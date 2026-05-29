Spis treści: Podróżni nie chcą dopłacać za bagaż w samolocie Walizka została dopasowana do skrytek Paczkomatu Jak wygląda nadanie przesyłki za granicę? Czy zakup specjalnej walizki i wysyłanie jej rzeczywiście się opłaca?

Podróżni nie chcą dopłacać za bagaż w samolocie

Dodatkowe opłaty za walizki od lat są jednym z największych problemów pasażerów korzystających z tanich linii lotniczych. Nawet niewielkie przekroczenie dopuszczalnych wymiarów bagażu podręcznego może oznaczać konieczność dopłaty sięgającej kilkuset złotych.

W odpowiedzi na takie sytuacje InPost rozwija usługę międzynarodowych przesyłek Paczkomatowych i prezentuje nowe rozwiązanie skierowane do podróżnych. Firma pokazała walizkę, którą można wysłać do wybranego kraju jeszcze przed wylotem i odebrać ją na miejscu po przylocie.

Usługa działa obecnie między Polską a siedmioma krajami Europy. Przesyłki można nadawać między innymi do Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii czy Portugalii. Czas dostawy zależy od kierunku i wynosi od trzech do pięciu dni roboczych.

Walizka została dopasowana do skrytek Paczkomatu

Nowa walizka InPost Parcel Suitcase została zaprojektowana w taki sposób, aby mieściła się w skrytce C Paczkomatu. Jej wymiary wynoszą 35 x 37 x 59 cm, a pojemność to 56 litrów. Warto pamiętać, że walizka nie jest przeznaczona na podróże tanimi liniami, ponieważ jej rozmiary nie odpowiadają standardom bagażu kabinowego niskobudżetowych przewoźników.

Model wykonano z poliwęglanu odpornego na zarysowania i uszkodzenia. Walizka posiada także szyfrowany zamek oraz pasy zabezpieczające bagaż. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów są wypinane kółka, które można schować przed umieszczeniem walizki w skrytce.

Cena walizki wynosi około 320 zł. Producent podkreśla, że produkt został przygotowany głównie z myślą o osobach regularnie podróżujących po Europie i korzystających z przesyłek międzynarodowych.

Nowa usługa może się opłacać, ale głównie przy dłuższych podróżach Andrzej Kulpita East News

Jak wygląda nadanie przesyłki za granicę?

Nadanie walizki odbywa się podobnie jak w przypadku standardowej przesyłki Paczkomatowej. W aplikacji lub na stronie internetowej należy wybrać przesyłkę międzynarodową, wskazać kraj nadania i odbioru oraz podać dane odbiorcy.

W zależności od kraju wymagane jest użycie etykiety lub kodu QR. We Francji, Hiszpanii i Portugalii możliwe są oba rozwiązania, natomiast we Włoszech, Belgii, Holandii i Luksemburgu konieczne jest nadanie przesyłki z wydrukowaną etykietą.

Aby usługa była wygodna, podróż trzeba odpowiednio zaplanować. Walizkę należy nadać z wyprzedzeniem, tak aby dotarła do Paczkomatu jeszcze przed przyjazdem właściciela. W praktyce oznacza to konieczność wcześniejszego przygotowania wyjazdu, ale dla wielu podróżnych może być to sposób na uniknięcie wysokich opłat za bagaż lotniczy.

Czy zakup specjalnej walizki i wysyłanie jej rzeczywiście się opłaca?

Wszystko zależy od kierunku podróży oraz cen bagażu oferowanych przez linie lotnicze. Koszt przesyłki międzynarodowej w InPost różni się w zależności od kraju, z którego nadajemy walizkę.

Przykładowo wysłanie bagażu z Polski do Włoch kosztuje 54,99 zł, natomiast przesyłka powrotna do Polski wyceniona jest na 49,99 zł. Wyższe ceny obowiązują w przypadku takich krajów jak Francja, Belgia czy Holandia - tam nadanie walizki do Polski kosztuje 104,99 zł. Najdroższa jest obecnie wysyłka z Portugalii, za którą trzeba zapłacić 125,99 zł.

W wielu przypadkach koszt nadania walizki może okazać się niższy niż dopłata za dodatkowy bagaż w tanich liniach lotniczych, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Przewóz większego bagażu podręcznego kosztować może nawet 215 zł w jedną stronę, w przypadku popularnych turystycznie i nieco dalszych kierunków.

Zainspiruj się nowymi kierunkami i praktycznymi poradami dla podróżniczek. Sprawdź więcej artykułów na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL





Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press