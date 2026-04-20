Renowacja jednej z najciekawszych atrakcji Budapesztu Kiedy planowane jest ponowne otwarcie? Alternatywy dla Łaźni Gellérta. Jest ich naprawdę sporo Ile kosztuje wstęp na termy w Budapeszcie?

Renowacja jednej z najciekawszych atrakcji Budapesztu

Budapeszt przechodzi obecnie jedną z najważniejszych transformacji infrastruktury termalnej w ostatnich dekadach, a renowacja Łaźni i Hotelu Gellért, która trwa od 1 października 2025 roku stanowi jej kluczowy element. Jak zaznacza Annamária Holovács, nie jest to wyłącznie projekt techniczny:

- Celem renowacji jest przywrócenie pierwotnego piękna secesyjnego z początku XX wieku, przy jednoczesnym dostosowaniu obiektu do oczekiwań współczesnych podróżników.

Zakres prac obejmuje m.in. precyzyjną rekonstrukcję historycznego "pałacu kąpielowego". Gellért uchodzi za jeden z najcenniejszych przykładów secesji - jego wnętrza zdobią mozaiki, witraże, ceramika Zsolnay oraz monumentalne kolumny, które tworzą wyjątkową atmosferę i wartość kulturową. Całość realizowana jest na podstawie archiwalnych planów, pod ścisłym nadzorem specjalistów ds. ochrony dziedzictwa.

Projekt zakłada również wprowadzenie nowoczesnych udogodnień wellness, takich jak panoramiczna sauna z widokiem na miasto, taras słoneczny czy przywrócenie charakterystycznego basenu z falą.

- Po zakończeniu prac obiekt będzie mógł przyjąć około 1100 gości latem oraz około 650 zimą, co pozwoli zachować równowagę pomiędzy popularnością a komfortem - tłumaczy nam ekspertka.

Równolegle, od 2024 roku trwa renowacja Hotelu Gellért, który po ponownym otwarciu zaoferuje 134 pokoje, w tym 34 apartamenty, i będzie funkcjonował pod marką Mandarin Oriental.

Kiedy planowane jest ponowne otwarcie?

Osoby planujące podróż do Budapesztu w najbliższym czasie muszą uzbroić się w cierpliwość - ponowne otwarcie z pewnością nie będzie miało miejsca w najbliższym czasie.

- Zakończenie renowacji Hotelu Gellért planowane jest na około 2027 rok. Natomiast jeśli chodzi o same łaźnie, faza budowlana rekonstrukcji ma rozpocząć się pod koniec 2026 roku, a ponowne otwarcie przewidywane jest obecnie między końcem 2028 a początkiem 2029 roku - podaje Annamária Holovács.

Alternatywy dla Łaźni Gellérta. Jest ich naprawdę sporo

Budapeszt, mimo czasowego zamknięcia Łaźni i Hotelu Gellért, wciąż oferuje imponującą liczbę miejsc do kąpieli termalnych. Jak podkreśla przedstawicielka Visit Hungary, miasto pozostaje termalną stolicą Europy:

- Budapeszt dysponuje ponad 100 naturalnymi źródłami wód termalnych, a wykorzystywana w łaźniach woda bogata jest w minerały, takie jak wapń, magnez czy wodorowęglany. Tradycyjnie wykorzystywana jest nie tylko do relaksu, lecz także w celach zdrowotnych i regeneracyjnych - wyjaśnia.

Różnorodność obiektów sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Miłośnikom historii i wyjątkowej architektury szczególnie polecane są dwie lokalizacje:

Łaźnie Rudas - łączą XVI-wieczne dziedzictwo osmańskie z nowoczesnym basenem na dachu z widokiem na Dunaj,

Łaźnie Veli Bej - mniejsze, bardziej kameralne, idealne dla osób szukających spokoju i pragnących uniknąć tłumów.

Są również miejsca, które szczególnie przypadną do gustu osobom poszukującym spokojniejszej, bardziej lokalnej atmosfery. Dobrym przykładem są Łaźnie Lukács - popularne wśród mieszkańców, kameralne i zdecydowanie mniej oblegane przez turystów.

- Z kolei dla osób, które chcą odwiedzić jedno z najbardziej ikonicznych miejsc Budapesztu polecamy Łaźnie Széchenyiego. To nadal obowiązkowy punkt wizyty, jednak rekomendujemy odwiedziny w godzinach porannych lub w dni powszednie, aby cieszyć się większym komfortem - dodaje Annamária Holovács.

Budapeszt oferuje także wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi. Nowoczesne kompleksy łączą relaks z rozrywką, zapewniając atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych, wśród nich znajdziemy:

Aquaworld Resort Budapest - nowoczesny kompleks z atrakcjami wodnymi

Palatinus Thermal and Open-Air Bath - szczególnie popularny latem dzięki basenom zewnętrznym i otwartym przestrzeniom,

Lupa Beach - oferuje bardziej dynamiczną, plażową atmosferę, gastronomię i rozrywkę.

Łaźnie termalne Széchenyi w Budapeszcie to zabytkowy neobarokowy kompleks Kondella Misi materiały prasowe

Ile kosztuje wstęp na termy w Budapeszcie?

Czy wizyta w łaźniach termalnych w Budapeszcie to kosztowna przyjemność? To pytanie często pojawia się wśród turystów planujących wizytę w stolicy Węgier.

- Ceny wstępu do łaźni termalnych w Budapeszcie różnią się w zależności od lokalizacji i terminu wizyty, jednak średnio wynoszą od 20 do 35 euro (85-150 zł). Warto podkreślić, że odwiedzający płacą nie tylko za dostęp do basenów, ale za kompleksowe doświadczenie, które łączy architekturę, zasoby naturalne oraz kulturę wellness - tłumaczy Annamária Holovács.

Kąpieliska termalne to jeden z najważniejszych punktów wizyty w Budapeszcie. Oferują nie tylko relaks, ale również możliwość poznania miasta przez pryzmat jego wielowiekowej tradycji i kultury.

