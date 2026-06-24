Spis treści: Lot jest możliwy, ale trzeba go dobrze zaplanować Czym jest asysta specjalna na lotnisku? Wózek, kule, chodzik i sprzęt medyczny Czy senior musi lecieć z opiekunem? Miejsce w samolocie ma znaczenie Leki, dokumenty i bagaż podręczny Pies asystujący i podróż z dodatkowym wsparciem Najważniejsza zasada: zgłosić potrzeby wcześniej

Lot jest możliwy, ale trzeba go dobrze zaplanować

Dla wielu seniorów samolot bywa najwygodniejszym środkiem transportu: skraca czas podróży, ogranicza wielogodzinne siedzenie w autobusie lub samochodzie i pozwala szybciej dotrzeć do rodziny, sanatorium, miejsca wypoczynku czy lekarza za granicą. W przypadku osoby z niepełnosprawnością najważniejsze jest jednak to, by podróż nie była organizowana w ostatniej chwili.

Lotniska i linie lotnicze mają procedury przeznaczone dla pasażerów z ograniczoną mobilnością, osób poruszających się na wózku, niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, a także tych, którzy ze względu na wiek, chorobę lub osłabienie potrzebują pomocy w terminalu. Taka pomoc jest co do zasady bezpłatna, ale trzeba ją wcześniej zamówić.

Najczęściej zaleca się, by potrzebę asysty zgłosić najpóźniej 48 godzin przed wylotem. Niektóre lotniska lub przewoźnicy mogą wymagać jeszcze wcześniejszego kontaktu, dlatego najlepiej zrobić to już na etapie rezerwacji biletu. W formularzu lub podczas rozmowy z infolinią należy jasno określić, jakiej pomocy potrzebuje senior: czy porusza się samodzielnie, korzysta z laski, balkonika, kul, wózka ręcznego lub elektrycznego, czy wymaga pomocy przy wejściu na pokład albo dotarciu do fotela.

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Czym jest asysta specjalna na lotnisku?

Asysta specjalna oznacza wsparcie pracownika lotniska na kolejnych etapach podróży. Senior może otrzymać pomoc już od wyznaczonego punktu przy terminalu, parkingu lub stanowisku obsługi pasażerów z ograniczoną mobilnością. Następnie asystent pomaga przejść przez odprawę biletowo-bagażową, kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę dokumentów, drogę do bramki oraz wejście na pokład.

W praktyce oznacza to mniej chodzenia, mniej stania w kolejkach i większe poczucie bezpieczeństwa. Osoba starsza nie musi sama szukać właściwej bramki, dopytywać o procedury ani martwić się, czy zdąży na boarding. W zależności od potrzeb może skorzystać z wózka lotniskowego, windy, podnośnika albo specjalnego wąskiego wózka kabinowego, który umożliwia przemieszczenie się w przejściu samolotu.

Pomoc nie kończy się po lądowaniu. Po przylocie asysta obejmuje wyjście z samolotu, przejście przez terminal, odbiór bagażu i dotarcie do miejsca, z którego pasażer może kontynuować podróż. Jest to szczególnie ważne przy lotach z przesiadką, gdy trzeba zmienić bramkę, terminal albo ponownie przejść kontrolę.

Wózek, kule, chodzik i sprzęt medyczny

Senior z niepełnosprawnością może podróżować z własnym sprzętem wspomagającym poruszanie się. Wózek, kule, laska, chodzik czy balkonik nie powinny być traktowane jak zwykły bagaż rekreacyjny, lecz jako sprzęt niezbędny do funkcjonowania. W wielu przypadkach przewóz takiego wyposażenia jest bezpłatny, ale warunkiem spokojnej podróży jest wcześniejsze zgłoszenie go przewoźnikowi.

Przy wózku ręcznym zwykle należy podać jego wymiary i wagę. Przy wózku elektrycznym dochodzi jeszcze kwestia akumulatora. Linie lotnicze mogą wymagać informacji o rodzaju baterii, sposobie jej zabezpieczenia i możliwości odłączenia zasilania. Tych formalności nie warto odkładać na dzień wylotu, bo brak danych technicznych może opóźnić odprawę albo spowodować dodatkowe pytania obsługi.

Z własnego wózka często można korzystać aż do wejścia na pokład, a następnie sprzęt trafia do luku bagażowego. Po przylocie powinien zostać zwrócony możliwie szybko, tak aby senior mógł dalej poruszać się w znany i bezpieczny dla siebie sposób.

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Czy senior musi lecieć z opiekunem?

