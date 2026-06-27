Spis treści: Czy można zabrać powerbank do samolotu? Przepisy są jednoznaczne Powerbank w samolocie. Limity, o których wielu podróżnych zapomina Powerbank w bagażu podręcznym czy rejestrowanym?

Czy można zabrać powerbank do samolotu? Przepisy są jednoznaczne

Powerbank można zabrać na pokład samolotu, jednak jego przewóz podlega ścisłym regulacjom. Wynika to z faktu, że urządzenia tego typu wyposażone są w akumulatory litowo-jonowe, które w rzadkich przypadkach mogą ulec przegrzaniu lub zapłonowi.

Nie jest to wyłącznie teoretyczne zagrożenie. W ostatnich latach doszło do kilku incydentów związanych z bateriami litowo-jonowymi na pokładach samolotów. Jednym z najgłośniejszych był pożar samolotu linii Air Busan w styczniu 2025 roku. Ogień pojawił się jeszcze przed startem w tylnej części kadłuba. Na szczęście wszystkich pasażerów i członków załogi udało się bezpiecznie ewakuować.

Takie sytuacje zdarzały się w ostatnich latach coraz częściej i to właśnie dlatego Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz krajowe organy nadzoru lotniczego wprowadziły szczegółowe zasady dotyczące przewozu powerbanków.

Powerbank w samolocie. Limity, o których wielu podróżnych zapomina

Znaczenie ma nie tylko miejsce przewożenia powerbanku, ale również jego pojemność wyrażona w watogodzinach (Wh).

Bez dodatkowych formalności pasażer może przewozić w bagażu podręcznym powerbank o pojemności do 100 Wh. Urządzenia o pojemności od 100 do 160 Wh wymagają wcześniejszej zgody linii lotniczej. Z kolei powerbanki przekraczające 160 Wh co do zasady nie są dopuszczane do przewozu na pokładach samolotów pasażerskich. Wyjątek mogą stanowić niektóre specjalistyczne urządzenia medyczne.

Jeżeli producent podaje pojemność wyłącznie w miliamperogodzinach (mAh), warto przed podróżą sprawdzić odpowiadającą jej wartość w Wh w specyfikacji urządzenia lub obliczyć ją na podstawie napięcia akumulatora.

Do małego bagażu podręcznego musimy spakować całą elektronikę (laptop, tablet czy powerbank) 123RF/PICSEL

Powerbank w bagażu podręcznym czy rejestrowanym?

Najważniejsza zasada jest prosta - powerbank musi znajdować się w bagażu podręcznym. Nie wolno przewozić go w walizce oddawanej do luku bagażowego.

Powód jest związany z bezpieczeństwem. Gdyby akumulator uległ przegrzaniu lub zapłonowi w kabinie pasażerskiej, załoga może natychmiast zareagować i ugasić źródło ognia. W luku bagażowym byłoby to znacznie trudniejsze, co mogłoby doprowadzić do poważniejszych konsekwencji.

Przed wyjazdem warto więc upewnić się, że powerbank znajduje się w plecaku lub torbie zabieranej na pokład. Dobrą praktyką jest także zabezpieczenie jego styków przed przypadkowym zwarciem oraz nieprzewożenie uszkodzonych lub wyraźnie zużytych urządzeń. Dzięki temu kontrola bezpieczeństwa przebiegnie sprawniej, a podróż będzie zgodna z obowiązującymi przepisami.

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