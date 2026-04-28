Wyjazd nad morze pociągiem. Czy bilety są jeszcze dostępne?

O rosnącej popularności podróży koleją świadczy między innymi tempo, w jakim wyprzedają się bilety na najpopularniejsze trasy. Nie jest to zaskoczeniem, zwłaszcza przy wciąż wysokich cenach paliwa, które sprawiają, że podróż samochodem staje się coraz mniej opłacalna. Podróże koleją mają jednak znacznie więcej zalet niż tylko oszczędność.

Jednym z największych atutów jest wygoda bezpośredniej podróży - obecnie siatka połączeń oferowanych przez PKP Intercity jest na tyle dobrze rozwinięta, że z wielu miejsc w Polsce możemy bez przesiadek dotrzeć do najpopularniejszych nadmorskich miast i kurortów, takich jak:

Kołobrzeg,

Świnoujście,

Ustka,

Gdańsk,

Gdynia,

Sopot.

Niektóre połączenia, takie jak bezpośredni pociąg Pendolino z Krakowa do Kołobrzegu, będą dostępne dla pasażerów dopiero od czerwca. Oznacza to, że majówkowy wyjazd nad morze w wielu przypadkach może wiązać się z koniecznością przesiadki. Dobrym rozwiązaniem może okazać się podróż do Słupska, który stanowi świetną bazę wypadową. Z tego miasta łatwo dostać się do takich miejscowości jak Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, a także do wielu mniejszych nadmorskich kurortów, które w majówkę cieszą się dużym zainteresowaniem.

Należy też pamiętać, że w 2026 roku trwa przebudowa dworca kolejowego w Słupsku i na torach pojawiają się utrudnienia w kierunku woj. zachodniopomorskiego. Działa jednak komunikacja zastępcza i warto śledzić komunikaty PKP, bo sytuacja związana z remontem jest dynamiczna.

Podróż pociągiem często oznacza również oszczędność czasu. W długi weekend majowy ruch na drogach bywa wyjątkowo intensywny, a korki na trasach prowadzących nad morze potrafią skutecznie wydłużyć podróż nawet o kilka godzin. W takich sytuacjach kolej okazuje się nie tylko wygodniejsza, ale często także szybsza.

Szczególnie dotyczy to pociągów Express InterCity Premium. Przykładowo z Warszawy do Gdańska dojedziemy nimi w niespełna 2,5 godziny, natomiast z Krakowa podróż trwa około 5,5 godziny. Trzeba jednak pamiętać, że bilety na pociągi EIP mogą być nawet dwukrotnie droższe niż na standardowe składy Intercity.

A jak wygląda dostępność biletów? Nikogo nie powinno dziwić, że większość miejsc siedzących na trasach do nadmorskich miast jest już wyprzedana. Dotyczy to szczególnie piątkowych połączeń oraz pociągów odjeżdżających w czwartek po południu, kiedy najwięcej osób rozpoczyna majówkowe wyjazdy.

Na niektóre połączenia wciąż można kupić bilety bez gwarancji miejsca siedzącego. W takiej sytuacji pasażer może zająć wolne miejsce, jeśli takie się znajdzie, lub skorzystać z rozkładanych krzesełek w korytarzach wagonów przedziałowych (o ile znajdują się w danym składzie).

Z zakupem biletu warto się pospieszyć, ponieważ część połączeń z Wrocławia, Poznania, Warszawy czy Krakowa została już całkowicie wyprzedana, a dostępnych miejsc z każdą godziną jest coraz mniej.

Bilety na pociąg last minute. Ten trik pomoże zdobyć miejsca siedzące

Nie każdy pasażer wie, że nawet jeśli podczas zakupu biletów widzimy brak dostępnych miejsc siedzących, wciąż istnieje szansa na ich zdobycie.

W składach dostępne są bowiem specjalne kategorie miejsc, między innymi dla osób z niepełnosprawnościami, osób o ograniczonej możliwości poruszania się czy podróżujących z dziećmi do 6. roku życia. Standardowo mogą je rezerwować wyłącznie pasażerowie uprawnieni lub spełniający określone warunki.

Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że na 24 godziny przed odjazdem pociągu takie miejsca trafiają do ogólnej sprzedaży. Oznacza to, że jeśli wcześniej nie zostały wykupione przez uprawnione osoby, może je zarezerwować każdy pasażer.

