Gdzie znajduje się Colmar? Czas na odkrycie Alzacji

Trudno się dziwić, że planując podróż do Francji, wiele osób odruchowo bierze na celownik stolicę kraju. Paryż, przedstawiany jako jedno z najbardziej romantycznych miast świata, składa obietnicę podążania szlakiem zabytków znanych na cały świat. Z kolei szukając odpowiedniego miejsca na wakacje, turyści biorą pod uwagę Lazurowe Wybrzeże. Już sama nazwa zapowiada niesamowite nadmorskie widoki.

Tym razem kierujemy się do Alzacji - malowniczego regionu, położonego w północno-wschodniej Francji. Colmar leży blisko granicy z Niemcami i Szwajcarią, a lokalizacja ta nie pozostała bez znaczenia dla losów całego miasta. Przez wieki znajdowało się pod wpływami zarówno francuskimi, jak i niemieckimi. Przez to współcześnie można zobaczyć tu wyjątkowe połączenie kultur, widoczne zarówno w architekturze, jak i atmosferze.

Bajkowa sceneria, która inspiruje

Sceneria Colmaru jest tak niezwykła, że podczas spaceru można poczuć się jak bohater fantastycznej opowieści. Nic dziwnego, że kolorowe kamienice, ukwiecone balkony i brukowane uliczki stały się inspiracją dla wielu twórców. Alzackie miasto wskazywane jest jako pierwowzór osady, którą można zobaczyć w "Pięknej i Bestii" - słynnej animacji Disneya z 1991 roku.

Przy takich widokach nietrudno o natchnienie 123RF/PICSEL

Colmar miało skraść serce także słynnego japońskiego reżysera, znanego z tworzenia magicznych światów pełnych ciepła, nostalgii i niesamowitych detali. Hayao Miyazaki, bo o nim mowa, wspomnienia miasteczka zamienił w kadry "Ruchomego Zamku Hauru".

"Mała Wenecja" we Francji

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych części miasta jest Le Petite Venise, czyli Mała Wenecja. To dzielnica, w której kanały przecinają zabudowę, a kolorowe domy odbijają się w wodzie. Widok spokojnej tafli i sunących po niej powoli łodzi przypomina nieco romantyczne kadry z włoskich pocztówek. Choć architektura jest inna, a skala znacznie mniejsza, całość pozostaje równie urokliwa. Niewątpliwą zaletą Colmar jest fakt, że nadal pozostaje bardziej kameralne niż sama Wenecja.

W Colmar można odbyć rejs płaskimi łodziami. Dawniej służyły rybakom i handlarzom

Co zobaczyć w Colmar? Zwracaj uwagę na detale

Największym skarbem miasta są malownicze uliczki i specyficzna zabudowa. Charakterystyczne domy z muru pruskiego, pomalowane pastelowymi kolorami, tworzą niezwykle fotogeniczną całość. Każdy budynek wydaje się mieć swoją historię. Detale - od rzeźbionych belek po zdobione okiennice - przyciągają wzrok i zachęcają do uważnej obserwacji.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest Maison Pfister. To XVI-wieczna kamienica z drewnianymi galeriami i malowidłami na fasadzie. Wyglądają jak ilustracje z dawnej księgi i sprawiają, że nie sposób nie przystanąć tutaj na dłużej.

Oto atrakcja, której nie da się przeoczyć 123RF/PICSEL

Na uwagę zasługuje także Koifhus, czyli dawny urząd celny. Masywny budynek pochodzący z przełomu XV i XVI wieku był centrum handlowym miasta i do dziś przypomina o jego kupieckiej przeszłości. Nie można pominąć również Maison des Têtes - renesansowej kamienicy ozdobionej rzeźbionymi głowami.

Polski ślad w sercu Alzacji

Dworzec w Colmar wygląda znajomo, prawda? 123RF/PICSEL

Na koniec ciekawostka, która szczególnie zainteresuje polskich podróżników. Po dotarciu na dworzec kolejowy w Colmar można odnieść wrażenie, że już tu byliśmy. To nie przypadek. Budynek został zaprojektowany według tego samego projektu, co dworzec w Gdańsku. Idealny przykład tego, że historia i architektura potrafią łączyć miejsca, które dzielą setki, a nawet tysiące kilometrów.

