Jesień wygląda tu zjawiskowo. Niewielkie miasteczko zapiera dech
Szukasz miejsca na jesienny wypad, gdzie złote liście szeleszczą pod stopami, a powietrze pachnie lasem i spokojem? Gdzie można zapomnieć o pośpiechu, wypić poranną kawę nad taflą jeziora i wędrować pośród wzgórz skąpanych w ciepłych barwach jesieni? W sercu Roztocza kryje się niewielkie miasteczko, które łączy w sobie bliskość natury, historię dawnych rodów magnackich i sielską atmosferę.
To nieprawda, że wraz z końcem wakacji i lata tracimy apetyt na wyjazdy. Jesień potrafi być naprawdę przyjemna, zwłaszcza gdy przebarwiające się na złoto i czerwono liście zdają się błyszczeć w promieniach słońca. Nic dziwnego, że szukamy miejsc, gdzie spektakl ten podziwiać można w pełnej krasie. Warto stawiać na nie do końca oczywiste kierunki, gdzie jesienią panują cisza, spokój i odrobina magii.
Zwierzyniec - jesienny klejnot Roztocza
Niewielkie, ale niezwykle urokliwe miasteczko przyciąga podróżników, rowerzystów i fotografów, którzy chcą oderwać się od dużych miast i zaznać prawdziwej sielanki w otoczeniu niepowtarzalnych widoków i historycznych ciekawostek. Zwierzyniec znajduje się około 30 km na południowy zachód od Zamościa. Bywa nazywany "perłą Roztocza" i jest doskonałą bazą wypadową do eksplorowania tego regionu. Położony w województwie lubelskim w dolinie Wieprza, otoczony lasami i wzgórzami okazuje się miejscem idealnym na jesienny wypad dla wszystkich, którzy marzą o relaksie na łonie natury i w otoczeniu miłych dla oka zabytków.
Bajeczny krajobraz w złotych barwach
Nazwa miejscowości nie jest przypadkowa. Na tym terenie mieścił się dawny ogród myśliwski należący do rodu Zamoyskich. To właśnie oni uczynili z tego miejsca swoją letnią rezydencję i centrum życia towarzyskiego. Sprowadzano tu żubry i łosie, po terenach przechadzały się sarny, jelenie, daniele. Można było tu spotkać prawdziwą osobliwość - tarpany, czyli dzikie koniki leśne.
Współcześnie Zwierzyniec nie jest otwarty wyłącznie dla szlacheckich rodzin. Bramy miasta witają każdego, kto ma ochotę zgłębić sekrety mniej oczywistych kierunków turystycznych i zwyczajnie odpocząć. Jesienią mieni się wszystkimi odcieniami złota, czerwieni i brązu. Ze względu na położenie w otoczeniu Roztoczańskiego Parku Narodowego rześkie powietrze pachnie grzybami, a poranne mgły unoszące się nad rzeką Wieprz dają wrażenie, jakbyśmy wylądowali w baśniowej krainie.
Wizytówka miasteczka znajduje się na wodzie
Ludzie miewają różne zachcianki. Czasem mniejsze, czasem większe. W tej kategorii rozmachu nie można odmówić żonie III ordynata Jana "Sobiepana" Zamoyskiego, a późniejszej żonie króla Sobieskiego - Marysieńce. To właśnie ona wymarzyła sobie stworzenie w centrum Zwierzyńca zbiornika wodnego, dziś znanego jako Staw Kościelny. Sto lat później Tomasz i Teresa Zamoyscy postanowili ufundować na znajdującej się na nim wysepce barokową świątynię. Malowniczo położony Kościół na Wyspie p.w. św. Jana Nepomucena jest współcześnie jedną z wizytówek miasteczka.
Nad brzegami stawu wytyczono ścieżkę spacerową, wzdłuż której znajdziemy ławki, na których można odpocząć, mostki i skręty do zacisznych alejek. Przestrzeni na jesienny spacer tu zdecydowanie nie brakuje.
Atrakcje Zwierzyńca. Co zobaczyć w "perle Roztocza"?
Zwierzyniec to miejsce odpowiednie zarówno dla osób spragnionych aktywnego wypoczynku, jak i potrzebujących naładowania baterii w kameralnej atmosferze. Wśród ciekawych miejsc do zobaczenia nie można pominąć siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego w Pałacu Plenipotenta. To zjawiskowa, drewniana willa w stylu szwajcarskim - niezwykle fotogeniczna.
Podczas spaceru warto zobaczyć także budynek Zarządu Ordynacji Zamojskiej oraz zabytkowy browar z początku XIX wieku. Po zwiedzaniu miasteczka przychodzi pora na kontakt z przyrodą. Zaledwie 20 minut spokojnej wędrówki na własnych nogach dzieli nas od Stawów Echo. To kompleks zbiorników wodnych, gdzie obserwować można dzikie ptaki oraz słynne koniki polskie - potomków wymarłych tarpanów.
Rezerwat Bukowa Góra to miejsce w sam raz na pieszą, relaksującą wędrówkę. Podczas wizyty w Zwierzyńcu warto również wybrać się na Górę Tartaczną, by wspiąć się na zbudowaną tam wieżę widokową. Zobaczenie najbliższej okolicy z tej perspektywy będzie ukoronowaniem podróży.
