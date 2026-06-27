Lecisz samolotem? Sprawdź, gdzie spakować powerbank, zanim pojedziesz na lotnisko

Agata Zaremba

Agata Zaremba

Pakowanie bagażu przed podróżą samolotem potrafi budzić wiele wątpliwości, zwłaszcza gdy chodzi o urządzenia elektroniczne. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, gdzie należy przewozić powerbank i jakie obowiązują limity jego pojemności. Zastosowanie się do zasad jest niezwykle istotne, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo lotu.

Widok wnętrza samolotu pasażerskiego z pasażerami siedzącymi w rzędach podczas lotu.
Czy można przewozić powerbank w samolocie?Matej Kastelic123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy można zabrać powerbank do samolotu? Przepisy są jednoznaczne
  2. Powerbank w samolocie. Limity, o których wielu podróżnych zapomina
  3. Powerbank w bagażu podręcznym czy rejestrowanym?

Czy można zabrać powerbank do samolotu? Przepisy są jednoznaczne

Powerbank można zabrać na pokład samolotu, jednak jego przewóz podlega ścisłym regulacjom. Wynika to z faktu, że urządzenia tego typu wyposażone są w akumulatory litowo-jonowe, które w rzadkich przypadkach mogą ulec przegrzaniu lub zapłonowi.

Nie jest to wyłącznie teoretyczne zagrożenie. W ostatnich latach doszło do kilku incydentów związanych z bateriami litowo-jonowymi na pokładach samolotów. Jednym z najgłośniejszych był pożar samolotu linii Air Busan w styczniu 2025 roku. Ogień pojawił się jeszcze przed startem w tylnej części kadłuba. Na szczęście wszystkich pasażerów i członków załogi udało się bezpiecznie ewakuować.

Takie sytuacje zdarzały się w ostatnich latach coraz częściej i to właśnie dlatego Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz krajowe organy nadzoru lotniczego wprowadziły szczegółowe zasady dotyczące przewozu powerbanków.

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Powerbank w samolocie. Limity, o których wielu podróżnych zapomina

Znaczenie ma nie tylko miejsce przewożenia powerbanku, ale również jego pojemność wyrażona w watogodzinach (Wh).

Bez dodatkowych formalności pasażer może przewozić w bagażu podręcznym powerbank o pojemności do 100 Wh. Urządzenia o pojemności od 100 do 160 Wh wymagają wcześniejszej zgody linii lotniczej. Z kolei powerbanki przekraczające 160 Wh co do zasady nie są dopuszczane do przewozu na pokładach samolotów pasażerskich. Wyjątek mogą stanowić niektóre specjalistyczne urządzenia medyczne.

Jeżeli producent podaje pojemność wyłącznie w miliamperogodzinach (mAh), warto przed podróżą sprawdzić odpowiadającą jej wartość w Wh w specyfikacji urządzenia lub obliczyć ją na podstawie napięcia akumulatora.

Do małego bagażu podręcznego warto spakowac najpotrzebniejsze rzeczy tj. laptop, aparat do robienia zdjęć czy powerbank
Do małego bagażu podręcznego musimy spakować całą elektronikę (laptop, tablet czy powerbank)123RF/PICSEL

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Powerbank w bagażu podręcznym czy rejestrowanym?

Najważniejsza zasada jest prosta - powerbank musi znajdować się w bagażu podręcznym. Nie wolno przewozić go w walizce oddawanej do luku bagażowego.

Powód jest związany z bezpieczeństwem. Gdyby akumulator uległ przegrzaniu lub zapłonowi w kabinie pasażerskiej, załoga może natychmiast zareagować i ugasić źródło ognia. W luku bagażowym byłoby to znacznie trudniejsze, co mogłoby doprowadzić do poważniejszych konsekwencji.

Przed wyjazdem warto więc upewnić się, że powerbank znajduje się w plecaku lub torbie zabieranej na pokład. Dobrą praktyką jest także zabezpieczenie jego styków przed przypadkowym zwarciem oraz nieprzewożenie uszkodzonych lub wyraźnie zużytych urządzeń. Dzięki temu kontrola bezpieczeństwa przebiegnie sprawniej, a podróż będzie zgodna z obowiązującymi przepisami.

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