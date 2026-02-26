Spis treści: Uznawane za "cud Polski". Trudno uwierzyć, że naprawdę istnieje Niezapomniany krajobraz i najdłuższa kładka wstęgowa w kraju Znajdziesz tu aż 250 jezior. Najpiękniejsze pojezierze w kraju

Uznawane za "cud Polski". Trudno uwierzyć, że naprawdę istnieje

Jednym z najbardziej niezwykłych punktów na mapie Polski są Kolorowe Jeziorka położone w Rudawach Janowickich, w pobliżu wsi Wieściszowice na Dolnym Śląsku. To miejsce wygląda jak wyjęte z bajki. Jest nasycone intensywnymi barwami, otulone górskim krajobrazem i stworzone wręcz do fotograficznych kadrów. Skąd jednak ich nazwa? "Kolorowe" nie jest tu metaforą. To zbiorniki wodne powstałe na terenach dawnej kopalni pirytu, a ich niezwykłe barwy są efektem działalności górniczej sprzed lat. Każde z jezior ma inny odcień: żółty zawdzięcza kolor związkom siarki, czerwony - żelazu, błękitny - miedzi, a zielony również miedzi, choć w mniejszym stężeniu. Naturalna chemia stworzyła tu paletę barw, której nie powstydziłby się żaden artysta.

Najlepiej odwiedzić to miejsce wiosną. To właśnie wtedy zbiorniki prezentują pełnię swoich kolorów. Latem część z nich potrafi niemal całkowicie wyschnąć, tracąc swój spektakularny efekt. Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie jeziora, czeka nas dwukilometrowy spacer. W niespiesznym tempie, bez długich przerw, taka wyprawa zajmie około 2 godziny.

Atutem jest to, że szlak znajdujący się na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego jest bezpłatny.

Niezapomniany krajobraz i najdłuższa kładka wstęgowa w kraju

Wiosną najbardziej kochamy wodę - tę, która w kontrze z zielenią i pierwszymi promieniami słońca nabiera głębi, nasycenia i niemal hipnotyzujących kolorów. Dlatego nasze kolejne miejsce na mapie ma dokładnie taki klimat. Tym razem znów wracamy na Dolny Śląsk. Jest to region, w którym jeden dzień bardzo łatwo zamienia się w dłuższy pobyt. Jeśli szukacie kierunku, który łączy bliskość natury z widokami jak z pocztówki, Jezioro Bystrzyckie będzie strzałem w dziesiątkę. Położone około 50 km od Kolorowych Jezior, idealnie wpisuje się w scenariusz wiosennej mikropodróży. Z Wrocławia dojedziecie tu w około półtorej godziny - to zaledwie 80 km, więc nawet spontaniczny wypad ma sens.

Zbiornik funkcjonuje także pod nazwą Jeziora Lubachowskiego - od wsi Lubachów Górny, przy której na początku XX wieku wzniesiono monumentalną zaporę. Licząca 44 metry wysokości tama spiętrzająca wody Bystrzycy powstała, by chronić okolicę przed powodziami i zasilać ją w energię elektryczną, a dziś pełni przede wszystkim rolę atrakcji turystycznej. Stanowi jeden z najbardziej widowiskowych punktów regionu. Spacer jej koroną to obowiązkowy punkt programu. Panorama jeziora naprawdę robi wrażenie.

Nad wodą czeka jeszcze jedna perełka - najdłuższa w Polsce wisząca kładka o wstęgowej konstrukcji, którą po zmroku rozświetlają kolorowe barwy, tworząc niemal filmową scenerię. Okolica obfituje w trasy rowerowe i spacerowe, a dzięki połączeniom obsługiwanym przez Koleje Dolnośląskie można tu dotrzeć bez samochodu. To miejsce idealne zarówno na szybki, jednodniowy reset, jak i na dłuższy, niespieszny pobyt blisko natury.

Znajdziesz tu aż 250 jezior. Najpiękniejsze pojezierze w kraju

Pojezierze Drawskie to prawdziwa perełka na mapie północnej Polski. Właśnie tutaj leży Jezioro Drawsko - drugie najgłębsze jezioro w kraju, które sięga imponujących 81 metrów. Jednak to dopiero początek atrakcji. Cały region to kraina wody. Znajdziemy tu aż 250 jezior. Wśród najchętniej odwiedzanych są Lubie, Pile - uznawane za jedno z najpiękniejszych w okolicy - oraz Siecino. Wiosną, gdy przyroda budzi się do życia, krajobraz nabiera wyjątkowego uroku, a okolica zamienia się w oazę zieleni i ciszy.

Sercem regionu jest Drawski Park Krajobrazowy, w którym czekają liczne rezerwaty przyrody. Na szczególną uwagę zasługują Rezerwat Dolina Pięciu Jezior, Rezerwat Zielone Bagna oraz Rezerwat przyrody Torfowisko Toporzyk. To właśnie tutaj można poczuć prawdziwą bliskość natury, gdyż na terenie parku znajduje się aż 300 pomników przyrody. Natomiast sieć malowniczych tras pieszych i rowerowych sprawi, że każdy natrafi tu na swoją własną ścieżkę - dosłownie i w przenośni. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają wytchnienia, spokoju i przestrzeni z dala od codzienności.

