Spis treści: Pobyt nad Bałtykiem to nie tylko plażowanie. Wyspa Uznam zachęca do wizyty Gondola zanurzeniowa w Zinnowitz. Bałtyk z innej perspektywy Co można zobaczyć pod wodą podczas zanurzenia? Jedno z najstarszych uzdrowisk na wyspie Uznam Nie tylko głębiny. Widok z lotu ptaka

Pobyt nad Bałtykiem to nie tylko plażowanie. Wyspa Uznam zachęca do wizyty

Właśnie w jej obrębie zlokalizowana jest jedna z najbardziej urokliwych miejscowości nad Morzem Bałtyckim. Szerokie plaże w Zinnowitz pokryte są drobnym, jasnym piaskiem. Wzdłuż brzegu stoją kolorowe kosze plażowe, a dla fanów aktywnego spędzania czasu przygotowano wypożyczalnie sprzętu sportowego.

Miasteczko stanowi świetną bazę wypadową dla wielbicieli pieszych wędrówek i rowerowych wypraw. Zinnowitz położone jest zaledwie 30 kilometrów od Świnoujścia, więc warto skusić się na choćby jednodniową wycieczkę podczas pobytu nad morzem. Tym bardziej że skrywa atrakcję, której próżno byłoby szukać po polskiej stronie wybrzeża.

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Gondola zanurzeniowa w Zinnowitz. Bałtyk z innej perspektywy

Niezwykła kopuła o charakterystycznym kształcie zlokalizowana jest na samym końcu drewnianego molo. Wygląda trochę jak statek kosmiczny, a trochę jak wycinek z ilustracji książki dla dzieci. Bez trudu znajdziemy do niej drogę, gdy wybierzemy się na spacer po niemieckim kurorcie.

Bez trudu znajdziesz drogę do gondoli - od razu rzuca się w oczy Schoening Agencja FORUM

O każdej pełnej godzinie pasażerowie (kapsuła mieści 24 osoby) żądni morskiej przygody wchodzą do szczelnego, hermetycznie zamykanego wnętrza, po czym gondola częściowo zjeżdża pod powierzchnię wody. Zanurzenie sięga kilka metrów głębokości. Nietypowy rejs trwa około 45 minut, a jego uczestnicy mają okazję obserwować otoczenie przez duże, metrowe okna. Urozmaiceniem wycieczki jest projekcja filmu na temat podwodnego życia (nie tylko w Bałtyku), jednak trzeba przygotować się na to, że do pełnego zrozumienia przydaje się znajomość języka niemieckiego. Inne wersje są na ten moment niedostępne.

Atrakcja czynna jest codziennie w godzinach 11-20:00. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 12 euro, dla dzieci poniżej 15 roku życia - 7 euro.

Co można zobaczyć pod wodą podczas zanurzenia?

Z filmów przyrodniczych albo egzotycznych wakacji kojarzysz widoki bajecznie kolorowej rafy koralowej? W tym miejscu warto nieco obniżyć oczekiwania. Oglądanie bałtyckich głębin to zupełnie inne doświadczenie niż wizyta w tropikalnym akwarium.

Widoczność pod wodą zależy od różnych czynników - pory roku, opadów, prądów morskich. Najlepsze warunki do obserwacji panują w miesiącach letnich, kiedy woda jest stosunkowo przejrzysta. Wakacyjny pobyt nad Bałtykiem staje się więc doskonałą okazją do skorzystania z gondoli w najbardziej sprzyjających warunkach. Przez szyby obserwować można ławice małych ryb, unoszące się pod powierzchnią wody meduzy, przemieszczający się plankton i niewielkie skorupiaki.

Jedno z najstarszych uzdrowisk na wyspie Uznam

Architektura w Zinnowitz zachwyca 123RF/PICSEL

Sama gondola to zaledwie początek atrakcji, jakie oferuje Zinnowitz. Miejscowość jest trzecim najstarszym uzdrowiskiem na wyspie Uznam z kapitalnymi widokami na piaszczyste wybrzeże.

Kierując swoje kroki do gondoli zanurzeniowej, mamy okazję przespacerować się po drewnianym molo o długości 315 metrów. Gdy już nacieszymy zmysły kojącym szumem fal i widokiem Bałtyku, warto wybrać się na spokojny spacer nadmorską promenadą. Koniecznie bez patrzenia na zegarek. Zinnowitz słynie z przepięknie odrestaurowanej architektury uzdrowiskowej z przełomu XIX i XX wieku. Eleganckie wille z licznymi zdobieniami, zadbane ogrody i parki dają wrażenie nienachalnej elegancji.

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Nie tylko głębiny. Widok z lotu ptaka

W Zinnowitz zdecydowanie lubi się nieoczywiste kapsuły. Jeśli po podwodnej przygodzie pojawi się ochota na spojrzenie na okolicę z zupełnie innej perspektywy, możemy udać się do Ostsee Lift-Café. Kawiarnia z oszkloną platformą jest poniekąd odpowiednikiem wodnej gondoli, choć wznosi się w przeciwnym kierunku - około 25 metrów nad poziom morza. Podczas odpoczynku przy kawie i deserze mamy więc okazję podziwiać panoramę całej najbliższej okolicy. Można zaryzykować stwierdzenie, że na wybrzeżu trudno o lepsze miejsce do poznania Bałtyku z każdej możliwej strony.

Nawet kawiarnia jest tu niezwykła 123RF/PICSEL

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