Spis treści: Kameralny kurort między morzem a Zatoką Wrzosowską Nietypowa latarnia morska. Symbol Dziwnówka zaskakuje turystów Raj dla aktywnych i miłośników sportów wodnych Od wioski rybackiej po wakacyjną miejscowość Świetna baza wypadowa na zachodni Bałtyk

Kameralny kurort między morzem a Zatoką Wrzosowską

Położony pomiędzy Bałtykiem a Zatoką Wrzosowską Dziwnówek łączy nadmorski klimat z uzdrowiskowym charakterem. To miejsce, gdzie można odpocząć od zgiełku większych kurortów, nie rezygnując przy tym z atrakcji i dobrej infrastruktury.

Największym atutem Dziwnówka jest jego malownicza plaża - szeroka, czysta, pokryta drobnym, jasnym piaskiem. W przeciwieństwie do bardziej znanych kurortów regionu nawet w szczycie sezonu łatwiej znaleźć tu ciszę i spokój, które sprzyjają relaksowi.

Miejscowość otaczają rozległe sosnowe lasy, które nadają temu miejscu wyjątkowy mikroklimat. Powietrze jest nasycone jodem, a spacer leśnymi alejkami stanowi doskonałe uzupełnienie wypoczynku nad wodą.

Dziwnówek posiada status uzdrowiska. Dzięki lokalnym wodom solankowym i jodowo-bromowym prowadzi się tu leczenie schorzeń układu oddechowego, problemów krążeniowych oraz zaburzeń przemiany materii. To sprawia, że miejscowość przyciąga nie tylko wczasowiczów, ale również osoby szukające regeneracji i zdrowotnego wypoczynku.

Nietypowa latarnia morska. Symbol Dziwnówka zaskakuje turystów

Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Dziwnówka jest latarnia morska stojąca w centrum miejscowości. Choć z daleka wygląda jak klasyczna nadmorska latarnia, w rzeczywistości jest dekoracyjną atrapą, w której dziś mieści się sklep z pamiątkami.

To nietypowy, ale rozpoznawalny symbol kurortu, przy którym chętnie fotografują się odwiedzający.

Największą atrakcją Dziwnówka pozostaje szeroka, malownicza plaża Krzysztof Zatycki Agencja FORUM

Raj dla aktywnych i miłośników sportów wodnych

Położenie pomiędzy morzem a Zatoką Wrzosowską sprawia, że Dziwnówek jest świetnym kierunkiem dla osób, które lubią aktywny wypoczynek.

Na wodach zatoki działają szkoły windsurfingu i kitesurfingu, które oferują zajęcia zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Popularnością cieszą się również wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych.

Dla rowerzystów przygotowano rozbudowaną sieć tras prowadzących przez lasy i nadmorskie miejscowości. Bez większego wysiłku można stąd dotrzeć do Dziwnowa, Łukęcina, Pobierowa, a nawet Trzęsacza i Rewala.

W pobliżu znajdują się także dodatkowe atrakcje dla rodzin, w tym park dinozaurów oraz stadniny oferujące naukę jazdy konnej.

Okolice Zatoki Wrzosowskiej to świetne miejsce dla osób lubiących aktywny wypoczynek Frauke Scholz Agencja FORUM

Od wioski rybackiej po wakacyjną miejscowość

Choć dziś Dziwnówek kojarzy się głównie z wakacyjnym wypoczynkiem, wieś ma dość bogatą historię. Pierwsze wzmianki o osadzie pojawiły się w 1503 r. Od początku istnienia Dziwnówek był wsią rybacką. Początek działalności letniskowej jest datowany na 1867 rok.

Dawniej funkcjonował pod niemiecką nazwą Klein Dievenow, a w marcu 1945 roku stał się miejscem zaciętych walk.

Po wojnie miejscowość zaczęła dynamicznie się rozwijać. W latach 60. powstała słynna Słoneczna Promenada, a kolejne dekady przyniosły rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i nowoczesnej infrastruktury turystycznej.

Dziś ślady tej historii można odnaleźć m.in. przy pomnikach upamiętniających żołnierzy oraz w lokalnych zabytkach sakralnych.

Świetna baza wypadowa na zachodni Bałtyk

Dziwnówek jest doskonale skomunikowany z najważniejszymi atrakcjami regionu. Leży przy drogach wojewódzkich nr 102 i 103, dzięki czemu łatwo dostać się stąd zarówno do Międzyzdrojów i Świnoujścia, jak i w stronę Kołobrzegu.

Blisko stąd także do Kamienia Pomorskiego, Dziwnowa czy popularnego Pobierowa.

To idealna propozycja dla tych, którzy chcą codziennie odkrywać nowe zakątki wybrzeża, a wieczorem wracać do spokojniejszej, bardziej kameralnej miejscowości.

