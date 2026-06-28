Coraz więcej osób szuka dziś sposobu na podróżowanie po Polsce bez wydawania kilku tysięcy złotych na każdy wyjazd. Wśród alternatyw regularnie pojawia się PTTK. Organizacja przez wielu kojarzona jest z wypoczynkiem w okresie PRL i jest to konotacja słuszna - w wielu zakładach pracy działały wtedy lokalne oddziały towarzystwa, organizujące wyjazdy na weekendowe wycieczki i dłuższe pobyty. Osoby, któe wychowały się w okresie Polski Ludowej pamietają też szkolne rajdy pod egidą PTTK oraz prowadzone przez organizację górskie schroniska. Mimo, że to czasy dawno minione, PTTK wciąż działa i dziś staje się sposobem na odkrycie podróżowania na nowo.

W lokalnych oddziałach często można usłyszeć podobne historie. Ktoś trafia na pierwszą wycieczkę przypadkiem, zachęcony przez znajomego lub zauważonym w internecie ogłoszeniem. Początkowo planuje pojedynczy wyjazd, a kilka miesięcy później regularnie sprawdza kalendarz kolejnych wypraw.

Uczestnicy przyznają, że jedną z największych zalet jest brak konieczności organizowania wszystkiego samodzielnie. Nie trzeba planować trasy, szukać przewodnika ani zastanawiać się, które miejsca warto zobaczyć po drodze. Wystarczy zapisać się na wyjazd.

Od górskich szlaków po małe miasteczka

Wielu uczestników mówi, że dzięki PTTK zobaczyli miejsca, do których prawdopodobnie nigdy nie trafiliby samodzielnie. Nie są to wyłącznie popularne kurorty czy najbardziej znane atrakcje turystyczne.

Przewodnicy często prowadzą grupy przez mniej znane szlaki, pokazują lokalne zabytki, opowiadają historie regionów i zwracają uwagę na miejsca pomijane przez większość turystów.

- Naszą rolą jest nie tylko organizowanie wyjazdów, ale też pokazywanie ludziom mniej znanych miejsc w Polsce - podkreśla jeden z przewodników związanych z PTTK.

Nie brakuje również osób, które po przejściu na emeryturę właśnie w ten sposób wróciły do aktywnego podróżowania. Zamiast spędzać weekendy w domu, zaczęły regularnie uczestniczyć w spacerach krajoznawczych, wycieczkach autokarowych czy górskich wędrówkach.

Na trasach spotykają się osoby w różnym wieku 123RF/PICSEL

Dla wielu ważni są nie tylko przewodnicy, ale też ludzie

Osoby związane z oddziałami PTTK często podkreślają, że z czasem największą wartością stają się nie same wyjazdy, lecz ludzie.

Na trasach spotykają się osoby w różnym wieku, które łączy ciekawość świata i chęć aktywnego spędzania czasu. Niejedna znajomość rozpoczęła się podczas wspólnego marszu szlakiem lub postoju przy schronisku.

Niektórzy uczestnicy przyznają, że początkowo zapisali się wyłącznie ze względu na możliwość zwiedzania. Po kilku wyjazdach zaczęli wracać także dla atmosfery i towarzystwa.

Czym właściwie jest PTTK?

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze działa od 1950 roku i należy do największych organizacji turystycznych w kraju. Skupia blisko 68 tysięcy członków działających w setkach oddziałów, kół i klubów.

PTTK organizuje wycieczki, prowadzi schroniska i inne obiekty noclegowe, zajmuje się krajoznawstwem oraz opiekuje się znaczną częścią oznakowanych szlaków turystycznych w Polsce. Są to dziesiątki tysięcy kilometrów tras pieszych, rowerowych, narciarskich, wodnych i jeździeckich.

Organizacja współpracuje także z przewodnikami, instruktorami krajoznawstwa oraz specjalistami zajmującymi się ochroną przyrody.

Legitymacja PTTK - ile kosztuje członkostwo i co daje turystom?

Osoby, które regularnie wybierają się na górskie wędrówki, piesze wyprawy lub wycieczki rowerowe, mogą rozważyć dołączenie do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Po opłaceniu składki członek organizacji otrzymuje legitymację PTTK, z którą wiążą się konkretne udogodnienia.

Jednym z najważniejszych benefitów jest ubezpieczenie, przydatne podczas aktywnego wypoczynku. Legitymacja umożliwia także korzystanie z rabatów w wybranych obiektach związanych z PTTK, m.in. w schroniskach, hostelach, zajazdach, campingach, ośrodkach wypoczynkowych i punktach gastronomicznych na terenie Polski.

Koszt przystąpienia do organizacji wynosi około 65 zł w przypadku składki normalnej oraz około 40 zł przy składce ulgowej.

