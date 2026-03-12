Noc w pałacu i latarnia morska. Szukaj ciszy 30 minut od Mielna

Majówka, czyli wolne pierwsze dni maja, jest idealną okazją do małych podróży po kraju. Wiele osób decyduje się wówczas na odwiedzenie Pomorza. Pierwsze słoneczne dni, szum morza - to idealny pomysł na majówkę, zwłaszcza po długiej i wyczerpującej zimie. Jednak ten idealny plan mogą popsuć tłumy innych turystów, którzy mieli dokładnie taką samą wizję, jak my.

Czy istnieje w ogóle możliwość znalezienia cichego miejsca na majówkę w województwie Pomorskim? Wygląda na to, że tak, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę pobyt nieco dalej od linii brzegowej.

Rozwiązaniem może być wybranie miejscowości, z której możemy dojechać, czy to autem, czy transportem zbiorowym w 20-30 minut na plażę. Wówczas otwierają się przed nami spore możliwości i okazja na poznanie okolicznych mniejszych wsi, które urzekają ciszą, spokojem i naturą, których coraz częściej brakuje w nadmorskich kurortach.

Morze Bałtyckie jest jednym z ulubionych miejsc wakacyjnych Polaków. Czy wiesz o nim wszystko? 123RF/PICSEL

Warto zacząć od województwa zachodniopomorskiego, gdzie w głąb kraju w linii prostej od Mielna, jednego z najpopularniejszych i najbardziej rozrywkowych kurortów Polski, znajdziemy za Koszalinem wsie położone wśród lasów na rzeką Radew.

To właśnie tam znajdziemy chociażby wieś Niedalino z ofertą domków wśród lasów i bliskością jeziora Hajka, czy Strzękęcino, gdzie w centrum miejscowości znajduje się zabytkowy pałac otoczony parkiem - idealny na spacer w zieleni, zdjęcia i relaks. Wokół pałacu są ogrody dendrologiczne z unikatowymi gatunkami drzew i krzewów - coś dla miłośników przyrody i botaniki. Sam pałac w Strzekęcinie (niem. Streckentin) powstał w drugiej połowie XIX wieku, około lat 60.-70. XIX stulecia, kiedy te tereny należały do Prus. Został wzniesiony jako reprezentacyjna siedziba ziemiańska dla zamożnej rodziny szlacheckiej.

Noc w pałacu może być ekscytującym pomysłem na majówkę Krzysztof Korczak Reporter

Budynek zaprojektowano w stylu neorenesansowym z elementami neogotyku, co było bardzo modne wśród pruskiej arystokracji. Pałac miał podkreślać prestiż rodu i znaczenie majątku ziemskiego. Po transformacji ustrojowej obiekt został sprywatyzowany i odrestaurowany. Dziś funkcjonuje jako hotel i miejsce organizacji wesel, konferencji oraz wydarzeń okolicznościowych. Dzięki temu wnętrza odzyskały dawny blask, a park znów pełni funkcję rekreacyjną.

To też miejsce idealne dla osób kochających "podróże z dreszczykiem". Jak przy większości dawnych rezydencji ziemiańskich, także tu krążą opowieści o "duchu dawnej właścicielki", który podobno pojawia się w parku o świcie. To oczywiście element lokalnego folkloru - ale dodaje miejscu klimatu. Kto w majówkę nie chciałby spać w pałacu i w niecałe 30 minut móc stamtąd udać się na wycieczkę do nadmorskiego Mielna, czy do mniej popularnych Gąsek?

Zabytkowa latarnia morska w Gąskach, wybudowana w latach 1876-1878. Wieża ma wysokość 49,80 m, zasięg światła latarni wynosi do ok. 43 km Eryk Stawinski Reporter

Same Gąski, położone nad morzem są alternatywą dla popularnego Mielna. To tam znajdziemy także rozbudowaną bazę hotelową i długą plażę, do której wiedzie niewielki lasek. W miasteczku znajduje się także latarnia morska uruchomiona w 1878 roku. Powstała po serii sztormów i katastrof morskich, które pokazały, jak niebezpieczny dla żeglugi jest ten odcinek Bałtyku. Od ponad 140 lat nieprzerwanie pełni swoją funkcję, będąc jedną z najważniejszych pomocy nawigacyjnych na środkowym wybrzeżu.

Wieża latarni ma ponad 50 metrów wysokości, co czyni ją drugą najwyższą latarnią morską w Polsce, zaraz po latarni w Świnoujściu. Jej światło umieszczone jest na wysokości około 51 metrów nad poziomem morza i w sprzyjających warunkach pogodowych może być widoczne nawet z odległości ponad 40 kilometrów. Charakterystyczny sygnał świetlny powtarza się cyklicznie, co pozwala marynarzom rozpoznać ją na tle innych obiektów nawigacyjnych.

