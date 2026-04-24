"Mała Wenecja" bez tłumów. Kolorowe domy i kanały jak z pocztówki

Joanna Leśniak

Na pierwszy rzut oka wygląda jak scenografia do filmu kostiumowego, ale to miejsce istnieje naprawdę. Nie jest tak głośne jak Paryż, a jednak potrafi oczarować od pierwszych kroków i pierwszego spojrzenia. Colmar to miasto, którego wąskie uliczki, pastelowe elewacje budynków i charakterystyczna architektura zostają w głowie na długo. Dociekliwi podróżnicy odnajdą tu nawet zaskakujący związek z Polską.

Colmar: kolorowe kamienice z muru pruskiego i kwiatami nad rzeką, mostek i spacerujące osoby
Najlepszym sposobem zwiedzania Colmar jest spokojny spacerPhilippe Halle 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Gdzie znajduje się Colmar? Czas na odkrycie Alzacji
  2. Bajkowa sceneria, która inspiruje
  3. "Mała Wenecja" we Francji
  4. Co zobaczyć w Colmar? Zwracaj uwagę na detale
  5. Polski ślad w sercu Alzacji

Gdzie znajduje się Colmar? Czas na odkrycie Alzacji

Trudno się dziwić, że planując podróż do Francji, wiele osób odruchowo bierze na celownik stolicę kraju. Paryż, przedstawiany jako jedno z najbardziej romantycznych miast świata, składa obietnicę podążania szlakiem zabytków znanych na cały świat. Z kolei szukając odpowiedniego miejsca na wakacje, turyści biorą pod uwagę Lazurowe Wybrzeże. Już sama nazwa zapowiada niesamowite nadmorskie widoki.

Tym razem kierujemy się do Alzacji - malowniczego regionu, położonego w północno-wschodniej Francji. Colmar leży blisko granicy z Niemcami i Szwajcarią, a lokalizacja ta nie pozostała bez znaczenia dla losów całego miasta. Przez wieki znajdowało się pod wpływami zarówno francuskimi, jak i niemieckimi. Przez to współcześnie można zobaczyć tu wyjątkowe połączenie kultur, widoczne zarówno w architekturze, jak i atmosferze.

Bajkowa sceneria, która inspiruje

Sceneria Colmaru jest tak niezwykła, że podczas spaceru można poczuć się jak bohater fantastycznej opowieści. Nic dziwnego, że kolorowe kamienice, ukwiecone balkony i brukowane uliczki stały się inspiracją dla wielu twórców. Alzackie miasto wskazywane jest jako pierwowzór osady, którą można zobaczyć w "Pięknej i Bestii" - słynnej animacji Disneya z 1991 roku.

malownicze, zabytkowe kamienice o szachulcowej konstrukcji z dużymi oknami i spadzistymi dachami, otoczone brukowanym placem, na którym ustawiono stoliki kawiarniane oraz białe parasole
Przy takich widokach nietrudno o natchnienie123RF/PICSEL

Colmar miało skraść serce także słynnego japońskiego reżysera, znanego z tworzenia magicznych światów pełnych ciepła, nostalgii i niesamowitych detali. Hayao Miyazaki, bo o nim mowa, wspomnienia miasteczka zamienił w kadry "Ruchomego Zamku Hauru".

"Mała Wenecja" we Francji

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych części miasta jest Le Petite Venise, czyli Mała Wenecja. To dzielnica, w której kanały przecinają zabudowę, a kolorowe domy odbijają się w wodzie. Widok spokojnej tafli i sunących po niej powoli łodzi przypomina nieco romantyczne kadry z włoskich pocztówek. Choć architektura jest inna, a skala znacznie mniejsza, całość pozostaje równie urokliwa. Niewątpliwą zaletą Colmar jest fakt, że nadal pozostaje bardziej kameralne niż sama Wenecja.

Wąski kanał otoczony malowniczymi, zabytkowymi kamienicami, po którym płyną dwie łodzie z turystami, a na brzegu zgromadzeni są ludzie obserwujący scenę i korzystający z tarasu nad wodą.
W Colmar można odbyć rejs płaskimi łodziami. Dawniej służyły rybakom i handlarzom123RF/PICSEL

Co zobaczyć w Colmar? Zwracaj uwagę na detale

Największym skarbem miasta są malownicze uliczki i specyficzna zabudowa. Charakterystyczne domy z muru pruskiego, pomalowane pastelowymi kolorami, tworzą niezwykle fotogeniczną całość. Każdy budynek wydaje się mieć swoją historię. Detale - od rzeźbionych belek po zdobione okiennice - przyciągają wzrok i zachęcają do uważnej obserwacji.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest Maison Pfister. To XVI-wieczna kamienica z drewnianymi galeriami i malowidłami na fasadzie. Wyglądają jak ilustracje z dawnej księgi i sprawiają, że nie sposób nie przystanąć tutaj na dłużej.

Zabytkowa kamienica z bogato zdobionym drewnianym balkonem i spiczastym zielonym dachem w centralnej części, otoczona kolorowymi budynkami w stylu historycznym, pod błękitnym niebem z białymi chmurami.
Oto atrakcja, której nie da się przeoczyć123RF/PICSEL

Na uwagę zasługuje także Koifhus, czyli dawny urząd celny. Masywny budynek pochodzący z przełomu XV i XVI wieku był centrum handlowym miasta i do dziś przypomina o jego kupieckiej przeszłości. Nie można pominąć również Maison des Têtes - renesansowej kamienicy ozdobionej rzeźbionymi głowami.

Polski ślad w sercu Alzacji

zabytkowy budynek dworca kolejowego z wysoką wieżą zegarową, duże ozdobne okno nad wejściem głównym, przed wejściem ustawiono donice z choinkami ozdobionymi świątecznymi dekoracjami
Dworzec w Colmar wygląda znajomo, prawda?123RF/PICSEL

Na koniec ciekawostka, która szczególnie zainteresuje polskich podróżników. Po dotarciu na dworzec kolejowy w Colmar można odnieść wrażenie, że już tu byliśmy. To nie przypadek. Budynek został zaprojektowany według tego samego projektu, co dworzec w Gdańsku. Idealny przykład tego, że historia i architektura potrafią łączyć miejsca, które dzielą setki, a nawet tysiące kilometrów.