Nie każda osoba z niepełnosprawnością musi podróżować z opiekunem. Wielu seniorów może odbyć lot samodzielnie, jeśli są w stanie rozumieć komunikaty załogi i wykonać podstawowe czynności bez pomocy drugiej osoby. Chodzi między innymi o możliwość samodzielnego przyjmowania leków, spożywania posiłku, korzystania z toalety oraz założenia maski tlenowej w sytuacji awaryjnej.

Jeżeli stan zdrowia pasażera na to nie pozwala, przewoźnik może wymagać obecności osoby towarzyszącej. Opiekun powinien być w stanie realnie pomóc seniorowi w czasie lotu, nie tylko towarzyszyć mu formalnie. Warto pamiętać, że załoga samolotu pomaga w granicach procedur bezpieczeństwa, ale nie zastępuje opiekuna medycznego.

Przed podróżą dobrze jest skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza gdy senior ma choroby układu krążenia, oddechowego, niedawno przeszedł operację, ma trudności z długim siedzeniem lub wymaga tlenu. W niektórych sytuacjach linia lotnicza może poprosić o dodatkowe dokumenty medyczne.

Miejsce w samolocie ma znaczenie

Nie każde miejsce na pokładzie będzie odpowiednie dla osoby starszej z ograniczoną mobilnością. Najczęściej wygodniejsze okazuje się miejsce przy przejściu, w pobliżu toalety lub z podnoszonym podłokietnikiem, który ułatwia przesiadanie się z wózka kabinowego na fotel.

Seniorzy wymagający asysty zazwyczaj nie są sadzani w rzędach przy wyjściach ewakuacyjnych. Wynika to z zasad bezpieczeństwa, ponieważ pasażer siedzący w takim miejscu powinien być zdolny do szybkiego działania w sytuacji awaryjnej. Dlatego wybór fotela najlepiej omówić z przewoźnikiem wcześniej, zamiast liczyć na zmianę miejsca dopiero przy bramce.

Leki, dokumenty i bagaż podręczny

Najważniejsze rzeczy powinny znaleźć się w bagażu podręcznym: leki, dokumenty medyczne, orzeczenie o niepełnosprawności, karta informacyjna leczenia, okulary, aparat słuchowy, ładowarki, zapasowe baterie i lista przyjmowanych preparatów. Leki warto przewozić w oryginalnych opakowaniach, szczególnie gdy podróż odbywa się za granicę.

Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie krótkiej kartki z informacją o chorobach, alergiach, lekach i kontakcie do bliskiej osoby. W stresie łatwo zapomnieć szczegóły, a taka notatka może pomóc obsłudze lotniska, załodze lub lekarzowi.

Bagaż powinien być lekki i łatwy do otwarcia. Senior nie powinien chować najpotrzebniejszych rzeczy głęboko w walizce umieszczonej w schowku nad głową. W czasie lotu dostęp do niej może być utrudniony.

Pies asystujący i podróż z dodatkowym wsparciem

Osoby korzystające z psa przewodnika lub psa asystującego powinny zgłosić to przewoźnikowi z wyprzedzeniem. Potrzebne mogą być dokumenty potwierdzające status psa, szczepienia oraz spełnienie wymogów kraju docelowego. Zwierzę asystujące zwykle podróżuje na pokładzie, ale szczegółowe zasady zależą od linii lotniczej i trasy.

Warto też pamiętać, że senior może potrzebować pomocy nie tylko w samolocie, ale już wcześniej: przy dojeździe na lotnisko, parkowaniu, dojściu do terminala czy przeniesieniu bagażu. Najbezpieczniej zaplanować większy zapas czasu i nie wybierać najkrótszych możliwych przesiadek.

Najważniejsza zasada: zgłosić potrzeby wcześniej

Najwięcej problemów pojawia się wtedy, gdy pasażer zakłada, że jakoś to będzie. W przypadku seniora z niepełnosprawnością lepiej działa inna zasada: wszystko, co może być potrzebne, trzeba zgłosić wcześniej i potwierdzić przed wylotem. Dotyczy to asysty, wózka, sprzętu medycznego, psa asystującego, miejsca w samolocie i ewentualnych ograniczeń zdrowotnych.

Dobrze przygotowana podróż lotnicza może być dla osoby starszej znacznie mniej obciążająca niż wielogodzinna jazda samochodem czy autokarem. Samolot nie musi być barierą. Warunkiem jest jednak plan: kontakt z linią, zamówiona asysta, uporządkowane dokumenty i spokojny zapas czasu na lotnisku. Dzięki temu senior z niepełnosprawnością może podróżować bezpieczniej, wygodniej i z większą niezależnością.





Odcinek 6 INTERIA.PL