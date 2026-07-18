Spis treści: Najpiękniejsze jeziora na pojezierzu Lubuskim: Niesłysz, Lubiąż, Sławskie Pojezierze Drawskie - raj dla miłośników ciszy

Najpiękniejsze jeziora na pojezierzu Lubuskim: Niesłysz, Lubiąż, Sławskie

"Drugie Mazury", "Kraina pięciuset jezior" - te określenia często spotyka się w odniesieniu do pojezierza Lubuskiego. To prawdziwy skarb w zachodniej Polsce nie tylko dla miłośników żeglarstwa.

Pojezierze Lubuskie znajduje się w województwie lubuskim przy zachodniej granicy Polski. Występują tu jeziora rynnowe po obu stronach Odry. Wśród największych można wymienić jezioro Niesłysz, Zbąszyńskie czy Ciecz. Otoczone są lasami.

Jeziora w tym regionie są bardzo zróżnicowane. Niektóre z nich wykorzystywane są gospodarczo, inne turystycznie, a jeszcze inne są zupełnie dzikie. Przy niektórych rozwijają się większe ośrodki turystyczne np. miejscowości Sława, Niesulice czy Łagów, ale nawet w tych miejscach liczba turystów jest znacznie mniejsza niż na Mazurach. Miłośnicy spokoju mogą za to wybrać się do Gryżyny czy Łochowic, gdzie odnajdą spokój i romantyczne jeziora.

Jezioro Łagowskie

Jezioro Łagowskie leżące w miejscowości Łagów to dobry wybór dla rodzin z dziećmi. Znajduje się tam dobrze rozwinięty ośrodek turystyczny z licznymi atrakcjami. W sezonie letnim może być tu większa ilość turystów, ale nudy z pewnością tam nie doświadczycie.

Lazurowa woda w Łagowie Fot. Mariusz Kapa³a / GazetA LUBUSKA East News

Samo jezioro Łagów zajmuje 82 hektary. Maksymalna głębokość to 13,5 metra a średnia to 5 metrów. Można po nim żeglować i pływać kajakiem. Na jego linii brzegowej znajdują się także plaże.

Jezioro Niesłysz

Nad jeziorem Niesłysz znajdziecie zarówno dużo plaż o łagodnym zejściu do wody, jak i miejsca, w których doświadczycie prawdziwej ciszy. Woda jest czysta i otoczona pięknymi lasami.

Woda w jeziorze Niesłysz jest dosłownie przeźroczysta. To jedno z najpiękniejszych jezior w Lubuskiem Mateusz Grochocki East News

Jezioro to jest prawdziwą perełką dla miłośników odpoczynku na wodzie. Zajmuje ponad 500 hektarów, a jego głębokość sięga 35 metrów. Jezioro ma wiele pięknych i urokliwych zatok, które można podziwiać z kajaku, żaglówki, roweru wodnego czy pontonu. Świetnym pomysłem jest także zejście na jedną z trzech wysp znajdujących się na jeziorze.

Będąc na pojezierzu lubuskim, odpoczynku możecie poszukać również nad brzegami jeziora Lubiąż, które zachwyca nie tylko czystą wodą, ale też licznymi zatokami. Wokół jeziora można wybrać się na liczne szlaki piesze i rowerowe. To kolejne jezioro z dobrze rozwiniętą bazą turystyczną, które w porównaniu z Mazurami jest znacznie spokojniejsze.

Pojezierze Drawskie - raj dla miłośników ciszy

Pojezierze Drawskie leży w północno-zachodniej części kraju. To kolejny niedoceniany przez turystów region Polski. Znajduje się tu blisko 250 jezior i ogromne kompleksy leśne. Nad brzegami czystych jezior i rzek odnajdziesz prawdziwą oazę spokoju.

Jezioro Drawsko

Jezioro Drawsko jest największym jeziorem Pojezierza Drawskiego. Zajmuje powierzchnię 1871,5 ha i jest drugim po Hańczy najgłębszym jeziorem w Polsce. Jego głębokość sięga 83 metrów. Ma bardzo urozmaiconą linię brzegową. Otoczone jest lasami. Miłośnicy sportów wodnych i kajakarstwa mogą odwiedzić aż 12 wysp znajdujących się na jeziorze. Plażowiczów z dziećmi z kolei przyciągają liczne naturalne i piaszczyste plaże.

Okolica jeziora Drawskiego ma dobrze rozbudowaną bazę noclegową i turystyczną. Znajdziesz nad nim zarówno wiele atrakcji, jak i miejsca, w których doświadczysz kompletnej ciszy.

Jezioro Lubie

Jezioro Lubie jest drugim pod względem wielkości jeziorem na Pojezierzu Drawskim. Również cieszy się dużą popularnością wśród turystów, dzięki czemu ma dobrze rozbudowaną bazę noclegową. Jego ponad 40-kilometrowa linia brzegowa dostarcza wielu atrakcji turystom, od pięknych i cichych zatoczek po piaszczyste plaże. Na jeziorze znajduje się 5 wysp, z czego jedna Sołtysie jest w pełni zagospodarowana i można się dostać do niej pływającym mostem lub promem.

Pojezierze Drawskie ma do zaoferowania znacznie więcej dla osób spragnionych spokoju i natury. Krystalicznie czyste jeziora polodowcowe są doskonałym miejscem do pływania, a otaczające wodę lasy do spacerowania czy rodzinnych wycieczek na rowerach.





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