Aby wejść na taras widokowy, trzeba pokonać niemal 200 krętych, kamiennych schodów. Wysiłek jednak się opłaca, ponieważ ze szczytu rozciąga się szeroka panorama Bałtyku oraz pobliskich miejscowości, takich jak Sarbinowo, Chłopy czy Mielno. W pogodne dni widoczność jest wyjątkowo dobra i pozwala dostrzec długie odcinki wybrzeża.

U podnóża wieży znajduje się dawny dom latarnika oraz niewielki teren rekreacyjny, który latem tętni życiem turystycznym. Sama latarnia jest wpisana do rejestru zabytków i stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli wybrzeża w województwie zachodniopomorskim. To miejsce łączy w sobie historię morskiej żeglugi, technikę XIX wieku oraz niepowtarzalny klimat nadbałtyckiego krajobrazu.

Stilo w lesie i Sasino z wiejskim klimatem nieopodal morza

W okolicy latarni morskiej Stilo czeka mnóstwo nieznanych atrakcji - urocze wioski Ulinia i Sasino, a na pobliskiej plaży z morza wyłania się wrak zatopionego statku West Star Zenon Zyburtowicz East News

Jeżeli 30 minut to za daleka podróż nad morze, warto spojrzeć na kaszubską wieś w woj. Pomorskim - Sasino.

Sasino to niewielka, spokojna wieś położona w północnej części województwa pomorskiego, niedaleko wybrzeża Bałtyku. Choć dziś kojarzy się głównie z letnim wypoczynkiem i kameralnym klimatem, jej historia sięga średniowiecza. Przez wieki była to typowa osada rolnicza należąca do pomorskich rodów szlacheckich, a jej rozwój nabrał tempa dopiero w XIX wieku, gdy w regionie zaczęto intensywniej rozwijać infrastrukturę leśną i nadmorską.

Sasino i jego okolice to także doskonały pomysł na majówkę z psem Karolina Iwaniuk Archiwum autora

Sasino leży na obrzeżach rozległych kompleksów leśnych, które stanowią część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Okoliczne lasy są wyjątkowo gęste i dzikie, a miejscami przypominają naturalne puszcze. To właśnie dzięki temu wieś stała się popularnym miejscem wśród osób szukających ciszy, spacerów wśród sosen i szerokich, niemal pustych plaż oddalonych o kilka kilometrów od zabudowań. Plaże w tej części wybrzeża są jednymi z mniej zatłoczonych nad Bałtykiem, co od lat przyciąga miłośników spokojnego wypoczynku.

Niedaleko Sasina, i to naprawdę niedaleko, bo ok. 10 minut jazdy autem, znajduje się latarnia morska Stilo, położona w miejscowości Osetnik, wśród wydm i lasów, z dala od większych kurortów. Została uruchomiona w 1906 roku i wyróżnia się na tle innych polskich latarni swoją nietypową konstrukcją. Jej wieża zbudowana jest z metalowych segmentów skręcanych śrubami, co było nowoczesnym rozwiązaniem technicznym na początku XX wieku. Co ciekawe, elementy konstrukcyjne wykonano w hutach na terenie dzisiejszych Niemiec, a następnie przetransportowano je na miejsce i zmontowano niczym ogromną konstrukcję z klocków.

Latarnia w Stilo przyciąga turystów z całej Polski, a okoliczne lasy są idealne na spacer z psem Karolina Iwaniuk Archiwum autora

Latarnia Stilo ma około 33 metrów wysokości, a jej charakterystyczne pasy w kolorach czarnym, białym i czerwonym sprawiają, że jest łatwo rozpoznawalna nawet z dużej odległości. Światło latarni znajduje się na wysokości około 75 metrów nad poziomem morza, ponieważ stoi ona na naturalnym wzniesieniu wydmowym, a droga do niej wiedzie przez lekko pagórkowaty teren leśny. To idealny pomysł na rodzinną wędrówkę. Dzięki położeniu latarni jej zasięg jest bardzo duży, a sama budowla wydaje się wyższa, niż wskazują suche liczby.

Ciekawostką jest fakt, że w przeciwieństwie do wielu innych latarni morskich, Stilo przetrwała obie wojny światowe bez poważniejszych zniszczeń. Do dziś zachowała wiele oryginalnych elementów konstrukcyjnych. W sezonie letnim można wejść na jej szczyt po metalowych, dość stromych schodach, a widok obejmuje morze, ruchome wydmy oraz bezkresne połacie lasów otaczających Sasino.

Zarówno Sasino, jak i okolice Stilo mają opinię miejsc o wyjątkowym mikroklimacie. Mieszanka morskiego powietrza bogatego w jod oraz aromatu sosnowych lasów sprawia, że wielu turystów wraca tu regularnie. To miejsce łączy historię techniki morskiej, surowe piękno przyrody i kameralną atmosferę, której próżno szukać w dużych nadmorskich kurortach.

