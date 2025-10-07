To nieprawda, że wraz z końcem wakacji i lata tracimy apetyt na wyjazdy. Jesień potrafi być naprawdę przyjemna, zwłaszcza gdy przebarwiające się na złoto i czerwono liście zdają się błyszczeć w promieniach słońca. Nic dziwnego, że szukamy miejsc, gdzie spektakl ten podziwiać można w pełnej krasie. Warto stawiać na nie do końca oczywiste kierunki, gdzie jesienią panują cisza, spokój i odrobina magii.

Spis treści: Zwierzyniec - jesienny klejnot Roztocza Bajeczny krajobraz w złotych barwach Wizytówka miasteczka znajduje się na wodzie Atrakcje Zwierzyńca. Co zobaczyć w "perle Roztocza"?

Zwierzyniec - jesienny klejnot Roztocza

Niewielkie, ale niezwykle urokliwe miasteczko przyciąga podróżników, rowerzystów i fotografów, którzy chcą oderwać się od dużych miast i zaznać prawdziwej sielanki w otoczeniu niepowtarzalnych widoków i historycznych ciekawostek. Zwierzyniec znajduje się około 30 km na południowy zachód od Zamościa. Bywa nazywany "perłą Roztocza" i jest doskonałą bazą wypadową do eksplorowania tego regionu. Położony w województwie lubelskim w dolinie Wieprza, otoczony lasami i wzgórzami okazuje się miejscem idealnym na jesienny wypad dla wszystkich, którzy marzą o relaksie na łonie natury i w otoczeniu miłych dla oka zabytków.

Zwierzyniec to wyjątkowe miejsce na mapie Roztocza LUKASZ SOLSKI East News

Bajeczny krajobraz w złotych barwach

Nazwa miejscowości nie jest przypadkowa. Na tym terenie mieścił się dawny ogród myśliwski należący do rodu Zamoyskich. To właśnie oni uczynili z tego miejsca swoją letnią rezydencję i centrum życia towarzyskiego. Sprowadzano tu żubry i łosie, po terenach przechadzały się sarny, jelenie, daniele. Można było tu spotkać prawdziwą osobliwość - tarpany, czyli dzikie koniki leśne.

Współcześnie Zwierzyniec nie jest otwarty wyłącznie dla szlacheckich rodzin. Bramy miasta witają każdego, kto ma ochotę zgłębić sekrety mniej oczywistych kierunków turystycznych i zwyczajnie odpocząć. Jesienią mieni się wszystkimi odcieniami złota, czerwieni i brązu. Ze względu na położenie w otoczeniu Roztoczańskiego Parku Narodowego rześkie powietrze pachnie grzybami, a poranne mgły unoszące się nad rzeką Wieprz dają wrażenie, jakbyśmy wylądowali w baśniowej krainie.

Ścieżka turystyczna na Bukową Górę ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Wizytówka miasteczka znajduje się na wodzie

Ludzie miewają różne zachcianki. Czasem mniejsze, czasem większe. W tej kategorii rozmachu nie można odmówić żonie III ordynata Jana "Sobiepana" Zamoyskiego, a późniejszej żonie króla Sobieskiego - Marysieńce. To właśnie ona wymarzyła sobie stworzenie w centrum Zwierzyńca zbiornika wodnego, dziś znanego jako Staw Kościelny. Sto lat później Tomasz i Teresa Zamoyscy postanowili ufundować na znajdującej się na nim wysepce barokową świątynię. Malowniczo położony Kościół na Wyspie p.w. św. Jana Nepomucena jest współcześnie jedną z wizytówek miasteczka.

Oto jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Zwierzyńcu LUKASZ SOLSKI East News

Nad brzegami stawu wytyczono ścieżkę spacerową, wzdłuż której znajdziemy ławki, na których można odpocząć, mostki i skręty do zacisznych alejek. Przestrzeni na jesienny spacer tu zdecydowanie nie brakuje.

Atrakcje Zwierzyńca. Co zobaczyć w "perle Roztocza"?

Zwierzyniec to miejsce odpowiednie zarówno dla osób spragnionych aktywnego wypoczynku, jak i potrzebujących naładowania baterii w kameralnej atmosferze. Wśród ciekawych miejsc do zobaczenia nie można pominąć siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego w Pałacu Plenipotenta. To zjawiskowa, drewniana willa w stylu szwajcarskim - niezwykle fotogeniczna.

Czujecie alpejski klimat? ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Podczas spaceru warto zobaczyć także budynek Zarządu Ordynacji Zamojskiej oraz zabytkowy browar z początku XIX wieku. Po zwiedzaniu miasteczka przychodzi pora na kontakt z przyrodą. Zaledwie 20 minut spokojnej wędrówki na własnych nogach dzieli nas od Stawów Echo. To kompleks zbiorników wodnych, gdzie obserwować można dzikie ptaki oraz słynne koniki polskie - potomków wymarłych tarpanów.

Blisko miasta znajdują się zakątki, w których można przebywać w odosobnieniu ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Rezerwat Bukowa Góra to miejsce w sam raz na pieszą, relaksującą wędrówkę. Podczas wizyty w Zwierzyńcu warto również wybrać się na Górę Tartaczną, by wspiąć się na zbudowaną tam wieżę widokową. Zobaczenie najbliższej okolicy z tej perspektywy będzie ukoronowaniem podróży.

