Każdy podróżujący powinien to wiedzieć. Zmiany dotyczące EKUZ

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który dla własnego dobra powinien posiadać każdy podróżujący po Unii Europejskiej. Dzięki EKUZ znacznie łatwiej można uzyskać niezbędną pomoc medyczną za granicą. Od 1 stycznia 2026 roku Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził istotne zmiany w sposobie składania wniosków o wydanie EKUZ.

EKUZ wydawana bezpłatnie, a wniosek można złożyć m.in. za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.
EKUZ wydawana bezpłatnie, a wniosek można złożyć m.in. za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.123RF/PICSEL

Zmiany w sposobie składania wniosków o EKUZ

Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 stycznia 2026 roku wprowadził zmiany w składaniu wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Do tej pory wnioski o EKUZ można było składać m.in. przez platformę e-PUAP, osobiście w oddziałach NFZ czy pocztą. Od stycznia 2026 roku wniosek o kartę można złożyć wyłącznie online - przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub mobilną aplikację mojeIKP.

Zobacz również:

Parasolki rozwieszone nad ulicą Grunwaldzką stały się symbolem Połczyna-Zdroju
Podróże

Tu padają polskie rekordy długowieczności. W czym tkwi sekret nieznanego uzdrowiska?

Magdalena Kowalska
Magdalena Kowalska

Jak złożyć wniosek o EKUZ?

Zmiany w sposobie składania wniosków o EKUZ mają przyśpieszyć i ułatwić cały proces. Rzeczywiście nie jest on skomplikowany, wystarczy zalogować się do IKP i wybrać zakładkę "Ubezpieczenie zdrowotne za granicą". Następnie należy podać dane osobowe i przewidywany czas pobytu. Po elektronicznym przesłaniu wniosku można śledzić jego realizację w systemie.

Zobacz również:

Planujesz zacząć naukę jazdy na nartach? Lepiej dmuchać na zimne i zakupić dodatkowe ubezpieczenie
Podróże

Wyjeżdżasz na ferie? Przez ten błąd możesz wrócić z wysokim rachunkiem do zapłacenia

Karolina Burda
Karolina Burda

    Co to jest EKUZ?

    Wybierając się na wakacje do Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, czy każdego innego kraju Unii Europejskiej warto mieć przy sobie EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz państwach EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), czyli w: Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Dzięki EKUZ w razie nagłej choroby, wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu za granicą można skorzystać z pomocy medycznej na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. Karta wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku.

    Zobacz również:

    Zainspiruj się nowymi kierunkami i praktycznymi poradami dla podróżniczek. Sprawdź więcej artykułów na kobieta.interia.pl

    Skrzydło samolotu ponad warstwą chmur o zachodzie słońca, pastelowe barwy nieba i widoczny napis 'podróże' w fioletowym kolorze, w lewym górnym rogu logo portalu interia KOBIETA.
    Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirująCanva ProINTERIA.PL
    Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna WendzikowskaINTERIA.PL
    Oceń artykuł
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze