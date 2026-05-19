Kameralna wieś nad Bałtykiem bez tłoku. Mało kto wie, że ma status uzdrowska
Dziwnówek to jedna z mniejszych miejscowości letniskowych nad polskim morzem. Przyciąga tych, którzy szukają spokojniejszego wypoczynku z dala od zatłoczonych kurortów. Szeroka plaża, sosnowe lasy i kameralna atmosfera sprawiają, że to idealne miejsce na relaks nad Bałtykiem.
Kameralny kurort między morzem a Zatoką Wrzosowską
Położony pomiędzy Bałtykiem a Zatoką Wrzosowską Dziwnówek łączy nadmorski klimat z uzdrowiskowym charakterem. To miejsce, gdzie można odpocząć od zgiełku większych kurortów, nie rezygnując przy tym z atrakcji i dobrej infrastruktury.
Największym atutem Dziwnówka jest jego malownicza plaża - szeroka, czysta, pokryta drobnym, jasnym piaskiem. W przeciwieństwie do bardziej znanych kurortów regionu nawet w szczycie sezonu łatwiej znaleźć tu ciszę i spokój, które sprzyjają relaksowi.
Miejscowość otaczają rozległe sosnowe lasy, które nadają temu miejscu wyjątkowy mikroklimat. Powietrze jest nasycone jodem, a spacer leśnymi alejkami stanowi doskonałe uzupełnienie wypoczynku nad wodą.
Dziwnówek posiada status uzdrowiska. Dzięki lokalnym wodom solankowym i jodowo-bromowym prowadzi się tu leczenie schorzeń układu oddechowego, problemów krążeniowych oraz zaburzeń przemiany materii. To sprawia, że miejscowość przyciąga nie tylko wczasowiczów, ale również osoby szukające regeneracji i zdrowotnego wypoczynku.
Nietypowa latarnia morska. Symbol Dziwnówka zaskakuje turystów
Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Dziwnówka jest latarnia morska stojąca w centrum miejscowości. Choć z daleka wygląda jak klasyczna nadmorska latarnia, w rzeczywistości jest dekoracyjną atrapą, w której dziś mieści się sklep z pamiątkami.
To nietypowy, ale rozpoznawalny symbol kurortu, przy którym chętnie fotografują się odwiedzający.
Raj dla aktywnych i miłośników sportów wodnych
Położenie pomiędzy morzem a Zatoką Wrzosowską sprawia, że Dziwnówek jest świetnym kierunkiem dla osób, które lubią aktywny wypoczynek.
Na wodach zatoki działają szkoły windsurfingu i kitesurfingu, które oferują zajęcia zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Popularnością cieszą się również wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych.
Dla rowerzystów przygotowano rozbudowaną sieć tras prowadzących przez lasy i nadmorskie miejscowości. Bez większego wysiłku można stąd dotrzeć do Dziwnowa, Łukęcina, Pobierowa, a nawet Trzęsacza i Rewala.
W pobliżu znajdują się także dodatkowe atrakcje dla rodzin, w tym park dinozaurów oraz stadniny oferujące naukę jazdy konnej.
Od wioski rybackiej po wakacyjną miejscowość
Choć dziś Dziwnówek kojarzy się głównie z wakacyjnym wypoczynkiem, wieś ma dość bogatą historię. Pierwsze wzmianki o osadzie pojawiły się w 1503 r. Od początku istnienia Dziwnówek był wsią rybacką. Początek działalności letniskowej jest datowany na 1867 rok.
Dawniej funkcjonował pod niemiecką nazwą Klein Dievenow, a w marcu 1945 roku stał się miejscem zaciętych walk.
Po wojnie miejscowość zaczęła dynamicznie się rozwijać. W latach 60. powstała słynna Słoneczna Promenada, a kolejne dekady przyniosły rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i nowoczesnej infrastruktury turystycznej.
Dziś ślady tej historii można odnaleźć m.in. przy pomnikach upamiętniających żołnierzy oraz w lokalnych zabytkach sakralnych.
Świetna baza wypadowa na zachodni Bałtyk
Dziwnówek jest doskonale skomunikowany z najważniejszymi atrakcjami regionu. Leży przy drogach wojewódzkich nr 102 i 103, dzięki czemu łatwo dostać się stąd zarówno do Międzyzdrojów i Świnoujścia, jak i w stronę Kołobrzegu.
Blisko stąd także do Kamienia Pomorskiego, Dziwnowa czy popularnego Pobierowa.
To idealna propozycja dla tych, którzy chcą codziennie odkrywać nowe zakątki wybrzeża, a wieczorem wracać do spokojniejszej, bardziej kameralnej miejscowości.
