Spis treści: Plaża uznawana za jedną z najpiękniejszych na świecie Turkusowa woda i wapienne klify. Rajski krajobraz zatoki Jak dostać się do Cala Goloritzè? To nie takie proste Sardynia, która wciąż pozostaje dzika

Plaża uznawana za jedną z najpiękniejszych na świecie

Cala Goloritzè znajduje się na wschodnim wybrzeżu Sardynii, w rejonie Baunei, na terenie Parku Narodowego Gennargentu. Zatoka powstała stosunkowo niedawno - w 1962 roku w wyniku osunięcia skał. Dziś uchodzi za jeden z najbardziej spektakularnych fragmentów wybrzeża Morza Tyrreńskiego.

Plaża otoczona jest jasnymi wapiennymi klifami, które tworzą spektakularną scenerię. Jej najbardziej charakterystycznym elementem jest Aguglia di Goloritzè - monumentalna wapienna iglica o wysokości 143 metrów, będąca symbolem tego miejsca i popularnym celem wspinaczy. Krajobraz uzupełnia naturalny kamienny łuk oraz źródła słodkiej wody wypływające spod skał.

Wyjątkowy charakter zatoki sprawił, że w 1995 roku została objęta ochroną UNESCO. Od lat Cala Goloritzè regularnie trafia także do rankingów najpiękniejszych plaż Europy. W 2025 roku zdobyła pierwsze miejsce w zestawieniu The World's 50 Best Beaches, tworzonym na podstawie opinii ekspertów branży turystycznej, dziennikarzy i podróżników z całego świata.

Turkusowa woda i wapienne klify. Rajski krajobraz zatoki

Największe wrażenie robi tutaj kolor wody. Cala Goloritzè słynie z niezwykle przejrzystego morza o intensywnie turkusowym odcieniu, który zawdzięcza zarówno podwodnym źródłom, jak i jasnemu wapiennemu podłożu. W słoneczne dni tafla wody przybiera niemal fluorescencyjne barwy.

Plaża pokryta jest drobnymi, białymi kamykami i jasnym żwirem, a dno szybko staje się głębokie. Już kilka metrów od brzegu można pływać nad podwodnymi formacjami skalnymi i obserwować liczne gatunki ryb. To jedno z najlepszych miejsc na Sardynii do snorkelingu.

Cala Goloritzè pozostaje również ostoją dzikiej przyrody. W okolicznych lasach żyje m.in. rzadki jastrząb królowej, a w wodach wybrzeża Baunei można spotkać delfiny, ośmiornice oraz setki gatunków śródziemnomorskich ryb.

Plaża Cala Goloritzè słynie z niezwykle turkusowej wody

Jak dostać się do Cala Goloritzè? To nie takie proste

Dojazd do jednej z najpiękniejszych plaż świata wymaga jednak pewnego wysiłku. Samochodem można dotrzeć jedynie do parkingu przy Su Porteddu, znajdującego się na płaskowyżu Altopiano del Golgo. Stamtąd prowadzi pieszy szlak o długości około 3,5 kilometra.

Trasa wiedzie przez skaliste wzgórza i śródziemnomorską roślinność, a przejście zajmuje średnio godzinę. Ze względu na kamieniste podłoże konieczne są wygodne, pełne buty oraz zapas wody - szczególnie latem, gdy temperatury na Sardynii przekraczają 30 stopni Celsjusza. Na samej plaży nie ma restauracji ani infrastruktury turystycznej.

Ze względu na ochronę przyrody liczba odwiedzających jest ograniczana, a za wejście pobierana jest opłata. Dochód przeznaczany jest na utrzymanie rezerwatu i ochronę delikatnego ekosystemu zatoki.

Alternatywą pozostaje dotarcie drogą morską. Rejsy organizowane są m.in. z miejscowości Santa Maria Navarrese i pozwalają podziwiać niedostępne fragmenty wybrzeża Baunei z perspektywy morza. W trakcie wypraw często przewidziane są postoje na snorkeling oraz kąpiele w niewielkich zatokach ukrytych pomiędzy klifami.

Do plaży Cala Goloritzè dojść można w godzinę, pieszym szlakiem

Sardynia, która wciąż pozostaje dzika

Choć Sardynia od lat przyciąga turystów z całego świata, Cala Goloritzè wciąż zachowuje swój surowy i naturalny charakter. Zakaz cumowania dużych łodzi bezpośrednio przy plaży sprawia, że nie przypomina ona zatłoczonych kurortów.

To właśnie połączenie dzikiej przyrody, monumentalnych krajobrazów i krystalicznie czystej wody sprawia, że wielu podróżników uznaje ją za jedno z najpiękniejszych miejsc nad Morzem Śródziemnym.

