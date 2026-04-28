Spis treści: Aleja czereśniowa pod Górą Świętej Anny. Niezwykły spektakl natury Miejsce ma wyjątkową historię. Drzewa pełniły istotną funkcję Co zobaczyć przy Górze Świętej Anny oprócz kwitnącej alei?

Aleja czereśniowa pod Górą Świętej Anny. Niezwykły spektakl natury

Aleja czereśniowa pod Górą Świętej Anny to jedna z bardziej malowniczych i jednocześnie niezwykle ulotnych atrakcji przyrodniczych na Opolszczyźnie. Każdej wiosny drzewa rosnące wzdłuż drogi prowadzącej do sanktuarium obsypują się białymi, pachnącymi kwiatami, tworząc niezwykły naturalny tunel. To obowiązkowy przystanek dla osób odwiedzających Górę Świętej Anny, jednak widok jest na tyle wyjątkowy, że wielu turystów przyjeżdża tutaj specjalnie tylko po to, by zobaczyć to krótkie, ale niezwykle efektowne zjawisko.

W okolicy znajdzimy kilka takich tuneli, jednak największą uwagę zwraca aleja biegnąca wzdłuż drogi z Leśnicy na Górę Świętej Anny, a także aleje rosnące pomiędzy Ligotą Górną i Ligotą Dolną. Szacuje się, że najstarsze drzewa mają już około 90-100 lat. Choć nie są objęte formalną ochroną prawną, mają ogromne znaczenie historyczne i krajobrazowe dla lokalnej społeczności. Z biegiem lat stały się symbolem regionu.

Słynna aleja na trasie pomiędzy Leśnicą a Górą Świętej Anny liczy około dwóch kilometrów długości. Rośnie tam około 150 drzew czereśniowych, które każdej wiosny tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych krajobrazów na Opolszczyźnie.

Aby móc zobaczyć ten niezwykły spektakl natury na własne oczy trzeba się pośpieszyć - kwitnienie trwa zwykle zaledwie od 7 do 14 dni. Najbardziej widowiskowy moment przypada zwykle na przełom kwietnia i maja, choć termin kwitnienia zależy od temperatury i warunków pogodowych.

Miejsce ma wyjątkową historię. Drzewa pełniły istotną funkcję

Aleje czereśniowe pełnią również ważną funkcję przyrodniczą - poprawiają jakość powietrza, wpływają korzystnie na glebę sąsiadujących pól i stanowią cenny element lokalnego ekosystemu. Tradycja sadzenia drzew wzdłuż dróg sięga XVIII wieku i czasów Fryderyka Wielkiego. Miało to znaczenie nie tylko praktyczne i gospodarcze, związane z rolnictwem oraz sadownictwem, ale także poprawiało komfort podróżowania, dając cień w upalne dni.

Dziś ta wielowiekowa tradycja wymaga troski i kontynuacji, aby kolejne pokolenia również mogły podziwiać to wyjątkowe dziedzictwo.

Aby zachować to miejsce, rozpoczęto działania mające na celu odnowę nasadzeń i zabezpieczenie historycznego krajobrazu. Jednym z nich był projekt "Ratujmy Aleje Czereśniowe", dzięki któremu możliwe stało się odnawianie nasadzeń poprzez zaangażowanie mieszkańców i turystów.

W ramach tej inicjatywy można było symbolicznie "adoptować" drzewo i wesprzeć jego dalsze utrzymanie. Dzięki takim działaniom aleja zachowała swój niepowtarzalny charakter, a jednocześnie stała się symbolem troski o lokalną przyrodę, historię i regionalne dziedzictwo.

Aleją czereśniową warto przejechać się rowerem podczas wycieczki na Górę Świętej Anny

Co zobaczyć przy Górze Świętej Anny oprócz kwitnącej alei?

Choć wiosną największą uwagę przyciąga kwitnąca aleja, okolice Góry Świętej Anny mają znacznie więcej do zaoferowania. To miejsce wyróżnia się nie tylko pięknem przyrody, ale również bogatą historią i wyjątkowym znaczeniem kulturowym. Cały obszar znajduje się na terenie parku krajobrazowego, który zachwyca pagórkowatym krajobrazem, rozległymi polami i licznymi trasami spacerowymi.

Jednym z najważniejszych punktów w okolicy jest sanktuarium na Górze Świętej Anny - zabytkowy zespół kościelno-klasztorny, odwiedzany każdego roku przez tysiące wiernych z całej Polski. Na uwagę zasługuje neobarokowy kościół, z imponującym ołtarzem głównym, gdzie zobaczyć możemy figurę świętej Anny Samotrzeć z XV wieku.

Będąc w okolicy, warto odwiedzić rezerwat geologiczny związany z dawną działalnością wulkaniczną tego terenu. Sama Góra Świętej Anny jest bowiem pozostałością po wygasłym wulkanie, co czyni ją miejscem wyjątkowym również pod względem przyrodniczym i naukowym.

Okolica doskonale sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Liczne ścieżki zachęcają do spacerów, wycieczek rowerowych oraz odkrywania mniej znanych zakątków regionu. To również świetne miejsce dla miłośników fotografii krajobrazowej - szczególnie wiosną, gdy kwitną sady, drzewa przy drogach pokrywają się białymi kwiatami, a cały krajobraz nabiera wyjątkowego, niemal pocztówkowego charakteru.

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press