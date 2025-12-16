Kultowy pociąg wraca na tory. Tego widoku na Tatry się nie zapomina
Świetne wieści dla turystów. Pod koniec grudnia na tory powraca Beliansky Express. Pociąg kursuje na trasie Muszyna - Poprad i cieszy się sporą popularnością wśród turystów. Do podróży zachęcają przede wszystkim piękne widoki na Tatry.
Beliansky Express wraca na tory. Tego widoku na zimowe Tatry się nie zapomina
Popularne połączenie powraca. Koleje Małopolskie poinformowały, że cieszący się ogromną popularnością Beliansky Express wraca na tory.
Pociąg na trasie Poprad-Muszyna-Poprad kursuje sezonowo i niezależnie od pory roku korzystają z niego tłumy turystów. Trudno się dziwić: z okien rozpościerają się piękne widoki na Wysokie Tatry.
Pociąg wznowi kursowanie w weekend 27-28 grudnia. Pociąg będzie odjeżdżał z Muszyny o godz. 10 i 18. Natomiast z Popradu ruszy w trasę o godz. 7.29 i 15.29. Cała podróż zajmuje niecałe dwie godziny. Beliansky Express kursuje wyłącznie w weekendy. W tym sezonie będzie kursował do 22 lutego 2026 roku.
Trasa wiedzie przez miejscowości takie jak Plaveč, Stará Ľubovňa, Podolínec, Spišská Belá zastávka, Kežmarok, Studený Potok.
Połączenie cieszy się również sporym zainteresowaniem wśród Słowaków, a tak do podróży zachęca ich narodowy przewoźnik Železničná spoločnosť Slovensko:
"Wybierzcie się na wycieczkę malowniczą doliną Popradu, podziwiajcie przyrodę i odwiedźcie historyczne zabytki znajdujące się przy granicy. Na stacji Muszyna istnieje możliwość przesiadki na połączenie do Krynicy i Krakowa" .
Beliansky Express. Tyle zapłacisz za podróż z Muszyny do Popradu
Sprzedaż biletów w złotych ma miejsce tuż przed odjazdem pociągu w Muszynie. Na pokładzie bilety można kupić wyłącznie w euro. Bilet na całą trasę, z Muszyny do Popradu, to koszt 21,50 zł/ 5 euro.
Koleje Małopolskie informują, że dzieci w wieku 6-16 lat podróżują z ulgą 50 proc. od ceny biletu normalnego (dzieci w wieku do 6 lat podróżują bezpłatnie). Na przewóz psa obowiązuje ulga 50 proc. od ceny biletu normalnego. Na przewóz roweru obowiązuje cena zryczałtowana 6,45 zł / 1,50 euro.
Poprad: brama w Tatry Wysokie
Poprad leży w południowo-wschodniej części Kotliny Popradzkiej. Ze względu na swoje położenie jest określany mianem "bramy w Tatry Wysokie". Slovakia Travel podaje, że każdego roku miasto odwiedzają dziesiątki tysięcy turystów ze Słowacji i zagranicy. Często traktują miasto jako bazę wypadową do Starego Smokowca i innych miejscowości położonych w Tatrach.
Historycznym centrum Popradu jest pl. św. Idziego o wrzecionowatym kształcie, wokół którego znajdują się kamienice z XVIII i XIX wieku. Jednym z najważniejszych zabytków jest Kościół pw. św. Idziego z XIII wieku. Na miejscu działa też Muzeum Podtatrzańskie i Galeria Tatrzańska. W dzielnicy Popradu Spišská Sobota znajduje się jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych kompleksów Słowacji.
