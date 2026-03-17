Jedna z najwyższych w Polsce. Z "Joanny" zobaczysz to, co najpiękniejsze w Lubuskiem
W samym sercu lubuskich lasów znajduje się miejsce, które zachwyca widokami o każdej porze roku. Drewniana wieża widokowa Joanna pozwala spojrzeć na region z wysokości kilkudziesięciu metrów i podziwiać panoramę jezior, lasów oraz okolicznych miejscowości. To idealny pomysł na rodzinny spacer, weekendowy wypad lub krótką wycieczkę połączoną z odpoczynkiem nad wodą.
Lubuskie. Połowa tego województwa to lasy
Jeśli chcesz powitać wiosnę cudownymi widokami i spędzić czas na łonie natury z dala od wielkomiejskich aglomeracji, koniecznie wybierz się do najbardziej zalesionego w Polsce województwa i skorzystaj z tego, co oferuje tam natura, odwiedzając jedno z piękniejszych miejsc na zachodzie kraju.
Wieża widokowa Joanna znajduje się w pobliżu miejscowości Sława, niedaleko polany rekreacyjnej Świętobór.
Ciekawa budowla powstała stosunkowo niedawno - jej budowę realizowano w latach 2013-2015, a oficjalne udostępnienie zwiedzającym nastąpiło w 2016 roku. Wieża została wzniesiona głównie w celach turystycznych oraz edukacyjnych, aby promować walory przyrodnicze regionu i umożliwić podziwianie okolicznych krajobrazów z dużej wysokości. Inwestycja była częścią projektu rozwoju infrastruktury turystycznej oraz ochrony terenów przyrodniczych Natura 2000.
Konstrukcja wieży jest drewniana - wykonano ją głównie z drewna świerkowego i modrzewiowego, dzięki czemu wspaniale wpisuje się w krajobraz leśny. Całość osiąga aż około 40 metrów wysokości i należy do najwyższych drewnianych wież widokowych w Polsce.
Widoki z wieży widokowej Joanna zapierają dech w piersiach
Na wieży znajdują się dwa tarasy widokowe. Pierwszy z nich umieszczono na wysokości około 20 metrów, natomiast drugi - najwyższy - znajduje się na wysokości około 35-36 metrów. Aby dotrzeć na samą górę, trzeba pokonać blisko 200 stopni, jednak wysiłek zdecydowanie się opłaci.
Z platformy widokowej można podziwiać rozległą i zapierającą dech w piersiach panoramę lubuskich lasów, a także jeden z największych akwenów regionu, czyli Jezioro Sławskie. Przy dobrej pogodzie widoczne są również okoliczne miejscowości: Lubiatów, Józefów czy Konotop, a według niektórych można dostrzec nawet oddalony o kilkadziesiąt kilometrów Głogów. Położenie wieży na lekkim wzniesieniu dodatkowo potęguje efekt widokowy, dlatego panorama z samego szczytu robi ogromne wrażenie właściwie o każdej porze roku. Szczególnie malownicze są wschody i zachody słońca, kiedy światło odbija się w tafli jeziora, co czyni je wdzięcznym obiektem do fotografowania.
W pobliżu wieży dla najmłodszych dostępny jest na leśnej polanie plac zabaw z tablicami informacyjnymi, z których młodzi fani przyrody dowiedzą się m.in. jakie ryby zamieszkują Jezioro Sławskie i jakie ptaki swoim śpiewem umilają czas spędzony nad wodą czy w okolicznych lasach. Podczas gdy dzieci będą szaleć na huśtawkach, starsi mogą skorzystać z nowoczesnej siłowni pod chmurką, a także skorzystać z miejsca przeznaczonego do biwakowania przy ognisku.
Las, jezioro i błogi wypoczynek
Dotarcie do wieży nie jest trudne, dlatego to świetny, choć nieoczywisty, wybór na weekendowy wypad z rodziną. Najłatwiej dojechać w okolice miasta Sława, a następnie kierować się w stronę miejscowości Konotop lub polany Świętobór. W pobliżu znajdują się miejsca parkingowe oraz oznaczone ścieżki piesze i rowerowe prowadzące przez las bezpośrednio pod wieżę.
Wizyta w tym miejscu często łączona jest z wypoczynkiem nad pobliskim Jeziorem Sławskim, które jest jednym z najpopularniejszych jezior w województwie lubuskim i jest tak nie bez powodu, bo słynie z szerokich, zachwycających plaż, czystej wody oraz możliwości uprawiania sportów wodnych, takich jak żeglarstwo, kajakarstwo czy windsurfing.
W sezonie letnim odbywają się tu także liczne imprezy plenerowe, które przyciągają turystów z całej Polski. Dzięki temu wycieczka na wieżę widokową Joanna może stać się częścią większej wyprawy: najpierw spacer pośród pachnących sosnowych lasów i podziwianie panoramy z wysokości kilkudziesięciu metrów, a później relaks nad jeziorem. Takie połączenie aktywnego zwiedzania z odpoczynkiem sprawia, że okolice Sławy są wymarzonym miejscem na spokojny weekendowy wypad blisko natury dla całej rodziny.
