Spis treści: Odwołany lub opóźniony lot? Oto, co warto wiedzieć Odszkodowanie za opóźniony lot. Czas ma znaczenie Ile można dostać za opóźniony lot? Wysokość odszkodowania

Odwołany lub opóźniony lot? Oto, co warto wiedzieć

Prawa podróżnych na terenie Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie 261/2004. Obejmuje ono wszystkie loty startujące z krajów UE, Islandii, Norwegii i Szwajcarii - bez względu na to, jaką linią lecimy. Dotyczy również lotów przylatujących na ten obszar, jeśli obsługuje je przewoźnik zarejestrowany w Unii Europejskiej.

Jeśli lot zostanie odwołany, znacząco opóźniony lub przewoźnik odmówi wejścia na pokład z powodu overbookingu, pasażer ma prawo do określonej pomocy. Linie muszą zapewnić posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania, możliwość wykonania dwóch połączeń telefonicznych lub wysłania wiadomości, a w razie konieczności nocleg w hotelu wraz z transportem.

Przy opóźnieniu przekraczającym pięć godzin pasażer może zrezygnować z podróży i domagać się pełnego zwrotu kosztów biletu. Przewoźnik może też zaproponować alternatywne połączenie do miejsca docelowego.

Warto dokładnie sprawdzić warunki rezerwacji. Jeśli podróż została kupiona jako kilka oddzielnych segmentów, problemy z jednym lotem nie zawsze automatycznie uprawniają do roszczeń dotyczących dalszej części podróży.

Odszkodowanie za opóźniony lot. Czas ma znaczenie

Zasada jest prosta - jeśli pasażer dotrze do miejsca docelowego co najmniej trzy godziny później, niż przewidywał rozkład, może ubiegać się o odszkodowanie finansowe.

Liczy się jednak rzeczywisty moment otwarcia drzwi samolotu po lądowaniu, a nie samo przyziemienie maszyny. To właśnie ten czas jest brany pod uwagę przy ustalaniu opóźnienia.

Pamiętajmy jednak, że przewoźnik nie zawsze musi wypłacić rekompensatę. Zwolniony jest z odpowiedzialności, jeśli wykaże, że opóźnienie wynikało z nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć mimo podjęcia wszystkich racjonalnych działań. Chodzi na przykład o ekstremalne warunki pogodowe, zamknięcie przestrzeni powietrznej, strajki pracowników lotniska czy zagrożenia bezpieczeństwa.

Awaria techniczna samolotu nie zawsze jest traktowana jako taka okoliczność. W wielu przypadkach sądy uznają ją za element normalnej działalności linii lotniczej.

Przewoźnik nie zawsze musi wypłacić rekompensatę

Ile można dostać za opóźniony lot? Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy.

W przypadku lotów do 1500 kilometrów pasażer może otrzymać 250 euro. Przy trasach wewnątrz Unii Europejskiej dłuższych niż 1500 kilometrów oraz innych połączeniach między 1500 a 3500 kilometrów rekompensata wynosi 400 euro.

Najwyższa stawka to 600 euro (2500 zł) i dotyczy lotów dalekodystansowych przekraczających 3500 kilometrów.

Jest jednak wyjątek. Jeśli w przypadku najdłuższych tras opóźnienie w dotarciu na miejsce nie przekroczy czterech godzin, przewoźnik może obniżyć należną kwotę o połowę.

Eksperci przypominają, by zachowywać kartę pokładową, potwierdzenia rezerwacji oraz wszelką korespondencję z linią lotniczą. To właśnie te dokumenty mogą później przesądzić o skutecznym dochodzeniu roszczeń.