Między dwoma jeziorami. Cisza w lesie i 12 minut do plaży autem

W Słowińskim Parku Narodowym może podziwiać pradawny las Shutterstock

Jeżeli nie zależy nam na bliskości kurortów, promenad pełnych ludzi, cymbergajów, kręconych ziemniaków na patyku i karuzel dla dzieci, to warto spojrzeć na Słowiński Park Narodowy i Smołdziński las. To niezwykle piękne miejsce usytuowane pomiędzy dwoma jeziorami - Gardno i Łebsko. Smołdziński Las to niewielka, spokojna osada położona na obrzeżach jednego z najbardziej niezwykłych przyrodniczo obszarów w Polsce. Miejscowość leży pomiędzy Bałtykiem a rozległymi jeziorami przybrzeżnymi i otoczona jest lasami, wydmami oraz torfowiskami. Panuje tu wyjątkowa cisza - zamiast typowej nadmorskiej zabudowy dominują sosnowe bory, piaszczyste drogi i szerokie, niemal dzikie plaże.

Niedaleko znajduje się Czołpino, niewielka osada znana przede wszystkim z latarni morskiej oraz spektakularnych krajobrazów wydmowych. Czołpino pozostaje jednym z najmniej komercyjnych fragmentów polskiego wybrzeża. Nie ma tu dużych hoteli ani promenad, a dojście na plażę wymaga spaceru przez las lub wydmy. Dzięki temu okolica zachowała surowy, niemal dziki charakter.

Wydmy w okolicy Czołpina Renata i Marek Kosińscy Agencja FORUM

Połączenie ruchomych wydm, latarni morskiej, zatopionego lasu oraz ogromnych jezior przybrzeżnych sprawia, że ten fragment wybrzeża jest jednym z najbardziej niezwykłych krajobrazowo miejsc w Polsce. To przestrzeń, w której natura wciąż dominuje nad człowiekiem i gdzie można zobaczyć Bałtyk w jego najbardziej pierwotnej formie. Latarnia Morska Czołpino została uruchomiona w 1875 roku i stoi na wysokim wzniesieniu wśród wydm. Aby do niej dotrzeć, trzeba przejść leśnym szlakiem, co samo w sobie jest częścią przygody. Z jej szczytu widać ruchome wydmy, morze oraz ogromne połacie lasów, które sprawiają wrażenie niemal pierwotnych. Z Czołpinem związane jest też miejsce znane jako "zatopiony las". To jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji wybrzeża w tej części Polski. Widoczny okresowo na plaży w okolicach Czołpina las, znika na pewną część roku pod wodą. To pozostałości pradawnego lasu sprzed kilku tysięcy lat, który został zalany przez podnoszący się poziom morza. Podczas silnych sztormów z piasku wyłaniają się ciemne pnie i fragmenty korzeni, tworząc niemal baśniowy, a zarazem nieco mroczny krajobraz.

Nadmorskie lasy i wydmy stanowią miłą odskocznię od zatłoczonych plaż Karolina Iwaniuk Archiwum autora

Naukowcy uważają, że są to resztki lasów rosnących tu w czasach, gdy linia brzegowa przebiegała znacznie dalej na północ. Zjawisko to pokazuje, jak dynamicznie zmienia się wybrzeże Bałtyku i jak potężną siłą jest natura.

Z kolei teren pomiędzy Jeziorem Gardno a Jeziorem Łebsko to jeden z najbardziej unikatowych krajobrazów w Europie Środkowej. Są to jeziora przybrzeżne, oddzielone od Bałtyku pasem wydm i lasów. Powstały z dawnych zatok morskich, które z czasem zostały odcięte przez nanoszony przez wiatr piasek.

Między jeziorami rozciągają się torfowiska, łąki halofilne oraz obszary bagienne, które stanowią ostoję dla setek gatunków ptaków. To raj dla ornitologów - podczas przelotów można obserwować ogromne stada gęsi, kaczek i ptaków drapieżnych. Krajobraz zmienia się tu wraz z porami roku: jesienią dominuje mglista, surowa atmosfera, latem złote wydmy i intensywna zieleń trzcin. Niektórzy widząc te dary natury, nawet często rezygnują z dojazdu nad morze, bo bliskość lasów i dwóch jezior w zupełności im wystarcza, by odpocząć i cieszyć się naturą.

Ten teren to także Słowiński Park Narodowy, który został utworzony w 1967 roku w celu ochrony ruchomych wydm, jezior przybrzeżnych i unikalnych ekosystemów nadmorskich. Jest jednym z najbardziej charakterystycznych parków narodowych w Polsce i znajduje się na liście rezerwatów biosfery UNESCO.

Największą atrakcją parku są ruchome wydmy, które przemieszczają się nawet o kilka metrów rocznie pod wpływem wiatru. Najwyższe z nich osiągają ponad 40 metrów wysokości i często nazywane są "polską Saharą". Wędrówka przez te piaszczyste wzgórza daje wrażenie przebywania na pustyni, choć w tle widać morze.

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują

