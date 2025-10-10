"Mała Szwajcaria" w polskich górach. Niepozorne uzdrowisko zachwyca architekturą i krajobrazami

Jeśli szukasz pięknych, ale niezatłoczonych górskich kurortów, odwiedź Międzygórze. Kameralne uzdrowisko słynie z alpejskiej architektury, leczniczego klimatu i niezwykłej przyrody - nic dziwnego, że zostało okrzyknięte "Małą Szwajcarią". Atrakcje w postaci 22-metrowego wodospadu, unikatowej Jaskini Niedźwiedziej czy licznych szlaków pieszych sprawiają, że nawet najbardziej wybredni turyści będą zachwyceni. Zwłaszcza jesienią, kiedy górskie widoki są najpiękniejsze. Niewielka, ale klimatyczna "perła Sudetów" to wspaniała alternatywa dla zatłoczonej Polanicy-Zdrój i innych popularnych uzdrowisk na Dolnym Śląsku.

Spis treści:

  1. Alpejskie klimaty u podnóża Sudetów
  2. Leczniczy mikroklimat i atrakcje przyrodnicze
  3. Górskie szlaki z Międzygórza
  4. Ogród Bajek w Międzygórzu

Alpejskie klimaty u podnóża Sudetów

Międzygórze to niewielkie uzdrowisko malowniczo położone u stóp Masywu Śnieżnika. Zjawiskowa jest już sama droga do miejscowości, która wije się wśród górskich krajobrazów (uzdrowisko położone jest 35 km od Kłodzka). Zachwyt wzbudzają tu jednak nie tylko piękne widoki i niezwykłe walory przyrodnicze, ale drewniana architektura w stylu tyrolskim. Spacerując między uliczkami, można podziwiać odrestaurowane wille i pensjonaty z charakterystycznymi balkonami, które przywodzą na myśl tradycyjne alpejskie miasteczka. Ten niezwykły klimat Międzygórze zawdzięcza Mariannie Orańskiej - królewna niderlandzka zachwycona położeniem i krajobrazami postanowiła rozwinąć na tych terenach turystykę. Zarządziła budowę pensjonatów i szlaków, na jej życzenie powstała również gospoda. Dziś przez Międzygórze prowadzi Szlak Marianny Orańskiej.

Leczniczy mikroklimat i atrakcje przyrodnicze

Międzygórze może poszczycić się leczniczym mikroklimatem, który sprzyja zwalczaniu schorzeń układu oddechowego. Uzdrowisko otoczone wysokimi zalesionymi szczytami to naturalna "komora inhalacyjna" - wilgotne, chłodne powietrze jest tu bogate w jodowo-bromowe i jodowo-magnezowe aerozole.

Wodospad Wilczki

Niewielka miejscowość zachęca do pieszych wędrówek. Zjawiskową przyrodniczą atrakcją jest Wodospad Wilczki - jeden z największych w Sudetach. Kaskada wody spada z wysokości 22 metrów wprost do malowniczego kanionu. Jesienią jest tu bajkowo - widoki podkreślają jeszcze wybarwione liście drzew. Do wodospadu prowadzą urokliwe alejki i mostki z tarasami widokowymi. W pobliżu znajduje się szlak pieszy na Igliczną, gdzie znajduje się Sanktuarium Maria Śnieżna.

Wodospad otoczony gęstą, kolorową roślinnością leśną podczas jesieni, w tle widoczny mostek przecinający wąwóz ponad skałami.
Wodospad Wilczki ma aż 22 metry wysokości i jest jedną z największych tego typu atrakcji w SudetachPiotr Zajac/REPORTEREast News

Jaskinia Niedźwiedzia

Nieopodal Międzygórza zwiedzić trzeba też koniecznie unikatową Jaskinię Niedźwiedzią słynącą z efektownych stalaktytów i stalagmitów. Jej nazwa pochodzi od odnalezionych tu szczątek pradawnych zwierząt jaskiniowych. Długość korytarzy wynosi aż 5 km, ale do zwiedzania z przewodnikiem udostępniono 500 metrów. Oświetlone formacje robią ogromne wrażenie. Najpiękniejsze formy naciekowe można zobaczyć w Sali Pałacowej oraz Zaułku Kaskad - kaskada o wysokości 8 metrów przypomina zamarznięty wodospad.

Dawna kopalnia uranu

Miłośnicy tajemniczych miejsc na Dolnym Śląsku mogą też odwiedzić znajdującą się w pobliżu dawną kopalnię uranu. Podczas zwiedzania trasy turystycznej można poznać bogatą historię miejsca, a niesamowitą atmosferę podziemnych korytarzy wzbogacają światła i dźwięki.

Metalowa kładka prowadząca przez oświetloną zielonym światłem jaskinię, otoczoną skałami i stalaktytami.
Jaskinia Niedźwiedzia jest jedną z największych atrakcji Dolnego ŚląskaAlbin MarciniakEast News

Górskie szlaki z Międzygórza

Z Międzygórza prowadzą też atrakcyjne szlaki turystyczne w góry. Największą popularnością cieszą się trasy na Śnieżnik, czyli najwyższy szczyt polskich Sudetów Wschodnich. Na jego wierzchołku znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać niesamowitą panoramę gór. Przy dobrej widoczności można stąd zobaczyć nawet Tatry. Nieco niżej działa schronisko PTTK, a tuż przed szczytem można spotkać słonia - ustawiona tu w 1932 r. rzeźba stała się symbolem Śnieżnika i całego masywu.

Z Międzygórza prowadzą też szlaki na inne szczyty - Igliczną, Czarną Górę, Żmijowiec, Jawor i Szeroką Kopę.

Wieża widokowa o nowoczesnej, szklanej konstrukcji na solidnej, kamiennej podstawie, usytuowana na górskim szczycie, wokół której spacerują turyści na ścieżce oraz trawiastym terenie
Panorama roztaczająca się ze Śnieżnika jest jeszcze bardziej imponująca dzięki nowoczesnej wieży widokowej Mateusz Birecki/REPORTEREast News

Ogród Bajek w Międzygórzu

Międzygórze ma do zaoferowania nie tylko bajeczne widoki, ale też bajkowe postaci. Znajdujący się tu Ogród Bajek zachwyci nie tylko najmłodszych turystów. Starsze pokolenie będzie mogło przypomnieć sobie ukochanych bohaterów z dzieciństwa. A wszystko to pośród iście bajkowej scenerii - ogród powstał na stromym zboczu Lesieńca i otoczony jest świerkowymi lasami. Drewniane figury można podziwiać na tle rzadkich roślin ozdobnych i typowych dla górskiego klimatu.

Kolorowe figury Kubusia Puchatka oraz Tygryska stojące na kamiennych podstawkach w otoczeniu zielonych krzewów i drzew w parku lub ogrodzie.
Będąc w Międzygórzu, warto odwiedzić malowniczo położony Ogród Bajek, w którym kryją się ukochane postaci z filmów animowanychPiotr Kamionka/REPORTEREast News

