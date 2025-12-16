Spis treści: Beliansky Express wraca na tory. Tego widoku na zimowe Tatry się nie zapomina Beliansky Express. Tyle zapłacisz za podróż z Muszyny do Popradu Poprad: brama w Tatry Wysokie

Popularne połączenie powraca. Koleje Małopolskie poinformowały, że cieszący się ogromną popularnością Beliansky Express wraca na tory.

Pociąg na trasie Poprad-Muszyna-Poprad kursuje sezonowo i niezależnie od pory roku korzystają z niego tłumy turystów. Trudno się dziwić: z okien rozpościerają się piękne widoki na Wysokie Tatry.

Pociąg wznowi kursowanie w weekend 27-28 grudnia. Pociąg będzie odjeżdżał z Muszyny o godz. 10 i 18. Natomiast z Popradu ruszy w trasę o godz. 7.29 i 15.29. Cała podróż zajmuje niecałe dwie godziny. Beliansky Express kursuje wyłącznie w weekendy. W tym sezonie będzie kursował do 22 lutego 2026 roku.

Beliansky Express wraca na tory 27 grudnia Damian Radziak/REPORTER East News

Trasa wiedzie przez miejscowości takie jak Plaveč, Stará Ľubovňa, Podolínec, Spišská Belá zastávka, Kežmarok, Studený Potok.

Połączenie cieszy się również sporym zainteresowaniem wśród Słowaków, a tak do podróży zachęca ich narodowy przewoźnik Železničná spoločnosť Slovensko:

"Wybierzcie się na wycieczkę malowniczą doliną Popradu, podziwiajcie przyrodę i odwiedźcie historyczne zabytki znajdujące się przy granicy. Na stacji Muszyna istnieje możliwość przesiadki na połączenie do Krynicy i Krakowa" .

Beliansky Express. Tyle zapłacisz za podróż z Muszyny do Popradu

Sprzedaż biletów w złotych ma miejsce tuż przed odjazdem pociągu w Muszynie. Na pokładzie bilety można kupić wyłącznie w euro. Bilet na całą trasę, z Muszyny do Popradu, to koszt 21,50 zł/ 5 euro.

Koleje Małopolskie informują, że dzieci w wieku 6-16 lat podróżują z ulgą 50 proc. od ceny biletu normalnego (dzieci w wieku do 6 lat podróżują bezpłatnie). Na przewóz psa obowiązuje ulga 50 proc. od ceny biletu normalnego. Na przewóz roweru obowiązuje cena zryczałtowana 6,45 zł / 1,50 euro.

Do podróży pociągiem relacji Muszyna-Poprad zachęcają przede wszystkim piękne widoki Damian Radziak/REPORTER East News

Poprad: brama w Tatry Wysokie

Poprad leży w południowo-wschodniej części Kotliny Popradzkiej. Ze względu na swoje położenie jest określany mianem "bramy w Tatry Wysokie". Slovakia Travel podaje, że każdego roku miasto odwiedzają dziesiątki tysięcy turystów ze Słowacji i zagranicy. Często traktują miasto jako bazę wypadową do Starego Smokowca i innych miejscowości położonych w Tatrach.

Spiska Sobota, dzielnica miasta Poprad. W przeszłości było to miasto z bogatą historią 123RF/PICSEL

Historycznym centrum Popradu jest pl. św. Idziego o wrzecionowatym kształcie, wokół którego znajdują się kamienice z XVIII i XIX wieku. Jednym z najważniejszych zabytków jest Kościół pw. św. Idziego z XIII wieku. Na miejscu działa też Muzeum Podtatrzańskie i Galeria Tatrzańska. W dzielnicy Popradu Spišská Sobota znajduje się jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych kompleksów Słowacji.

