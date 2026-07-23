Spis treści: Praia da Ursa. Jedna z ostatnich takich plaż w Portugalii Monumentalne klify i ocean, który robi ogromne wrażenie Wycieczkę warto połączyć ze zwiedzaniem Sintry O czym warto pamiętać przed rozpoczęciem szlaku?

Praia da Ursa. Jedna z ostatnich takich plaż w Portugalii

W Europie coraz trudniej znaleźć plaże, które nie zostały jeszcze odkryte przez masową turystykę. Media społecznościowe sprawiają, że nawet najbardziej ukryte, odludne zakątki błyskawicznie trafiają na listy miejsc, które "trzeba zobaczyć". Praia da Ursa wciąż jednak pozostaje wyjątkiem.

Plaża położona jest około 45 kilometrów od Lizbony, tuż obok Cabo da Roca - najbardziej wysuniętego na zachód punktu kontynentalnej Europy. Samochodem lub autobusem można dojechać jedynie do przylądka. Ostatni odcinek trasy na plażę trzeba jednak pokonać pieszo, schodząc w dół stromą ścieżką wijącą się pomiędzy klifami.

To właśnie wymagające dojście sprawia, że Praia da Ursa zachowała swój dziewiczy charakter. Nagrodą za kilkudziesięciominutowy spacer są widoki, które trudno porównać z jakimkolwiek innym miejscem na portugalskim wybrzeżu.

Po raz pierwszy odwiedziłam tę plażę sześć lat temu. Zaskoczyło mnie wtedy, że w tak niezwykłym miejscu nie było niemal nikogo. Gdy wróciłam tam ponownie, zauważyłam już niewielkie grupy turystów. To dowód na to, że o Praia da Ursa robi się coraz głośniej.

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Monumentalne klify i ocean, który robi ogromne wrażenie

Praia da Ursa zachwyca przede wszystkim krajobrazem. Niewielka plaża, mająca około 60 metrów długości, ukryta jest u podnóża potężnych klifów Parku Naturalnego Sintra-Cascais. Złoty piasek kontrastuje tu z ciemnymi skałami i intensywnie błękitnymi wodami Atlantyku.

Nazwa tej plaży nie jest przypadkowa. W języku portugalskim "ursa" oznacza niedźwiedzicę. Według lokalnej opowieści pochodzi od jednej z charakterystycznych skał wystających z oceanu, która miała przypominać sylwetkę tego zwierzęcia.

Na plaży nie znajdziemy żadnej infrastruktury turystycznej. Nie ma tu restauracji, toalet, leżaków ani ratowników. Trzeba zabrać ze sobą wodę, jedzenie i wszystkie niezbędne rzeczy, a po zakończeniu wypoczynku również własne śmieci.

Choć widok oceanu zachęca do kąpieli, warto zachować ostrożność. Silne fale, niebezpieczne prądy oraz skaliste dno sprawiają, że pływanie w tym miejscu może być ryzykowne.

Cabo da Roca to miejsce, gdzie poczujemy sie jak na krańcu świata 123RF/PICSEL

Wycieczkę warto połączyć ze zwiedzaniem Sintry

Wyjazd na Praia da Ursa najlepiej połączyć ze zwiedzaniem Sintry - jednego z najbardziej malowniczych miasteczek Portugalii, oddalonego od Lizbony o około 40 minut jazdy pociągiem.

To właśnie tutaj znajdują się jedne z największych atrakcji kraju. Kolorowy Pałac Pena, wpisany na listę UNESCO, wygląda niczym z bajki, a średniowieczny Zamek Maurów pozwala podziwiać panoramę całego regionu. Nie można pominąć także Quinta da Regaleira z tajemniczą Studnią Inicjacji oraz rozległymi ogrodami pełnymi tuneli i ukrytych przejść.

Po zwiedzaniu Sintry warto wsiąść do autobusu jadącego do Cabo da Roca. Już sam przylądek robi ogromne wrażenie - klify osiągają tu wysokość ponad 140 metrów, a widok na bezkresny Atlantyk robi ogromne wrażenie. Zobaczymy tu również charakterystyczną latarnię morską - pierwszą specjalnie zaprojektowaną latarnią morską w Portugalii, której budowę ukończono w 1772 roku. Jednakże jej obecny wygląd pochodzi dopiero z 1842 roku.

Dopiero stamtąd rozpoczyna się piesza wędrówka na Praia da Ursa. Szlak nie jest oficjalnie oznakowany, dlatego warto wcześniej sprawdzić jego przebieg lub pobrać mapę offline. Ścieżka prowadzi wzdłuż klifów, momentami po kamieniach i stromych zboczach.

Szlak na plażę wiedzie tuż za latarnią morską, wzdłuż klifu 123RF/PICSEL

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O czym warto pamiętać przed rozpoczęciem szlaku?

Praia da Ursa nie jest plażą dla każdego. Ze względu na wymagające zejście nie będzie dobrym wyborem dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, rodzin z małymi dziećmi czy turystów, którzy nie czują się pewnie na stromych szlakach.

Podstawą są wygodne buty z dobrą przyczepnością, zapas wody oraz nakrycie głowy. Warto również pamiętać, że plaża od lat cieszy się popularnością wśród naturystów, dlatego obecność osób wypoczywających bez strojów kąpielowych nikogo nie powinna dziwić.

Jeśli jednak nie przeszkadza nam nieco bardziej wymagająca trasa, nagrodą będą widoki, które trudno porównać z jakimkolwiek innym miejscem w Europie. Surowe klify, potężny Atlantyk i cisza sprawiają, że Praia da Ursa pozostaje jedną z najbardziej niezwykłych plaż, jakie można odwiedzić na kontynencie.

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