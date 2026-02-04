Spis treści: Ferie zimowe w Krynicy-Zdroju. Klimat jak z pocztówki Nowoczesne stoki i doskonałe warunki do jazdy na nartach Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju. Ile kosztują skipassy? Wieża widokowa i ścieżka w koronach drzew. To gratka dla odwiedzających "Perła polskich uzdrowisk". Tam wypoczniesz i podreperujesz zdrowie Co robić po nartach? Muzea, retro klimat i imponujące widoki

Ferie zimowe w Krynicy-Zdroju. Klimat jak z pocztówki

Zimą Krynica-Zdrój wygląda jak miasteczko z bajki - przykryte białym puchem dachy drewnianych willi w stylu szwajcarskim i tyrolskim prezentują się niezwykle klimatycznie na tle lasów przywodzących na myśl kadry z kultowej sceny "Opowieści z Narnii". Pięknym widokom towarzyszy nieśpieszna atmosfera spokojnego uzdrowiska. W Krynicy-Zdroju zachwyca mnie przede wszystkim architektoniczny miszmasz, który widać na każdym kroku. Równie różnorodna jest tu przyroda - w Parku Zdrojowym możemy zaobserwować blisko 200 gatunków drzew - niektóre z nich napełniają powietrze naturalnymi olejkami eterycznymi.

Położenie Krynicy-Zdrój sprawia, że jest to świetny kierunek zarówno na dłuższy zimowy wyjazd, jak i weekendowy wypad na narty z rodziną czy przyjaciółmi. Z Krakowa czy Rzeszowa dojedziemy tu w około 2,5 godziny, a z Katowic w około 3 godziny. Warto rozważyć wizytę jeszcze tej zimy, gdyż wachlarz atrakcji jest naprawdę imponujący. Choć mamy już początek lutego, podróż z powodzeniem można planować na ferie zimowe, marzec, a przy sprzyjającej pogodzie nawet na początek kwietnia.

- Sezon narciarski planujemy do Lanego Poniedziałku - zdradza nam Daniel Lisak, szef biura Krynickiej Organizacji Turystycznej.

Czasu na korzystanie z zimowych atrakcji jest więc naprawdę sporo.

Nowoczesne stoki i doskonałe warunki do jazdy na nartach

Zimą w Krynicy-Zdroju na pierwszy plan wysuwają się oczywiście narty i to właśnie one były celem mojego wyjazdu. Muszę przyznać, warunki do jazdy są tu naprawdę bardzo dobre.

Niemałe wrażenie zrobiła na mnie stacja narciarska Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju (896 m n.p.m.). Doskonale przygotowane i oświetlone trasy są przystosowane również do jazdy nocnej, nowoczesna kanapa o dużej przepustowości zapewnia komfort oraz szybką podróż na szczyt, a widoki potrafią zachwycić - szczególnie o poranku, gdy nisko zawieszone słońce wygląda zza wzgórz, przebijając się przez mgłę.

Ośrodek narciarski oferuje 9 tras zjazdowych o zróżnicowanym stopniu trudności: 7 niebieskich i 2 czerwone, a także 3 snowparki i 4 wyciągi. Główna trasa czerwona ma 880 metrów długości, natomiast najdłuższa - niebieska trasa nr 2 - liczy aż 2 kilometry. W sezonie zimowym stacja działa od 8:00 do 21:00, z przerwą techniczną na ratrakowanie głównego stoku w godzinach 15:00-17:00.

Słotwiny Arena to nowoczesny ośrodek, w którym w ostatnich latach przeprowadzono liczne inwestycje. Do dyspozycji narciarzy są dwie szybkie 6-osobowe kanapy z osłonami, a za dobre warunki na stokach odpowiada nowoczesny system naśnieżania.

- To rodzinna stacja narciarska, skierowana do każdego - podkreśla Daniel Lisak.

To świetne miejsce dla dzieci stawiających pierwsze kroki na stoku - działa tu szkółka narciarska, gdzie rodzice mogą zostawić swoje dzieci, a następnie niezależnie udać się na stok, by pojeździć rekreacyjnie. Z kolei miłośnicy adrenaliny, mogą tu korzystać z trzech snowparków o różnym poziomie trudności - S, M i L - uznawanych za jedne z najlepszych w Polsce.

Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju. Ile kosztują skipassy?

