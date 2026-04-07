Spis treści: Polska Skandynawia - Suwalszczyzna jakiej nie znacie Co zobaczyć w Sejnach? Suwalszczyzna - kiedy najlepiej zaplanować wyjazd? Nietypowe atrakcje Suwalszczyzny Wakacje na Suwalszczyźnie - praktyczne porady

Polska Skandynawia - Suwalszczyzna jakiej nie znacie

Podobieństwa pomiędzy Suwalszczyzną a Skandynawią nie kończą się na srogim klimacie. Krajobraz tego regionu jest niczym wyjęty z albumu o Finlandii. Kształtowały go ostatnie zlodowacenia, więc jest bogaty w jeziora rynnowe i wytopiska, pagórki morenowe, kremy i głazowiska. To właśnie tam możemy zobaczyć krystalicznie czyste jeziora polodowcowe m.in. najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza. To jeszcze nie wszystko. Suwalszczyzna słynie z dużych obszarów leśnych, torfowisk i najlepszych miejsc do obserwacji nocnego nieba, ponieważ zanieczyszczenie światłem jest tam bardzo niskie.

Na Suwalszczyźnie znajduje się kilka obszarów cennych przyrodniczo. To właśnie tam leży Suwalski Park Krajobrazowy utworzony w 1976 r. Na jego terenie znajduje się jezioro Hańcza czy Głazowisko Łopuchowskie. Na wycieczkę można udać się także do Wigierskiego Parku Narodowego nad Jeziorem Wigry oraz Doliny Rospudy, gdzie można podziwiać dziką rzekę wijącą się przez torfowiska. Obszary te są chronione ze względu na występowanie torfowisk oraz rzadkich gatunków roślin i zwierząt takich jak orlika krzykliwego, łosia, żubra czy rzadkich gatunków mchów.

Suwalszczyzna oprócz bieguna zimna zyskała także inny przydomek - Zielonych Płuc Polski. Nie bez powodu, ponieważ właśnie ten region cechuje się najczystszym powietrzem w kraju. Warto zatem skorzystać podczas urlopu z licznych ścieżek spacerowych i rowerowych, wież widokowych i ścieżek przyrodniczych, które pozwolą podziwiać dziką przyrodę i odetchnąć pełną piersią.

Suwalszczyzna słynie z dużych obszarów leśnych, torfowisk i najlepszych miejsc do obserwacji nocnego nieba Marcin Pawlukiewicz East News

Co zobaczyć w Sejnach?

Suwalszczyzna zachwyca nie tylko skandynawską przyrodą. Niezwykle ciekawa jest historia tego regionu zapisana w zabytkach i tradycjach. To właśnie tam na dalekiej północy mieszały się wpływy wielu kultur - litewskiej, polskiej, ruskiej, a także żydowskiej czy staroobrzędowców. Ich ślady widać między innymi w Sejnach - najmniejszym mieście powiatowym w Polsce zamieszkałym przez 4771 osób.

Zobacz również: Agata Zaremba

Będąc w Sejnach, koniecznie zaplanuj spacer po urokliwym rynku z wąskimi uliczkami i zabytkowym ratuszem miejskim z XIX wieku. Znajdziesz tam także wiele zabytków m.in.:

barokową Bazylikę Nawiedzenia NMP z XVII wieku z piękną figurą Matki Boskiej Sejneńskiej,

klasztor dominikański z XVII wieku znajdujący się tuż przy bazylice,

Muzeum Ziemi Sejneńskiej znajdujący się w Pałacu Biskupim,

Białą Synagogę - budynek w stylu neobarokowym z 1885 roku. Dziś stanowi siedzibę Ośrodka "Pogranicze". Znajduje się w nim muzeum judaików i scena koncertowa,

kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z XIX wieku. Dawniej znajdowała się w nim świątynia ewangelicko-augsburska.

W Sejnach warto odwiedzić restauracje, gdzie podawane są regionalne przysmaki kuchni kresowej np. kartacze, kiszka ziemniaczana czy litewskie bliny.

Biała Synagoga – budynek w stylu neobarokowym z 1885 roku Eryk Stawinski East News

Suwalszczyzna - kiedy najlepiej zaplanować wyjazd?

Suwalszczyznę można odwiedzić o każdej porze roku. Okres od maja do września jest najlepszy na rodzinne urlopy i wypoczynek dla osób aktywnych. Wówczas wszystkie szlaki piesze i rowerowe są łatwo dostępne, a pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu.

Zimą z kolei Suwalszczyzna przyciąga amatorów narciarstwa biegowego. Jedynie wiosną i późną jesienią należy liczyć się z niesprzyjającą aurą. Może być wilgotno i chłodno, a na szlakach dużo błota.

Nietypowe atrakcje Suwalszczyzny

Nietypową atrakcją Suwalszczyzny są wycieczki z obserwacją nocnego nieba. Region ten jest rajem dla amatorów astronomii, ponieważ niewielkie zanieczyszczenie światłem pozwala na obserwację nocnego nieba. Możesz podziwiać drogę mleczną i przy silnych burzach geomagnetycznych także zorzę polarną.

Zobacz również: Łukasz Piątek

Z całą rodziną można wziąć udział w corocznych Dniach Sejnieńskich czy udać się do Osady Jaćwiesko-Pruskiej w Oszkiniach. Znajduje się tam rekonstrukcja wioski plemion bałtyckich.

Wakacje na Suwalszczyźnie - praktyczne porady

Planując wypoczynek na Suwalszczyźnie, należy pamiętać o jej surowym klimacie. Nawet latem w nocy może być zimno, dlatego nie zapomnij spakować ciepłych swetrów i peleryny przeciwdeszczowej.

Na dłuższe wycieczki koniecznie zabierz ze sobą zapas prowiantu. Z dostępem do sklepów spożywczych może być ciężko ze względu na rzadką zabudowę.

Suwalszczyzna jest regionem bezpiecznym, a ludzie mieszkający w nim cechują się dużą gościnnością. Zachowaj szacunek do lokalnych tradycji i zwyczajów. Podczas biwakowania zachowaj szczególną ostrożność. Ogniska rozpalaj jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.

Kwitnące drzewa owocowe robią furorę w Hiszpanii. "Przynajmniej raz w życiu musisz to zobaczyć" © 2026 Associated Press