Włochy. Ponadczasowy turystyczny hit na mapie Europy

Włochy to jeden z najczęściej odwiedzanych krajów świata. Wśród najpopularniejszych kierunków znajdują się Rzym, Wenecja, Florencja, Mediolan i Neapol. Kraj na południu Europy znajduje się w ścisłej czołówce państw najchętniej odwiedzanych przez zagranicznych turystów. Bogactwo zabytków, zapierające dech krajobrazy, słynne "dolce vita" i oczywiście wyśmienita kuchnia (która w grudniu 2025 roku trafiła Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO) działają jak magnes na podróżnych.

Wystarczy wspomnieć chociażby tylko o podsumowaniu sezonu wakacyjnego 2025 przez Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Według oficjalnych danych systemu Alloggiati Web, który służy do rejestracji osób rezerwujących noclegi wynika, że od 21 czerwca do 21 września we Włoszech zgłoszono ponad 71 mln podróżnych - to zarówno turyści krajowi (nieco ponad 30 mln), jak i zagraniczni (ok. 41 mln).

Włochy to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków 123RF/PICSEL

W minionym roku podróżnych nie przyciągała jednak wyłącznie turystyczna oferta, ale również Rok Jubileuszowy obchodzony przez Kościół rzymskokatolicki. Niektórzy wierni z tej okazji ruszali w dłuższą podróż i przy okazji zwiedzali Rzym, Watykan i inne miejsca w różnych zakątkach kraju.

Lider na liście UNESCO. Aż 61 zabytków i miejsc

O Włoszech w kontekście "magnesu na turystów" można mówić też z innego powodu. Italia to kraj, w którym znajduje się najwięcej obiektów i miejsc na Liście światowego dziedzictwa UNESCO. Mają one wyjątkową, powszechną wartość dla ludzkości. Część z nich ma związek z dziedzictwem kulturowym, a pozostałe - przyrodniczo-kulturowym.

We Włoszech znajduje się ich łącznie 61. Na liście najbardziej znanych znajdują się m.in.:

zespół zabytkowy Rzymu,

dobra Stolicy Apostolskiej leżące na terenie Rzymu,

Bazylika św. Pawła za Murami w Watykanie,

Werona,

strefy archeologiczne w Pompejach, Herkulanum i Torre Annunziata,

stare miasto w Sienie,

Piazza del Duomo w Pizie

Wenecja z laguną,

zespół zabytkowy we Florencji,

historyczne centrum Neapolu,

wybrzeże amalfitańskie,

Etna,

Dolomity,

Wyspy Liparyjskie,

medycejskie wille i ogrody w Toskanii,

Genua: Le Strade Nuove i system pałaców Rolli,

portyki w Bolonii.

Na liście znajdują się też takie "perełki" jak kościół i klasztor dominikański Santa Maria delle Grazie z "Ostatnią Wieczerzą" Leonarda da Vinci w Mediolanie. To jedno z najważniejszych i zarazem najbardziej legendarnych dzieł artysty. Malowidło ścienne do dziś stanowi punkt wyjścia licznych badań, dyskusji i kontrowersji.

Koloseum to jeden z najbardziej znanych zabytków Rzymu 123RF/PICSEL

Kolejnym takim punktem jest Asyż - na listę UNESCO w 2000. roku trafił zespół zabytków związanych z działalnością św. Franciszka i założonego przez niego zakonu. Najważniejszą budowlą jest bazylika św. Franciszka, która była inspiracją dla wielu późniejszych obiektów. Więcej o Asyżu przeczytacie w artykule:

Za wyjątkowe obiekty i miejsca uznano również ogród botaniczny w Padwie, zespół zabytkowy w Pienzy, zabytki wczesnochrześcijańskie w Rawennie, domki trulli w Alberobello, Castel del Monte - zamek zbudowany w 1240 roku przez cesarza Franciszka II, kompleks wykutych w skale ulic i pomieszczeń mieszkalnych Sassi w Materze, zespół zabytkowy San Gimignano, Ferrarę - miasto renesansowe i deltę Padu czy sztukę naskalną w Val Camonica.

Wenecja z laguną znajduje się na liście UNESCO 123RF/PICSEL

Najnowsze "włoskie" wpisy na liście UNESCO

W 2025 roku na listę trafiły tzw. "domki wróżek", czyli Domus de Janas. To skalne grobowce sprzed tysięcy lat powstałe na Sardynii. Na myśl mogą przywodzić niewielkie domy z wejściami, pokojami i korytarzami. Archeolodzy odkryli ponad 3,5 tys. takich miejsc w różnych częściach wyspy. Były związane z pogrzebami i pełniły funkcje symboliczne. Sardyńska nazwa Domus de Janas była związana z ludową legendą o wróżkach. Postacie te miały zamieszkiwać pod ziemią, tkać złote tkaniny i chronić przyrodę.

Neapol zamieszkuje ponad milion obywateli 123RF/PICSEL

W 2024 roku na listę trafiła z kolei najstarsza rzymska droga Via Appia. "Królowa Dróg" łączy Rzym z południową częścią Półwyspu Apenińskiego. Jej budowa rozpoczęła się w 312 roku przed Chrystusem, a skończyła w 244 roku. Całkowita długość to 650 kilometrów. Najlepiej zachowany odcinek znajduje się w Rzymie.

Wśród krajów z największą liczbą obiektów na liście UNESCO znajdują się Chiny (60), Niemcy (55), Francja (54) i Hiszpania (50). W Polsce możemy poszczycić się 17 obiektami wpisanymi na listę.

Canva Pro INTERIA.PL