Karnety godzinowe

- 3 godziny

Maluch (rocznik 2022+) - 1 zł

Dziecko (2018+) - 65 zł

Junior (2010+) - 91 zł

Ulgowy (uczeń / student / senior 2000+ / 1965−) - 117 zł

Dorosły - 130 zł

- 4 godziny

Maluch (2022+) - 1 zł

Dziecko (2018+) - 70 zł

Junior (2010+) - 98 zł

Ulgowy (uczeń / student / senior 2000+ / 1965−) - 126 zł

Dorosły - 140 zł

- Karnet dzienny do 15:00

Maluch (2022+) - 1 zł

Dziecko (2018+) - 85 zł

Junior (2010+) - 119 zł

Ulgowy (uczeń / student / senior 2000+ / 1965−) - 153 zł

Dorosły - 170 zł

Karnety całodzienne i wielodniowe

(dzienny + wieczorny, ważne 8:00-21:00)

- 1 dzień

Maluch - 1 zł

Dziecko - 97 zł

Junior - 136 zł

Ulgowy - 175 zł

Dorosły - 195 zł

- 2 kolejne dni

Maluch - 1 zł

Dziecko - 155 zł

Junior - 217 zł

Ulgowy - 279 zł

Dorosły - 310 zł

- 3 kolejne dni

Maluch - 1 zł

Dziecko - 230 zł

Junior - 322 zł

Ulgowy - 414 zł

Dorosły - 460 zł

- 4 kolejne dni

Maluch - 1 zł

Dziecko - 295 zł

Junior - 413 zł

Ulgowy - 531 zł

Dorosły - 590 zł

- 5 kolejnych dni

Maluch - 1 zł

Dziecko - 365 zł

Junior - 511 zł

Ulgowy - 657 zł

Dorosły - 730 zł

- 6 kolejnych dni

Maluch - 1 zł

Dziecko - 425 zł

Junior - 595 zł

Ulgowy - 765 zł

Dorosły - 850 zł

- 7 kolejnych dni

Maluch - 1 zł

Dziecko - 485 zł

Junior - 679 zł

Ulgowy - 873 zł

Dorosły - 970 zł

Jeśli chcemy uniknąć tłoku na stoku, warto przyjść na narty z samego rana

Wieża widokowa i ścieżka w koronach drzew. To gratka dla odwiedzających

Słotwiny Arena przyciąga nie tylko narciarzy. Przy górnej stacji wyciągu wśród malowniczych lasów Beskidu Sądeckiego, powstała wieża widokowa, która wznosi się na wysokość niemal 50 metrów. Imponuje swoją konstrukcją - została wykonana z robinii akacjowej (potocznie nazywanej akacją) - drewna, które prezentuje się naprawdę efektownie. Niemałe wrażenie robi po zmroku, gdy jest dodatkowo podświetlana.

Do wieży prowadzi ponad kilometrowa przyrodniczo-edukacyjna ścieżka w koronach drzew. To doskonała okazja do podziwiania widoków oraz zrelaksowania się na łonie natury. Po drodze rozmieszczono instalacje edukacyjne, które pozwalają lepiej poznać lokalną przyrodę i historię regionu.

Dodatkową atrakcją - szczególnie dla najmłodszych - jest 60-metrowa zjeżdżalnia, stanowiąca świetne zwieńczenie wizyty na wieży.

"Perła polskich uzdrowisk". Tam wypoczniesz i podreperujesz zdrowie

Krynica-Zdrój to urokliwa miejscowość wypoczynkowa dla całych rodzin, atrakcyjna dla gości w każdym wieku. Od lat znana jest przede wszystkim jako uzdrowisko i regularnie zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach - nie bez powodu nazywana jest "perłą polskich uzdrowisk".

Miasto słynie z bogatych złóż wód mineralnych o właściwościach leczniczych, wykorzystywanych w terapii wielu schorzeń. Znajdują się tu aż 23 ujęcia wód, z których można korzystać w czterech pijalniach:

Pijalni Głównej na krynickim deptaku,

Pijalni Mieczysław w Starym Domu Zdrojowym,

Pijalni Jana przy stacji kolejki na Górę Parkową,

Pijalni "Słotwinka" w Parku Słotwińskim (czynna tylko w sezonie letnim).

Każda z dostępnych wód ma inne właściwości. "Zuber" należy do najsilniej zmineralizowanych wód w Europie i korzystnie wpływa na układ pokarmowy. "Jan" wspiera pracę nerek, "Józef" polecany jest przy schorzeniach dróg moczowych i problemach trawiennych, natomiast "Słotwinka" bogata w magnez, bywa stosowana pomocniczo przy stanach zmęczenia, stresie oraz dolegliwościach przewodu pokarmowego.

