazja, by przekonać się, jak wyglądało codzienne życie na polskiej wsi na przełomie XIX i XX wieku. W muzeum prezentowane są tradycyjne stroje, maszyny wykorzystywane do produkcji tkanin, jak i pamiątki związane z pisarzem.

Ważną częścią muzeum jest Centrum Reymontowskie - Zagroda Ludowa, w której odtworzone zostało typowe dla ziemi łowickiej gospodarstwo chłopskie. To skansen z chałupami, stodołą i spichlerzem. W podwórzu znajdują się drewniane rzeźby, bohaterowie powieści "Chłopi", jak i sam autor. Zdecydowanie warto wybrać się tu na spacer - wiosną to brzmi wręcz jak plan idealny.

Muzeum Regionalne w Lipcach Reymontowskich. Skansen z pamiątkami związanymi z W. Reymontem

Wszystko w jednym miejscu

Kolejnym ważnym miejscem na mapie wsi jest Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych. Prezentowana prowadzona przez Zbigniewa Stania. Jest tu prywatna kolekcja eksponatów związanych z Lipcami, powieścią Reymonta i zrealizowanym na jej podstawie filmem. Stroje, sprzęty, narzędzia, dokumenty, łowickie wycinanki, pająki i rozmaite wydania powieści "Chłopi" - można powiedzieć, że wszystko co najważniejsze, znajdziemy w jednym miejscu.

"Można tu obejrzeć autografy niemal wszystkich aktorów, materiały prasowe dokumentujące pracę ekipy filmowej, a nawet autentyczne eksponaty z filmu, jak krzyż z domu Boryny; brony, które stały przy kuźni, kowadło i część narzędzi kowalskich, czy nawet figurki z szopki bożonarodzeniowej, która stała w pszczonowskim kościele" - podaje serwis filmowelodzkie.pl.

Zaskakującym punktem może być działające na terenie wsi Muzeum Czynu Zbrojnego. Na zewnątrz można zobaczyć czołgi, armaty i samolot. Do tego należy dodać samochody, wyposażenie żołnierzy, dokumenty i fotografie związane z walkami odbywającymi się niegdyś w okolicach miejscowości.

Nie tylko Lipce. Co jeszcze zwiedzić?

Lipce Reymontowskie zdecydowanie warto zobaczyć, nie tylko przejazdem. Może skusicie się na wizytę w Łowiczu? Miejsce to słynie z bogatych tradycji ludowych, barwnych strojów i rękodzieła. Do tego warto dodać Nieborów z pałacem Radziwiłłów i otaczający go park.

Podczas wizyty w regionie warto znaleźć czas na próbowanie lokalnych specjałów. Królują tu dania oparte na sezonowych produktach i prostych recepturach. Kluski łowickie, pierogi z rozmaitym nadzieniem, zupa ogórkowa czy żur na zakwasie z pewnością wam zasmakują.

Największa kolekcja liliowców w Europie. Zakwitła na Dolnym Śląsku Stowarzyszenie Czysta Polska Polsat News