Zmiany w sposobie składania wniosków o EKUZ

Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 stycznia 2026 roku wprowadził zmiany w składaniu wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Do tej pory wnioski o EKUZ można było składać m.in. przez platformę e-PUAP, osobiście w oddziałach NFZ czy pocztą. Od stycznia 2026 roku wniosek o kartę można złożyć wyłącznie online - przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub mobilną aplikację mojeIKP.

Jak złożyć wniosek o EKUZ?

Zmiany w sposobie składania wniosków o EKUZ mają przyśpieszyć i ułatwić cały proces. Rzeczywiście nie jest on skomplikowany, wystarczy zalogować się do IKP i wybrać zakładkę "Ubezpieczenie zdrowotne za granicą". Następnie należy podać dane osobowe i przewidywany czas pobytu. Po elektronicznym przesłaniu wniosku można śledzić jego realizację w systemie.

Co to jest EKUZ?

Wybierając się na wakacje do Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, czy każdego innego kraju Unii Europejskiej warto mieć przy sobie EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz państwach EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), czyli w: Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Dzięki EKUZ w razie nagłej choroby, wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu za granicą można skorzystać z pomocy medycznej na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. Karta wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku.

