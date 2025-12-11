Spis treści: Maski, suknie i stroje z epoki. To prawdziwa podróż w czasie Impreza stała się fenomenem. Ile kosztowały bilety na bal w 2026? Globalna rywalizacja o wejściówki. Zdobyli je tylko nieliczni

Przed nami 14. edycja Wielkiego Balu Maskowego, zaplanowana na 27 czerwca 2026 r. I choć wydarzenie odbywa się w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji świata, udział może wziąć w nim każdy - pod warunkiem że wcześniej zdobędzie bilet. A to okazuje się wyzwaniem dużo cięższym niż zakup wejściówek na koncert gwiazd światowego formatu.

Bal odbywa się w Oranżerii Pałacu Wersalskiego. Uczestnicy mają także dostęp do Ogrodów Królewskich, w których tej nocy prezentowany jest Nocny Pokaz Fontann oraz widowiskowy pokaz fajerwerków. W programie znajdują się również występy tancerzy i performerów. Choć wydarzenie zaczyna się elegancko, z czasem przeradza się w żywiołową noc pełną tańca - afterparty w Ballroom Grove trwa do białego świtu.

Jego wyjątkowa sceneria, oprawa muzyczna i kostiumy przenoszą uczestników w czasie. Wybierając się na bal, nie wystarczy elegancka sukienka czy smoking. Obowiązuje ścisły dress code inspirowany modą XVII i XVIII wieku. Najważniejszym elementem stroju jest maska - bez niej nie wejdziemy na teren imprezy, nawet z ważnym biletem.

Tutaj nacisk kładzie się przede wszystkim na kreatywną modę i interpretację kostiumów niż historyczną dokładność. Dla jej zwolenników Wersal organizuje inne wydarzenie - Fêtes Galantes - tam nie tylko kostiumy, ale nawet taniec podlegają znacznie ściślejszym wytycznym.

Impreza stała się fenomenem. Ile kosztowały bilety na bal w 2026?

Zainteresowanie imprezą jest ogromne, a liczba wejściówek bardzo ograniczona. Organizatorzy, dbając o komfort oraz bezpieczeństwo uczestników udostępnili wyłącznie 2500 biletów, które rozeszły się jak świeże bułeczki.

- Wydarzenie przyciąga osoby nie tylko z Europy, ale i z całego świata, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zdobycie biletów graniczy z cudem, biorąc pod uwagę, że osoby z różnych stref czasowych i różnych kontynentów biorą udział w tym wyścigu - komentuje Daria.

Do wzrostu popularności przyczyniły się przede wszystkim media społecznościowe, w szczególności TikTok i Instagram. Dodając do tego ograniczoną ilość biletów mamy bardzo proste równanie, którego wynikiem jest wzrost ceny biletów. Ale nie byle wzrost, bo wejściówki względem roku ubiegłego podrożały aż o 60 procent. Obecnie najtańszy bilet kosztuje 240 euro (ok. 1015 zł), a najdroższy pakiet, obejmujący lożę, bufet i napoje, to już wydatek rzędu 770 euro (ok. 3250 zł).

Są tacy, którzy za imprezę na Wersalu są w stanie zapłacić ponad 3 tys. zł Figurniy Sergey 123RF/PICSEL

Globalna rywalizacja o wejściówki. Zdobyli je tylko nieliczni

Daria od dwóch miesięcy śledziła kanały organizatorów w poszukiwaniu informacji o sprzedaży, ostatecznie udostępniono ją zaledwie dwa dni przed jej startem. W poprzednim roku nie udało się jej zdobyć biletów, ponieważ sprzedaż ruszyła 10 minut wcześniej, niż zapowiadano. Tym razem była lepiej przygotowana.

Na stronę logowała się już pół godziny przed startem. Piętnaście minut przed planowaną godziną sprzedaży pojawiły się pierwsze problemy techniczne, które trwały blisko 40 minut.

- Sprzedaż miała ruszyć o 14, jednak dopiero o 14:25 dało się realnie kupić bilety. Wypełniałam formularz po francusku, choć nie znam języka, bo bałam się stracić cenne sekundy na zmianę wersji językowej strony - opowiada.

Duże zainteresowanie kupujących okazało się dopiero początkiem chaosu.

W tym samym momencie Wersal doświadczał ataku hakerskiego, o czym poinformowano w mediach społecznościowych. Nic nie działało, żadne odświeżanie strony również nie pomagało. Udało mi się zdobyć bilety tylko dlatego, że byłam na prywatnej grupie facebookowej, na którą ktoś wrzucił nowy link do zakupu udostępniony chwilę wcześniej przez Wersal. Jeśli ktoś kupował bilety po raz pierwszy lub robił to sam, nie ma opcji, że je dostał - mówi Daria, którą w całym procesie wspierała przyjaciółka, śledząc komunikaty pojawiające się na bieżąco w mediach społecznościowych.

- To była robota na dwie osoby - podsumowuje.

Sprzedaż ruszyła 4 grudnia i zakończyła się w mgnieniu oka. Czy zatem wciąż istnieje szansa na zdobycie biletów? Organizatorzy - najprawdopodobniej po to, by ograniczyć odsprzedaż wejściówek, często po zawyżonych cenach - wprowadzili zasadę, że trafiają one do uczestników dopiero na trzy dni przed wydarzeniem. Przez to obrót biletami na rynku wtórnym jest obecnie praktycznie uniemożliwiony.