W praktyce warto więc sprawdzić dostępność miejsc dokładnie dobę przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, można zdobyć miejsce siedzące na połączeniu, które wcześniej wydawało się całkowicie wyprzedane.

Oczywiście ta metoda nie daje pełnej gwarancji. Jeśli miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami lub innych uprawnionych pasażerów zostaną wcześniej wykupione, na 24 godziny przed odjazdem nie pojawią się już w sprzedaży.

Loty nad morze na majówkę 2026. Sprawdziliśmy ceny z południa Polski

Dla mieszkańców południowej Polski dobrą alternatywą może okazać się podróż samolotem. Choć ceny są wyższe niż w przypadku kolei, ogromną przewagą pozostaje czas podróży - przykładowo lot z Krakowa do Gdańska trwa około godziny.

Porównując koszty i czas przejazdu z Krakowa, wygląda to następująco:

pociąg - 5,5 godziny i 225 zł

pociąg z przesiadkami - 6 godzin i 168 zł

samolot - 1 godzina i 400 zł

To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla osób, które dysponują nieco większym budżetem na wyjazd. Warto jednak pamiętać, że lot za 400 zł, o którym mowa, odbywa się już w czwartek, co oznacza konieczność wzięcia dodatkowego dnia urlopu.

Nieco tańszą opcją są bezpośrednie loty do Szczecina - ich cena wynosi 290 zł. Rejs zaplanowany jest na piątek, 1 maja, na godzinę 13:30.

Z Rzeszowa do Gdańska w dniu 1 maja można polecieć za 381 zł w jedną stronę. Natomiast z Wrocławia koszt biletu lotniczego na ten sam dzień do Gdańska wynosi 300 zł. Niezależnie od miasta wylotu, sam lot trwa około godziny.

Na ten moment loty z Warszawy kosztują już ponad 500 zł, dlatego w tym przypadku znacznie lepszą i bardziej opłacalną opcją może okazać się podróż pociągiem.

Hotele nad morzem na majówkę 2026. Ceny i dostępność

Dla wielu osób najważniejszą kwestią pozostaje jednak dostępność noclegów i ich ceny. Na ten moment sytuacja wygląda całkiem dobrze - wolnych miejsc wciąż nie brakuje, choć ceny w popularnych kurortach wyraźnie rosną wraz ze zbliżającą się majówką.

Sprawdzając noclegi w terminie 1-3 maja w Kołobrzegu dla dwóch osób, popularny portal rezerwacyjny pokazuje aż 709 obiektów, które nadal mają wolne pokoje. Ceny są bardzo zróżnicowane - za pokój hotelowy ze śniadaniem trzeba zapłacić od około 900 zł za dwie noce. Z kolei najtańszy dostępny obiekt oferuje nocleg za 457 zł, a korzystając z programu lojalnościowego można otrzymać dodatkową zniżkę w wysokości 82 zł.

Dużo drożej jest w Sopocie. Tam za pokój hotelowy ze śniadaniem zapłacimy od 1340 zł - to promocyjna oferta sezonowa. Najtańszy nocleg o niższym standardzie, czyli pokój ze wspólną łazienką, kosztuje 630 zł.

Bardzo dobre ceny można znaleźć natomiast w Ustce. Eleganckie pokoje w willi ze śniadaniami dostępne są już od 700 zł. Za hotel ze śniadaniem trzeba zapłacić minimum 1000 zł. Najtańszy pokój w mieście, znajdujący się w ośrodku wczasowym, kosztuje 356 zł za dwie noce dla dwóch osób.

A jak wygląda sytuacja w Gdańsku? Hotele ze śniadaniem można znaleźć już od 1050 zł. Najtańsze zakwaterowanie, czyli pokój ze wspólną łazienką położony około 1 km od plaży, kosztuje 622 zł - i jest to cena już po uwzględnieniu zniżki.

Majówka nad morzem wciąż jest możliwa do zaplanowania, ale z każdym dniem wybór biletów i noclegów staje się coraz mniejszy. Warto więc działać szybko, bo najbardziej atrakcyjne opcje znikają w pierwszej kolejności.