Ta organizacja od lat pomaga zwiedzać Polskę. Dziś znów zyskuje popularność 123RF/PICSEL

Nie tylko dla członków

Wiele wydarzeń organizowanych przez PTTK jest dostępnych również dla osób niezrzeszonych. Ci, którzy podróżują regularnie, mogą jednak zdecydować się na członkostwo i korzystać z dodatkowych uprawnień, w tym wybranych zniżek oraz ubezpieczenia.

Dla części osób PTTK pozostaje sentymentalnym wspomnieniem z młodości. Inni odkrywają je dopiero dziś. Łączy ich jedno. Przekonanie, że Polska wciąż potrafi zaskoczyć, zwłaszcza gdy pokazuje ją ktoś, kto zna jej mniej oczywiste zakątki.

Wycieczki z PTTK - gdzie znaleźć propozycje tras i zapisać się na wyjazd?

Osoby zainteresowane udziałem w wycieczkach organizowanych przez PTTK powinny w pierwszej kolejności sprawdzić ofertę najbliższego oddziału lub koła Towarzystwa. To właśnie lokalne jednostki przygotowują wyprawy, publikują harmonogramy wydarzeń i przyjmują zgłoszenia uczestników.

PTTK pomaga również w samodzielnym planowaniu podróży i poznawaniu atrakcyjnych zakątków Polski. Służą temu punkty informacji turystycznej, w których można znaleźć propozycje szlaków, opisy zabytków, obiektów krajoznawczych oraz miejsc o walorach edukacyjnych. To przydatne rozwiązanie dla osób, które chcą zaplanować wycieczkę, ale nie wiedzą, od czego zacząć.

W takich punktach dostępne są między innymi mapy, przewodniki, informacje o noclegach oraz ważne numery alarmowe obowiązujące w danym regionie. Często można tam również kupić lokalne pamiątki. Punkty informacji turystycznej działają przede wszystkim w większych miastach i miejscowościach chętnie odwiedzanych przez turystów.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza niemal 70 tys. osób i działa poprzez około 300 oddziałów w całym kraju. Aktywną działalność prowadzą między innymi jednostki w Rzeszowie, Sanoku, Katowicach, Krośnie, Kielcach, Jaśle, Jaworznie, Chrzanowie, Chorzowie, Krakowie oraz Nowym Sączu.

Wycieczki PTTK - jakie wyjazdy są dostępne i z jakim wydatkiem trzeba się liczyć?

Oferta wycieczek organizowanych przez PTTK jest zróżnicowana - obejmuje zarówno kilkugodzinne spacery i jednodniowe wypady, jak i dłuższe wyjazdy z noclegami oraz programem zwiedzania.

Najprostszą i zwykle najtańszą formą aktywności są wycieczki piesze oraz krajoznawcze. Mogą prowadzić między innymi przez Jurę Krakowsko-Częstochowską, Beskidy czy dolinki w okolicach Krakowa. Często nie wymagają wynajęcia transportu, ponieważ uczestnicy docierają na miejsce komunikacją publiczną. W takim przypadku głównym wydatkiem pozostaje zakup biletu na przejazd. Dla członków PTTK sam udział w pieszej wyprawie bywa bezpłatny.

Popularną propozycją są także jednodniowe wycieczki autokarowe, organizowane najczęściej w góry lub do atrakcyjnych miejsc położonych w niewielkiej odległości od danego oddziału. Cena takiego wyjazdu zwykle mieści się w przedziale od 100 do 150 zł. Opłata obejmuje zazwyczaj przejazd autokarem, ubezpieczenie oraz opiekę przewodnika. Osobno mogą być rozliczane bilety do muzeów, zamków, parków lub innych odwiedzanych obiektów.

PTTK przygotowuje również wyjazdy kilkudniowe, trwające najczęściej od dwóch do czterech dni. Są to między innymi weekendowe wyprawy w bardziej odległe części kraju oraz objazdowe wycieczki poświęcone konkretnym regionom, takim jak Roztocze, Warmia czy Mazowsze. W przypadku czterodniowego wyjazdu, obejmującego noclegi, zwiedzanie oraz wyżywienie w formie śniadań i obiadokolacji, koszt może wynosić około 1000-1500 zł.

Ceny wycieczek PTTK są zwykle ustalane na podstawie rzeczywistych kosztów organizacji, dlatego często okazują się niższe niż oferty komercyjnych biur podróży. Dodatkowe korzyści mogą przysługiwać członkom Towarzystwa, pod warunkiem opłacenia obowiązującej składki członkowskiej.

Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś(-aś) w wycieczce organizowanej przez PTTK? Tak, regularnie korzystam z takich wyjazdów Tak, uczestniczyłem(-am) kilka razy Słyszałem(-am) o PTTK, ale nigdy nie byłem(-am) na wycieczce Nie wiedziałem(-am), że PTTK nadal organizuje wyjazdy Chętnie spróbuję w przyszłości Zagłosuj





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