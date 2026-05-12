Spis treści: Lubiatowo - kameralna nadmorska miejscowość z charakterem Dlaczego plaża w Lubiatowie uchodzi za jedną z najspokojniejszych nad Bałtykiem? Czym Lubiatowo różni się od innych nadmorskich miast i miasteczek? Co można robić w Lubiatowie oprócz plażowania? Kiedy najlepiej przyjechać do Lubiatowa? Ile kosztuje wypoczynek w Lubiatowie?

Lubiatowo - kameralna nadmorska miejscowość z charakterem

Lubiatowo to niewielka wieś w gminie Choczewo, położona około 2,5 km od linii brzegowej Bałtyku, na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego. Według danych z 2022 roku mieszkało tu zaledwie 152 mieszkańców, co tłumaczy kameralny charakter miejscowości.

Dawniej Lubiatowo było typową osadą rolniczą, a dziś pełni głównie funkcję letniska z domkami, agroturystyką, polem namiotowym i spokojnymi pensjonatami. Warto wiedzieć, że cała miejscowość znajduje się w Nadmorskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a przez wieś przepływa Lubiatówka uchodząca do Bałtyku.

To sprawia, że okolica jest dobra nie tylko na plażowanie, ale też na spacery, rowerowe wycieczki i kontakt z naturą.

Dlaczego plaża w Lubiatowie uchodzi za jedną z najspokojniejszych nad Bałtykiem?

Plaża w Lubiatowie nie jest typową plażą kurortową - nie ma tu zwartej zabudowy przy samym brzegu, długiego deptaka ani gęstej linii lokali gastronomicznych. Do morza prowadzi droga przez las, a według informacji turystycznych gminy Choczewo plaża ma do 60 m szerokości, około 5 km długości i prowadzi na nią 8 wejść. To daje znacznie więcej przestrzeni niż w miejscach, gdzie większość turystów kumuluje się przy jednym głównym zejściu.

Duże znaczenie ma też otoczenie, które w tej części wybrzeża jest wyjątkowo efektowne.

leży wśród lasów, i spokojnych terenów spacerowych. Lubiatowo wydm i spokojnych terenów spacerowych.

Spacer na plażę trwa zwykle kilkanaście minut, co gwarantuje codzienną dawkę ruchu na świeżym powietrzu.

Sama plaża ma miejscami do 60 m szerokości, a tworzy ją drobny biały piasek.

W sezonie działa tu również wyznaczone kąpielisko morskie w rejonie wejścia nr 44. Serwis Kąpieliskowy GIS wskazuje kąpielisko "Lubiatowo - pomiędzy wejściem na plażę nr 43 i 44", z linią brzegową 100 m.

Czym Lubiatowo różni się od innych nadmorskich miast i miasteczek?

Lubiatowo wyróżnia się spokojnym, niespiesznym rytmem wypoczynku. Zamiast tłumów, hałasu i typowo kurortowej komercji znanej na Pomorzu oferuje szeroką plażę, las, przestrzeń i kameralną bazę noclegową opartą głównie na domkach, pensjonatach, agroturystyce i pokojach gościnnych

To dobre miejsce dla osób, które nad morzem szukają wyciszenia: seniorów, par, rodzin z małymi dziećmi i wszystkich, którzy chcą odpocząć bez kolejek, głośnych deptaków i klubowej atmosfery.

Owszem, w lipcu i sierpniu przyjeżdża tu więcej turystów, ale skala ruchu wciąż jest mniejsza niż w dużych kurortach, dlatego łatwiej znaleźć spokojniejszy fragment plaży. Trzeba tylko pamiętać, że Lubiatowo leży około 2,5 km od morza - dla jednych spacer przez las będzie częścią wypoczynku, dla innych lepszym wyborem będzie nocleg bliżej drogi na plażę lub obiekt z wygodnym parkingiem.

Lubiatowo wyróżnia się spokojnym, niespiesznym rytmem wypoczynku. Przemek Swiderski East News

Co można robić w Lubiatowie oprócz plażowania?

