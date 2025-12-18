Spis treści: Nietypowy sposób na zwiedzanie Poznania. To przygoda nie tylko dla turystów Siedem szczytów Korony Poznania - zdobyć je można w jeden weekend Jak zdobyć odznakę Korony Poznania? To świetna pamiątka

Nietypowy sposób na zwiedzanie Poznania. To przygoda nie tylko dla turystów

Korona Poznania to inicjatywa, która zachęca mieszkańców i turystów do aktywnego odkrywania najwyższych i najciekawszych wzniesień w mieście. Obecnie wytypowano ich siedem - każde wyróżnia się wyjątkową historią, walorami przyrodniczymi lub ciekawymi widokami.

Mimo że o Koronie Poznania pisano już niemal 20 lat temu, o projekcie zrobiło się głośno dopiero w zeszłym roku za sprawą Magdy Adamczewskiej, autorki bloga tulismanore.pl. Blogerka i pasjonatka gór postanowiła dać zdobywcom dodatkową motywację - wraz z mężem Maciejem Adamczewskim zaprojektowała odznakę, którą otrzymać mogą wyłącznie osoby, które weszły na wszystkie szczyty.

W rozmowie z Interią zdradziła, co było inspiracją do stworzenia odznaki "Korona Poznania":

- Inspiracją była moja wieloletnia górska pasja oraz uczestnictwo w takich projektach, jak Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór, Korona Sudetów czy obecnie Korona Europy. Prowadząc blog o tematyce górskiej, zaczęłam zastanawiać się, czy w Poznaniu istnieje odznaka turystyczna zachęcająca do odwiedzenia najwyższych wzniesień miasta.

Podczas poszukiwań trafiła na wzmianki o Koronie Poznania - pomyśle opisywanym już w 2007 roku przez dziennikarzy "Gazety Wyborczej", którzy humorystycznie przedstawili zdobycie pięciu poznańskich szczytów.

- Nikt jednak nie rozwinął tego pomysłu i oficjalnie nie podjął się stworzenia oficjalnej odznaki - przyznaje.

Jak dodaje Magda Adamczewska, dodatkową inspiracją była Korona Warszawy - projekt, który ruszył zaledwie dwa miesiące wcześniej. Jej zdobycie dało autorce impuls do stworzenia podobnej inicjatywy w Poznaniu.

- Korona Poznania oficjalnie działa już rok, a pierwszym zdobywcą był pan Przemysław Nowak, który zdobył ją 16 grudnia 2024 roku. Od tego czasu z radością pokazuję mieszkańcom i odwiedzającym miasto, że również tutaj można aktywnie spędzać czas, odkrywać mniej znane zakątki i poczuć odrobinę górskiego klimatu - wyjaśnia Magda Adamczewska.

W projekcie może wziąć udział każdy - niezależnie od kondycji czy wieku. Wzniesienia można zdobywać w dowolnej kolejności i w dowolny sposób: pieszo, biegiem, a nawet rowerem, o ile pozwalają na to przepisy danego obszaru. Nie obowiązuje też żaden limit czasowy, dlatego to świetna propozycja zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Poznań o każdej porze roku.

Korona Poznania to świetny pomysł zarówno na zwiedzanie miasta, jak i aktywne spędzenie czasu z rodziną czy przyjaciółmi archiwum prywatne

Siedem szczytów Korony Poznania - zdobyć je można w jeden weekend

Każde ze wzgórz ma swój własny charakter. Na liście znajdują się:

Góra Moraska (154 m n.p.m.) - najwyższe wzgórze Poznania, znane z rezerwatu meteorytowego i pięknych widoków.

K okoryczowe Wzgórze (110 m n.p.m.) - ukryte w Lesie Radojewskim, bajeczne zwłaszcza wiosną, gdy zakwita tam kokorycz.

Kopiec Wolności (100 m n.p.m.) - symboliczny kopiec z panoramą na Maltę i centrum miasta, niestety wejście na szczyt możliwe jest tylko 3 maja i 11 listopada, jednak nie jest to przeszkodą w zdobyciu Korony Poznania - wówczas zdjęcie potwierdzające naszą obecność w okolicy wystarczy wykonać z dołu.

Górka w Lasku Marcelińskim (85 m n.p.m.) - popularne miejsce spacerów, dawniej fragment wydmy.

Dzwon Pokoju i Przyjaźni (84 m n.p.m.) - wzniesienie na Cytadeli z dzwonem upamiętniającym ideę pokoju.

Wzgórze Św. Wojciecha (74 m n.p.m.) - miejsce spoczynku zasłużonych Wielkopolan.

Góra Przemysła (74 m n.p.m.) - serce Starego Miasta z odbudowanym Zamkiem Królewskim i tarasem widokowym.

Dodatkowo można wspiąć się na ósme wzniesienie Wzgórze Berlińskie (104 m n.p.m.) - historyczny punkt widokowy na okolice Ławicy, jednak nie jest to obowiązkowe. Więcej informacji o każdym z tych miejsc znajdziemy na blogu tulismanore.pl.

Z Góry Przemysła rozpościera się przepiękny widok na część Starego Rynku Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Jak zdobyć odznakę Korony Poznania? To świetna pamiątka

Aby potwierdzić wejście na poszczególne szczyty, wystarczy zrobić zdjęcie (również selfie) dokumentujące obecność w danym miejscu. Komplet fotografii należy następnie przesłać mailowo do organizatorki. Po weryfikacji uczestnik może zamówić Pakiet Zdobywcy w cenie 49 zł.

W skład pakietu wchodzą:

metalowy pin Korony Poznania,

imienny dyplom zdobywcy,

magnes z grafiką projektu.

Wszystkie elementy pakietu zostały starannie zaprojektowane przez Magdę i Macieja Adamczewskich. To jednak nie wszystko - na zdobywców czekają też pamiątkowe pieczątki.

- Razem przygotowaliśmy osiem pięknych pieczątek oraz ulotkę do ich zbierania, które można dostać już w 13 punktach w pobliżu poszczególnych szczytów, m.in. w Zamku Przemysła, Muzeum Uzbrojenia oraz kilku kawiarniach i restauracjach - komentuje Magda Adamczewska.

Jak dodaje autorka projektu, w każdej lokalizacji znaleźć można również Mini Kroniki Korony Poznania, do których każdy uczestnik może się wpisać.

- Obecnie jestem też w trakcie oznaczania wzniesień tabliczkami z nazwą i wysokością, trzy są już powieszone, a kolejne czekają na zgody zarządców terenów - dodaje.

Projekt działa bezterminowo, dlatego każdy może zdobywać kolejne wzniesienia we własnym tempie, traktując to jako zabawę, cel na nowy rok albo nietypowy sposób na zwiedzanie miasta.

