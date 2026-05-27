Mało kto o tym wie. Za opóźniony samolot należy się nawet 2500 zł odszkodowania
Sezon wakacyjnych podróży właśnie się rozpędza, a wraz z nim rośnie liczba pasażerów korzystających z transportu lotniczego. Niestety wraz ze zwiększonym ruchem rośnie też ryzyko opóźnień i odwołanych połączeń, które potrafią skutecznie pokrzyżować plany. Warto jednak wiedzieć, że w wielu przypadkach pasażerom przysługuje odszkodowanie sięgające nawet 600 euro. Komu przysługuje?
Odwołany lub opóźniony lot? Oto, co warto wiedzieć
Prawa podróżnych na terenie Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie 261/2004. Obejmuje ono wszystkie loty startujące z krajów UE, Islandii, Norwegii i Szwajcarii - bez względu na to, jaką linią lecimy. Dotyczy również lotów przylatujących na ten obszar, jeśli obsługuje je przewoźnik zarejestrowany w Unii Europejskiej.
Jeśli lot zostanie odwołany, znacząco opóźniony lub przewoźnik odmówi wejścia na pokład z powodu overbookingu, pasażer ma prawo do określonej pomocy. Linie muszą zapewnić posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania, możliwość wykonania dwóch połączeń telefonicznych lub wysłania wiadomości, a w razie konieczności nocleg w hotelu wraz z transportem.
Przy opóźnieniu przekraczającym pięć godzin pasażer może zrezygnować z podróży i domagać się pełnego zwrotu kosztów biletu. Przewoźnik może też zaproponować alternatywne połączenie do miejsca docelowego.
Warto dokładnie sprawdzić warunki rezerwacji. Jeśli podróż została kupiona jako kilka oddzielnych segmentów, problemy z jednym lotem nie zawsze automatycznie uprawniają do roszczeń dotyczących dalszej części podróży.
Odszkodowanie za opóźniony lot. Czas ma znaczenie
Zasada jest prosta - jeśli pasażer dotrze do miejsca docelowego co najmniej trzy godziny później, niż przewidywał rozkład, może ubiegać się o odszkodowanie finansowe.
Liczy się jednak rzeczywisty moment otwarcia drzwi samolotu po lądowaniu, a nie samo przyziemienie maszyny. To właśnie ten czas jest brany pod uwagę przy ustalaniu opóźnienia.
Pamiętajmy jednak, że przewoźnik nie zawsze musi wypłacić rekompensatę. Zwolniony jest z odpowiedzialności, jeśli wykaże, że opóźnienie wynikało z nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć mimo podjęcia wszystkich racjonalnych działań. Chodzi na przykład o ekstremalne warunki pogodowe, zamknięcie przestrzeni powietrznej, strajki pracowników lotniska czy zagrożenia bezpieczeństwa.
Awaria techniczna samolotu nie zawsze jest traktowana jako taka okoliczność. W wielu przypadkach sądy uznają ją za element normalnej działalności linii lotniczej.
Ile można dostać za opóźniony lot? Wysokość odszkodowania
Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy.
W przypadku lotów do 1500 kilometrów pasażer może otrzymać 250 euro. Przy trasach wewnątrz Unii Europejskiej dłuższych niż 1500 kilometrów oraz innych połączeniach między 1500 a 3500 kilometrów rekompensata wynosi 400 euro.
Najwyższa stawka to 600 euro (2500 zł) i dotyczy lotów dalekodystansowych przekraczających 3500 kilometrów.
Jest jednak wyjątek. Jeśli w przypadku najdłuższych tras opóźnienie w dotarciu na miejsce nie przekroczy czterech godzin, przewoźnik może obniżyć należną kwotę o połowę.
Eksperci przypominają, by zachowywać kartę pokładową, potwierdzenia rezerwacji oraz wszelką korespondencję z linią lotniczą. To właśnie te dokumenty mogą później przesądzić o skutecznym dochodzeniu roszczeń.
