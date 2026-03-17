Lubuskie. Połowa tego województwa to lasy

Jeśli chcesz powitać wiosnę cudownymi widokami i spędzić czas na łonie natury z dala od wielkomiejskich aglomeracji, koniecznie wybierz się do najbardziej zalesionego w Polsce województwa i skorzystaj z tego, co oferuje tam natura, odwiedzając jedno z piękniejszych miejsc na zachodzie kraju.

Wieża widokowa Joanna znajduje się w pobliżu miejscowości Sława, niedaleko polany rekreacyjnej Świętobór.

Ciekawa budowla powstała stosunkowo niedawno - jej budowę realizowano w latach 2013-2015, a oficjalne udostępnienie zwiedzającym nastąpiło w 2016 roku. Wieża została wzniesiona głównie w celach turystycznych oraz edukacyjnych, aby promować walory przyrodnicze regionu i umożliwić podziwianie okolicznych krajobrazów z dużej wysokości. Inwestycja była częścią projektu rozwoju infrastruktury turystycznej oraz ochrony terenów przyrodniczych Natura 2000.

Widok z wieży widokowej Joanna woj. lubuskie Sowa archiwum prywatne

Konstrukcja wieży jest drewniana - wykonano ją głównie z drewna świerkowego i modrzewiowego, dzięki czemu wspaniale wpisuje się w krajobraz leśny. Całość osiąga aż około 40 metrów wysokości i należy do najwyższych drewnianych wież widokowych w Polsce.

Widoki z wieży widokowej Joanna zapierają dech w piersiach

Wieża widokowa Joanna NewsLubuski East News

Na wieży znajdują się dwa tarasy widokowe. Pierwszy z nich umieszczono na wysokości około 20 metrów, natomiast drugi - najwyższy - znajduje się na wysokości około 35-36 metrów. Aby dotrzeć na samą górę, trzeba pokonać blisko 200 stopni, jednak wysiłek zdecydowanie się opłaci.

Aby dotrzeć na szczyt wieży widokowej Joanna należy pokonać ok. 200 stopni. Warto! NewsLubuski East News

Z platformy widokowej można podziwiać rozległą i zapierającą dech w piersiach panoramę lubuskich lasów, a także jeden z największych akwenów regionu, czyli Jezioro Sławskie. Przy dobrej pogodzie widoczne są również okoliczne miejscowości: Lubiatów, Józefów czy Konotop, a według niektórych można dostrzec nawet oddalony o kilkadziesiąt kilometrów Głogów. Położenie wieży na lekkim wzniesieniu dodatkowo potęguje efekt widokowy, dlatego panorama z samego szczytu robi ogromne wrażenie właściwie o każdej porze roku. Szczególnie malownicze są wschody i zachody słońca, kiedy światło odbija się w tafli jeziora, co czyni je wdzięcznym obiektem do fotografowania.

W pobliżu wieży dla najmłodszych dostępny jest na leśnej polanie plac zabaw z tablicami informacyjnymi, z których młodzi fani przyrody dowiedzą się m.in. jakie ryby zamieszkują Jezioro Sławskie i jakie ptaki swoim śpiewem umilają czas spędzony nad wodą czy w okolicznych lasach. Podczas gdy dzieci będą szaleć na huśtawkach, starsi mogą skorzystać z nowoczesnej siłowni pod chmurką, a także skorzystać z miejsca przeznaczonego do biwakowania przy ognisku.

Las, jezioro i błogi wypoczynek

Nad jeziorem sławskim znajdziemy bardziej "dzikie" miejsca jak i plaże rekreacyjne pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych Marek BAZAK East News

Dotarcie do wieży nie jest trudne, dlatego to świetny, choć nieoczywisty, wybór na weekendowy wypad z rodziną. Najłatwiej dojechać w okolice miasta Sława, a następnie kierować się w stronę miejscowości Konotop lub polany Świętobór. W pobliżu znajdują się miejsca parkingowe oraz oznaczone ścieżki piesze i rowerowe prowadzące przez las bezpośrednio pod wieżę.

Wizyta w tym miejscu często łączona jest z wypoczynkiem nad pobliskim Jeziorem Sławskim, które jest jednym z najpopularniejszych jezior w województwie lubuskim i jest tak nie bez powodu, bo słynie z szerokich, zachwycających plaż, czystej wody oraz możliwości uprawiania sportów wodnych, takich jak żeglarstwo, kajakarstwo czy windsurfing.

W sezonie letnim odbywają się tu także liczne imprezy plenerowe, które przyciągają turystów z całej Polski. Dzięki temu wycieczka na wieżę widokową Joanna może stać się częścią większej wyprawy: najpierw spacer pośród pachnących sosnowych lasów i podziwianie panoramy z wysokości kilkudziesięciu metrów, a później relaks nad jeziorem. Takie połączenie aktywnego zwiedzania z odpoczynkiem sprawia, że okolice Sławy są wymarzonym miejscem na spokojny weekendowy wypad blisko natury dla całej rodziny.

Jezioro Sławskie kusi zarówno infrastrukturą turystyczną, jak i "dzikimi" miejscami ZOFIA BAZAK East News

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

Kwitnące drzewa owocowe robią furorę w Hiszpanii. "Przynajmniej raz w życiu musisz to zobaczyć" © 2026 Associated Press