Spis treści: "Mała Prowansja" tuż pod Krakowem Atrakcje w Ogrodzie pełnym lawendy Kiedy najlepiej odwiedzać lawendowe ogrody? Najpiękniejsze ogrody z lawendą w Polsce

"Mała Prowansja" tuż pod Krakowem

Wraz z nadejściem lata wiele osób zaczyna marzyć o sielskich wakacjach na południu Europy. Wbrew pozorom nie trzeba jednak wybierać się w daleką i drogą podróż - w Polsce powstaje coraz więcej lawendowych pól i ogrodów, które zachwycają widokami i odurzającym zapachem.

Pewnego ciepłego popołudnia na początku lipca wybrałam się do Ogrodu pełnego lawendy znajdującego się w Ostrowie, ok. 40 km od Krakowa. Mimo że widziałam wcześniej zdjęcia z tego miejsca, to byłam mocno zaskoczona. Ogromne połacie fioletowych dywanów na żywo wyglądają jeszcze lepiej. Dużym atutem całego ogrodu jest też malownicze położenie pośród pagórkowatych pól uprawnych. Nic dziwnego, że zrobione tam zdjęcia wychodzą przepięknie, szczególnie o zachodzie słońca. I chociaż wiele osób przyjeżdża tam właśnie dla zdjęć i by zrealizować narzeczeńską czy ślubną sesję, to ogród jest też doskonałym miejscem do leniwego odpoczynku.

Wystarczy przespacerować się do jego drugiej części z alejami wierzbowymi, by cieszyć się sielskim klimatem, ciszą i intensywnym zapachem lawendy. Do odpoczynku zachęcają klimatyczne białe ławki i krzesła, ale na wycieczkę warto zabrać też własny koc i kosz piknikowy.

Ogród pełen lawendy zachwyca widokami i intensywnymi zapachami Magdalena Kowalska Archiwum autora

Atrakcje w Ogrodzie pełnym lawendy

Oprócz podziwiania kilku odmian lawendy, licznych drzew, krzewów, berberysów, irysów, traw i trzmielin w ogrodzie w Ostrowie można też kupić jedyne w swoim rodzaju lawendowe lody, przekąski, a także pamiątki i wyroby z lawendy, np. mydełka, świece, saszetki zapachowe czy wianki. Jest tu też sporo sadzonek do kupienia, na czele z wieloma odmianami lawendy.

Warto też śledzić profil Ogrodu na Facebooku. Właściciele informują tam o zbliżających się wydarzeniach, takich jak warsztaty plecenia wianków czy zajęcia jogi. Raz do roku odbywają się tu też Małopolskie Dni Lawendy, podczas których można wziąć udział w warsztatach związanych z zielarstwem i lawendą. To świetna okazja, by spróbować napojów i potraw z dodatkiem lawendy albo dowiedzieć się, jak na co dzień wykorzystywać zioła w kuchni.

W Ogrodzie pełnym lawendy nie nudzą się nawet dzieci Magdalena Kowalska Archiwum autora

Kiedy najlepiej odwiedzać lawendowe ogrody?

Lawendowe pola i ogrody najlepiej odwiedzać w drugiej połowie czerwca i w lipcu. Kwitnienie może się opóźnić ze względu na zimną wiosnę, a wtedy fioletowe dywany pojawiają się dopiero pod koniec czerwca. Jeśli szukasz ciszy i spokoju, Ogród najlepiej zwiedzać rano lub późnym popołudniem w dni powszednie.

Ogród pełen lawendy w Ostrowie w sezonie otwarty jest zwykle od godziny 10:00 do 21:00. Bilet wstępu kosztuje 12 zł.

W ogrodzie w Ostrowie można kupić nie tylko sadzonki lawendy, ale też lawendowe mydła, saszetki zapachowe, świece i wiele innych pamiątek Magdalena Kowalska Archiwum autora

Najpiękniejsze ogrody z lawendą w Polsce

Uprawa lawendy staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Nic dziwnego, to roślina, która nie wymaga intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych, a do tego wspaniale pachnie, odstrasza szkodniki i działa kojąco na nerwy. Inne duże pola i ogrody w Polsce to: Lawendowe Wzgórze w województwie warmińsko-mazurskim, Lawendowa Osada na Pomorzu czy Lawendowe Zdroje w Wielkopolsce. Więcej miejsc można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Plantatorów Lawendy.

Czy wybrałbyś się na spacer po „fioletowych dywanach” lawendy? Tak, w najbliższym czasie Tak, ale w przyszłości Raczej nie Nie Zagłosuj

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Muffinki cytrynowe na jogurcie Polsat