Usytuowany w samym sercu Krynicy Stary Dom Zdrojowy, w którym dziś znajduje się pijalnia, wybudowano w 1889 roku Joanna Gajcy East News

Co robić po nartach? Muzea, retro klimat i imponujące widoki

W Krynicy-Zdroju znajdziemy całą masę atrakcji, które sprawiają, że warto zatrzymać się tam na dłużej. Jednym ze szczególnych miejsc jest Muzeum Zabawek, które niedawno przeniosło się do nowej siedziby przy ulicy Pułaskiego. Dla wielu dorosłych wizyta w tym miejscu to sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa, choć w kolekcji znajdują się także znacznie starsze eksponaty, sięgające XIX wieku.

Zbiór liczy ponad 6 tysięcy obiektów - od porcelanowych lalek i drewnianych koni na biegunach, przez zabawki z czasów PRL-u, aż po kolorowe klocki LEGO i lalki Barbie. Ciekawą atrakcją są również retro konsole do gier, które wciąż działają, dzięki czemu można samodzielnie spróbować rozgrywki sprzed lat. Bilet normalny do muzeum kosztuje 32 zł, natomiast ulgowy 27 zł.

Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest Muzeum Minerałów - prawdziwa gratka dla miłośników geologii i natury. Można tu podziwiać jedną z największych kolekcji minerałów i skamieniałości w Polsce. Wśród najbardziej imponujących eksponatów znajdują się m.in. największa muszla w kraju (ważąca 143 kg) oraz skamieniałe jaja dinozaurów.

Obowiązkowym punktem pobytu w Krynicy-Zdroju jest Góra Parkowa. Można się na nią dostać najstarszą w Polsce koleją linowo-terenową, która mimo modernizacji zachowała swój przedwojenny charakter. Przejazd nią to swoisty wehikuł czasu - podróż rozpoczyna się już w poczekalni, gdzie można poczuć atmosferę lat 30. XX wieku. W sezonie wysokim, który trwa obecnie do końca lutego, przejazd w obie strony kosztuje 35 zł w przypadku biletu normalnego oraz 29 zł dla osób uprawnionych do ulgi.

Sama Góra Parkowa to serce krynickiego uzdrowiska, wznoszące się na wysokość 742 m n.p.m. To ulubione miejsce spacerów kuracjuszy, osób szukających wyciszenia oraz miłośników rekreacji. Znajduje się tu również wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę Beskidów, Jaworzyny oraz Tatr. Górny taras widokowy położony jest na wysokości 36 metrów.

Wstęp na wieżę kosztuje:

15 zł bilet normalny

10 zł bilet ulgowy.

Zimą rodziny z dziećmi mogą tu skorzystać z polany do jazdy na sankach - wystarczy mieć własne sanki lub jabłuszko. Na szczyt można wrócić wyciągiem taśmowym (przejazd 7 zł, godzina korzystania 27 zł) lub podejść pieszo - ta opcja jest bezpłatna.

W ubiegłym roku na szczycie otwarto nową atrakcję - Polanę Muzyki i Światła. Funkcjonuje ona zarówno latem, jak i zimą, choć w innej odsłonie. Latem zachwyca kwitnącymi rzeźbami i muzycznym klimatem, natomiast zimą rozświetla ją blask tysięcy energooszczędnych diod LED, tworzących baśniową atmosferę. Inspiracją dla projektu pozostaje elegancja lat 30. XX wieku i styl art déco, silnie związany z historią Krynicy-Zdroju. Spacerując po Polanie, można podziwiać podświetlane instrumenty muzyczne, pary w strojach z epoki, stylizowane altany oraz instalacje inspirowane dźwiękiem i ruchem.

A po aktywnościach na świeżym powietrzu, wizytach w muzeach i spacerach po krynickim deptaku wieczorową porą warto zajrzeć do Pijalni Głównej, gdzie do 21 lutego odbywa się już XII festiwal Krynica Źródłem Kultury. Największe gwiazdy i zespoły polskiej sceny muzycznej koncertują w ukwieconej scenerii Pijalni dając ogromną dawkę dobrej muzyki "u źródeł". W ramach tegorocznej edycji wystąpią m.in.: Agnieszka Chylińska, Lady Pank czy Myslovitz.

Zatem czy warto odwiedzić Krynicę-Zdrój zimą? Zdecydowanie tak - bez względu na to, czy przyciąga nas wizja dnia spędzonego na stoku, czy raczej spokojne spacery wśród ośnieżonych drzew i uzdrowiskowa atmosfera sprzyjająca wyciszeniu. To miejsce, w którym tempo zwalnia, a malowniczy krajobraz i architektura z dawnych lat tworzą scenerię niemal filmową. Z kolei stacja narciarska Słotwiny Arena sprawdzi się zarówno dla miłośników białego szaleństwa, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jazdą na nartach.

