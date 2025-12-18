Korona Poznania - nietypowy sposób na zwiedzenie miasta
Chyba każdy słyszał o Koronie Gór Polski - projekcie zachęcającym do zdobywania najwyższych szczytów naszego kraju. To między innymi ta inicjatywa stała się inspiracją do stworzenia lokalnej odsłony w Poznaniu. Korona Poznania to nietypowy projekt turystyczny, który pozwala spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy. W trakcie zdobywania kolejnych wzniesień uczestnicy zbierają pieczątki, a na zdobywców pełnej korony czeka wyjątkowa odznaka.
Nietypowy sposób na zwiedzanie Poznania. To przygoda nie tylko dla turystów
Korona Poznania to inicjatywa, która zachęca mieszkańców i turystów do aktywnego odkrywania najwyższych i najciekawszych wzniesień w mieście. Obecnie wytypowano ich siedem - każde wyróżnia się wyjątkową historią, walorami przyrodniczymi lub ciekawymi widokami.
Mimo że o Koronie Poznania pisano już niemal 20 lat temu, o projekcie zrobiło się głośno dopiero w zeszłym roku za sprawą Magdy Adamczewskiej, autorki bloga tulismanore.pl. Blogerka i pasjonatka gór postanowiła dać zdobywcom dodatkową motywację - wraz z mężem Maciejem Adamczewskim zaprojektowała odznakę, którą otrzymać mogą wyłącznie osoby, które weszły na wszystkie szczyty.
W rozmowie z Interią zdradziła, co było inspiracją do stworzenia odznaki "Korona Poznania":
- Inspiracją była moja wieloletnia górska pasja oraz uczestnictwo w takich projektach, jak Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór, Korona Sudetów czy obecnie Korona Europy. Prowadząc blog o tematyce górskiej, zaczęłam zastanawiać się, czy w Poznaniu istnieje odznaka turystyczna zachęcająca do odwiedzenia najwyższych wzniesień miasta.
Podczas poszukiwań trafiła na wzmianki o Koronie Poznania - pomyśle opisywanym już w 2007 roku przez dziennikarzy "Gazety Wyborczej", którzy humorystycznie przedstawili zdobycie pięciu poznańskich szczytów.
- Nikt jednak nie rozwinął tego pomysłu i oficjalnie nie podjął się stworzenia oficjalnej odznaki - przyznaje.
Jak dodaje Magda Adamczewska, dodatkową inspiracją była Korona Warszawy - projekt, który ruszył zaledwie dwa miesiące wcześniej. Jej zdobycie dało autorce impuls do stworzenia podobnej inicjatywy w Poznaniu.
- Korona Poznania oficjalnie działa już rok, a pierwszym zdobywcą był pan Przemysław Nowak, który zdobył ją 16 grudnia 2024 roku. Od tego czasu z radością pokazuję mieszkańcom i odwiedzającym miasto, że również tutaj można aktywnie spędzać czas, odkrywać mniej znane zakątki i poczuć odrobinę górskiego klimatu - wyjaśnia Magda Adamczewska.
W projekcie może wziąć udział każdy - niezależnie od kondycji czy wieku. Wzniesienia można zdobywać w dowolnej kolejności i w dowolny sposób: pieszo, biegiem, a nawet rowerem, o ile pozwalają na to przepisy danego obszaru. Nie obowiązuje też żaden limit czasowy, dlatego to świetna propozycja zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Poznań o każdej porze roku.
Siedem szczytów Korony Poznania - zdobyć je można w jeden weekend
Każde ze wzgórz ma swój własny charakter. Na liście znajdują się:
- Góra Moraska (154 m n.p.m.) - najwyższe wzgórze Poznania, znane z rezerwatu meteorytowego i pięknych widoków.
- Kokoryczowe Wzgórze (110 m n.p.m.) - ukryte w Lesie Radojewskim, bajeczne zwłaszcza wiosną, gdy zakwita tam kokorycz.
- Kopiec Wolności (100 m n.p.m.) - symboliczny kopiec z panoramą na Maltę i centrum miasta, niestety wejście na szczyt możliwe jest tylko 3 maja i 11 listopada, jednak nie jest to przeszkodą w zdobyciu Korony Poznania - wówczas zdjęcie potwierdzające naszą obecność w okolicy wystarczy wykonać z dołu.
- Górka w Lasku Marcelińskim (85 m n.p.m.) - popularne miejsce spacerów, dawniej fragment wydmy.
- Dzwon Pokoju i Przyjaźni (84 m n.p.m.) - wzniesienie na Cytadeli z dzwonem upamiętniającym ideę pokoju.
- Wzgórze Św. Wojciecha (74 m n.p.m.) - miejsce spoczynku zasłużonych Wielkopolan.
- Góra Przemysła (74 m n.p.m.) - serce Starego Miasta z odbudowanym Zamkiem Królewskim i tarasem widokowym.
Dodatkowo można wspiąć się na ósme wzniesienie Wzgórze Berlińskie (104 m n.p.m.) - historyczny punkt widokowy na okolice Ławicy, jednak nie jest to obowiązkowe. Więcej informacji o każdym z tych miejsc znajdziemy na blogu tulismanore.pl.
Jak zdobyć odznakę Korony Poznania? To świetna pamiątka
Aby potwierdzić wejście na poszczególne szczyty, wystarczy zrobić zdjęcie (również selfie) dokumentujące obecność w danym miejscu. Komplet fotografii należy następnie przesłać mailowo do organizatorki. Po weryfikacji uczestnik może zamówić Pakiet Zdobywcy w cenie 49 zł.
W skład pakietu wchodzą:
- metalowy pin Korony Poznania,
- imienny dyplom zdobywcy,
- magnes z grafiką projektu.
Wszystkie elementy pakietu zostały starannie zaprojektowane przez Magdę i Macieja Adamczewskich. To jednak nie wszystko - na zdobywców czekają też pamiątkowe pieczątki.
- Razem przygotowaliśmy osiem pięknych pieczątek oraz ulotkę do ich zbierania, które można dostać już w 13 punktach w pobliżu poszczególnych szczytów, m.in. w Zamku Przemysła, Muzeum Uzbrojenia oraz kilku kawiarniach i restauracjach - komentuje Magda Adamczewska.
Jak dodaje autorka projektu, w każdej lokalizacji znaleźć można również Mini Kroniki Korony Poznania, do których każdy uczestnik może się wpisać.
- Obecnie jestem też w trakcie oznaczania wzniesień tabliczkami z nazwą i wysokością, trzy są już powieszone, a kolejne czekają na zgody zarządców terenów - dodaje.
Projekt działa bezterminowo, dlatego każdy może zdobywać kolejne wzniesienia we własnym tempie, traktując to jako zabawę, cel na nowy rok albo nietypowy sposób na zwiedzanie miasta.
