Spis treści: Zamawianie pod presją. Pierwszy trik naciągaczy Potrawy na wagę mogą mocno podbić rachunek Ukryte opłaty i "darmowe" przekąski Zamawiasz wodę w restauracji za granicą? Możesz się zdziwić, co dostaniesz do stołu Cena kusi, ale sprawdź, co naprawdę dostajesz

Zamawianie pod presją. Pierwszy trik naciągaczy

W wielu krajach kelnerzy są zachęcani do tego, żeby aktywnie podsuwać gościom konkretne dania - często te droższe. Sama rekomendacja nie oznacza jeszcze niczego złego. Dobry kelner naprawdę może pomóc wybrać coś ciekawego, zwłaszcza jeśli nie znamy lokalnej kuchni. Warto jednak zachować czujność, gdy zwykłe doradztwo zaczyna zamieniać się w namawianie za wszelką cenę. Sygnałem ostrzegawczym mogą być teksty typu: "to nasza specjalność", "dla państwa mamy wyjątkową ofertę" albo "to jedyna okazja, żeby tego spróbować". Jeśli po odmowie kelner nadal jest miły i profesjonalny - wszystko jest w porządku. Jeśli natomiast zaczyna okazywać niezadowolenie, naciska albo próbuje przekonać nas za wszelką cenę, może chodzić bardziej o podbicie rachunku niż o dobrą radę. Warto po prostu wiedzieć, kiedy kończy się pomocna sugestia, a zaczyna próba naciągnięcia.

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Potrawy na wagę mogą mocno podbić rachunek

To jedna z klasycznych pułapek, w które wpada wielu turystów. Przy świeżych rybach, owocach morza czy stekach cena w menu często dotyczy nie całej porcji, ale np. 100 g. Na pierwszy rzut oka kwota może wyglądać atrakcyjnie, jednak końcowy rachunek zależy od wagi produktu. Przykładowo ryba ważąca 800 g przy cenie 80 euro za kilogram będzie kosztować około 64 euro. Zanim zdecydujemy się na takie danie, warto dopytać kelnera, ile mniej więcej będzie ważyć porcja i jaki będzie jej całkowity koszt. Kilka sekund rozmowy może uchronić przed sytuacją, w której rachunek okazuje się dużo wyższy, niż sugerowała cena widoczna w menu.

Ukryte opłaty i "darmowe" przekąski

W wielu restauracjach za granicą do końcowego rachunku może zostać doliczona opłata za samo nakrycie stołu. Zwykle jest to kilka euro od osoby i obejmuje m.in. sztućce, serwetki czy podane pieczywo. Czasem niespodzianką na rachunku mogą być również przystawki, których wcale nie zamawialiśmy, takie jak oliwki, sery czy wędliny przyniesione "na powitanie". W niektórych lokalach takie dodatki są płatne, dlatego warto upewnić się, czy są częścią oferty restauracji, czy zostaną doliczone osobno. Podobnie jest z wliczonym napiwkiem, który może pojawić się automatycznie na rachunku. Zanim zostawimy dodatkowy napiwek, sprawdźmy, czy nie jest w cenie. Dzięki temu unikniemy płacenia dwa razy za tę samą usługę.

Chlebek w restauracjach nie zawsze jest darmowy Canva Pro INTERIA.PL

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Zamawiasz wodę w restauracji za granicą? Możesz się zdziwić, co dostaniesz do stołu

Turyści mogą spotkać się z nietypową praktyką dotyczącą wody. Zamawiając napój z karty, zamiast zamkniętej butelki mogą otrzymać wodę podaną w karafce. Często bez jasnej informacji, skąd pochodzi i ile dokładnie kosztuje. Taki "drobny" szczegół może oznaczać wyższą cenę, a w niektórych miejscach także ryzyko, że podana woda pochodzi z kranu. Szczególną ostrożność warto zachować w krajach, gdzie jakość wody z kranu może różnić się od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Jeśli chcemy uniknąć niepotrzebnych wydatków i problemów żołądkowych, najlepiej poprosić o wodę w zamkniętej butelce.

Cena kusi, ale sprawdź, co naprawdę dostajesz

Na pierwszy rzut oka wszystko może wyglądać zgodnie z zasadami. Problem pojawia się wtedy, gdy klient zwraca uwagę tylko na dużą, atrakcyjną cenę, a nie na szczegóły oferty. Przykład? W menu widzimy kawę za 1,50 euro, ale po zamówieniu okazuje się, że chodzi o małe espresso, a nie cappuccino, którego się spodziewaliśmy. Podobnie może być z napojami - sok za 3 euro może oznaczać niewielką szklankę, a nie pełną porcję, na jaką liczyliśmy. Dlatego przed zamówieniem warto sprawdzić nie tylko cenę, ale też wielkość porcji, pojemność i dokładny opis produktu.

Upewnij się co zamawiasz, aby nie dać się naciągnąć w restauracji Canva Pro INTERIA.PL

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