Potencjał Lubiatowa nie kończy się na leżaku. To miejsce dobre na spokojny, choć aktywny wypoczynek:

spacery po lesie,

wycieczki rowerowe (tuż obok przebiegają trasy rowerowe , np. z Choczewa do Szklanej Huty szlak żółty, czy z Biebrowa przez Kopalino i Lubiatowo aż do Wicka).

nordic walking,

zbieranie jagód, borówek czy grzybów w sezonie,

dłuższe przejścia w stronę wydm ( spacer w stronę Wydm Lubiatowskich ),

obserwacja przyrody, m.in. saren, zajęcy, lisów i dzików,

zwiedzanie okolicy.

W pobliżu można zobaczyć m.in. zespół dworsko-folwarczny z końca XIX wieku, dawny cmentarz ewangelicki, kurhany w lesie koło Szklanej Huty, pomniki przyrody w parku Urzędu Morskiego oraz wybrać się na Ścieżkę Przyrodniczo-Leśną "Szklana Huta".

W okolicy można również zaplanować wycieczkę nad Jezioro Choczewskie, Jezioro Kopalińskie, do latarni morskiej Stilo czy w stronę rezerwatu Mierzeja Sarbska. Regionalny portal Pomorskie.travel podaje, że gmina Choczewo ma 17 km piaszczystej plaży, lasy, jeziora Choczewskie i Kopalińskie oraz sąsiedztwo rezerwatu Mierzeja Sarbska.

Spacer na wydmach w Lubiatowie 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Kiedy najlepiej przyjechać do Lubiatowa?

Najspokojniej będzie poza ścisłym sezonem, czyli w czerwcu, pierwszej połowie września oraz w cieplejsze weekendy maja. To dobry termin dla osób, które chcą spacerować, czytać, jeździć rowerem i korzystać z plaży bez wakacyjnego szczytu, ale nadal korzystać ze słońca nad morzem. Lipiec i sierpień są oczywiście najcieplejsze i najlepsze dla rodzin nastawionych na kąpiele, ale wtedy nawet Lubiatowo ma więcej gości.

Jeśli priorytetem jest cisza, najlepszym kompromisem może być druga połowa czerwca albo początek września. Nadal można liczyć na przyjemną pogodę, a jednocześnie łatwiej znaleźć wolne noclegi i spokojniejsze miejsca na plaży. W przypadku kąpieli w morzu trzeba jednak sprawdzać aktualny sezon oraz komunikaty GIS dla konkretnego kąpieliska, ponieważ oficjalne terminy działania poszczególnych kąpielisk są ustalane lokalnie.

Ile kosztuje wypoczynek w Lubiatowie?

Według danych serwisu Nocowanie.pl średnia cena noclegu w Lubiatowie wynosi około 190 zł, a najtańsze kwatery i pokoje mogą zaczynać się od około 45 zł za noc. Ten sam serwis zaznacza, że ceny zależą od sezonu, weekendu, standardu i rodzaju obiektu, a weekendy w Lubiatowie mogą być nawet o 55% droższe niż dni powszednie.

Dla porównania, Nocowanie.pl podaje średnio 182 zł za nocleg w Sopocie, 133 zł w Łebie i 205 zł w Dębkach czy Kołobrzegu. Same średnie nie pokazują jednak całego obrazu. W dużych kurortach łatwiej znaleźć szeroki wybór tanich pokoi, ale też więcej drogich apartamentów, zwłaszcza blisko plaży i centrum. W Lubiatowie baza jest mniejsza, a wiele ofert to domki, dlatego koszt pobytu dla 2 osób może wyglądać inaczej niż koszt wyjazdu rodzinnego, gdzie cena domku rozkłada się na kilka osób.

Najlepiej szukać noclegów z poleceń (np. na tematycznych grupach w social mediach), jak również bezpośrednio na stronach obiektów. Zwykle drożej zapłacisz, korzystając z popularnych platform z noclegami, które doliczają sobie jeszcze własną prowizję. Zawsze uważaj na podejrzane ogłoszenia, sprawdzaj, czy dany adres i miejsce faktycznie istnieją na mapie. Jeśli wpłacasz zaliczkę, zadbaj o to, aby otrzymać potwierdzenie wpłaty oraz rezerwacji.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Jajka na fioletowo – barwione modrą kapustą Polsat